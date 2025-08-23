-
Preocupa el incendio de Degaña (Asturias) y se desactiva el de Carballedo (Lugo)
Frente a la casi veintena de incendios que en días pasados llegaron a registrarse de forma simultánea en Asturias, a última hora del viernes se habían reducido a seis: los tres activos del suroccidente, otros dos estabilizados y uno más controlado.
Continúan las labores de extinción en el incendio de Degaña, que es el que más preocupa y que concentra más medios para mantener las tres líneas de acción sobre las que se está trabajando para controlar el incendio: una en la zona limítrofe entre Asturias y León, otra en Trascastro, dentro del municipio leonés de Peranzanes, y una tercera en el puerto de Cienfuegos.
En Galicia, aunque se ha desactivado la emergencia por el incendio que afecta al municipio de Carballedo (Lugo), se seguirá trabajando en ocho incendios que continúan activos, cinco de ellos en Ourense -que han arrasado más de 78.000 hectáreas-, y en otros tres focos declarados en las provincias de Pontevedra y Lugo, donde ha habido desalojos.
Estabilizado el incendio de Jarilla (Cáceres) mientras crece el de Anllares del Sil (León)
El incendio de Jarilla, el mayor de la historia reciente de Extremadura que ha afectado a unas 17.300 hectáreas, ha quedado estabilizado tras 11 días activo y ha desescalado del nivel 2 al 1. De esta forma el operativo pasa a estar controlado con los medios y recursos de la comunidad autónoma.
Los vecinos de la zona periurbana de Hervás siguen regresando a sus casas, así como los de casas aisladas de Jerte, Tornavacas, Cabezuela y Navaconcejo. No obstante, se mantienen los trabajos en la zona porque hay algunos puntos calientes en el noroeste del incendio.
En la provincia leonesa, se ha permitido el levantamiento del desalojo de cinco localidades: Igüeña, Colinas del Campo, Noceda de Cabrera, Saceda de Cabrera y Peñalba de Santiago. Sin embargo el incendio de Anllares del Sil continúa creciendo en las últimas horas lo que ha provocado que continúe el desalojo de la localidad de Argallo de Sil.
Se espera que la situación de los incendios mejore con el aumento de la humedad
En general, la situación de los incendios forestales ha mejorado en las últimas horas y continúa el realojo de vecinos de pueblos afectados por los fuegos de Porto (Zamora) y Jarilla (Cáceres), donde además ha desescalado la peligrosidad, al igual que en el de Molezuelas (Zamora).
Se espera que la evolución favorable del tiempo ayude a la extinción y control de los fuegos, ya que las máximas disminuirán en el norte, con nieblas asociadas al principio del día y nubes de evolución que ayudarán a humedecer el ambiente.
Pese a ello, la evolución favorable en la lucha contra el fuego se ha visto ensombrecida por la muerte de un hombre que participó como voluntario en la extinción del incendio de Cipérez (Salamanca) y ha fallecido días después de ser hospitalizado, aunque la Junta de Castilla y León ha negado la vinculación de la muerte con la inhalación de humo del incendio.
Tres brigadistas y un bombero heridos siguen ingresados en el hospital de A Coruña, uno de ellos con pronóstico muy grave y otro evoluciona favorablemente.
