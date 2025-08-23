Frente a la casi veintena de incendios que en días pasados llegaron a registrarse de forma simultánea en Asturias, a última hora del viernes se habían reducido a seis: los tres activos del suroccidente, otros dos estabilizados y uno más controlado.

Continúan las labores de extinción en el incendio de Degaña, que es el que más preocupa y que concentra más medios para mantener las tres líneas de acción sobre las que se está trabajando para controlar el incendio: una en la zona limítrofe entre Asturias y León, otra en Trascastro, dentro del municipio leonés de Peranzanes, y una tercera en el puerto de Cienfuegos.

En Galicia, aunque se ha desactivado la emergencia por el incendio que afecta al municipio de Carballedo (Lugo), se seguirá trabajando en ocho incendios que continúan activos, cinco de ellos en Ourense -que han arrasado más de 78.000 hectáreas-, y en otros tres focos declarados en las provincias de Pontevedra y Lugo, donde ha habido desalojos.