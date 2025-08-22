Mil personas marchan en Bilbao por los presos de ETA: el juez lo cree una "expresión de opinión arriesgada" pero legal

En torno a un millar de personas han participado este viernes en la manifestación, convocada por entidades abertzales, en favor de "la vuelta a casa" de los presos de ETA. Ése era, en efecto, uno de los lemas del acto.

A escasas dos horas de que comenzase la marcha, la Audiencia Nacional ha rechazado prohibirla. Varias asociaciones de víctimas del terrorismo habían denunciado la convocatoria de la manifestación, que, a su juicio, les humillaba y enaltecía los crímenes etarras.

Sin embargo, el juez Ismael Moreno ha concluido que "nos hallamos ante la mera expresión de opiniones arriesgadas que inquietan o chocan a diversos sectores de la población".

"Se trata de la mera expresión de un deseo de libertad de las personas a las que se apoya [los presos de ETA], sin entrar en la justificación o ensalzamiento de las acciones por las que estas personas se hallan privadas de libertad", ha concluido el juez en una resolución.

Y esta conducta, como expresa el magistrado, está "amparada por el derecho a la libre expresión". Por todo ello, Moreno, apoyado por la Fiscalía, ha rechazado vetar la manifestación, convocada por la entidad Sare y por las comparsas que participan en la Semana Grande de Bilbao.

Para prohibir un derecho fundamental, no es suficiente —señala el juez— con que las asociaciones de víctimas auguren o prevean que una marcha como ésta las humillará y enaltecerá el terrorismo.

Ahora bien, como también solicitó la Fiscalía, Ismael Moreno sí ordenó este viernes por la mañana que la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza vigilasen el transcurso de la concentración, por si se cometiera algún delito durante el mismo. Especialmente, enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas.

De ser así, los agentes estarían habilitados para denunciar la comisión de estos ilícitos, lo que podría desembocar en un procedimiento penal contra sus autores o contra los organizadores de la manifestación.

Más actos por los presos

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) también denunció, además de la manifestación, otros actos previstos en el marco de la Semana Grande de Bilbao, que, a su juicio, "enaltecen el terrorismo y/o humillan a sus víctimas". Entre ellos, una comida y un concierto en favor de los presos de ETA.

El juez Ismael Moreno tampoco ha prohibido ninguno de ellos. Así lo recoge una segunda resolución, también fechada este viernes y a la que ha tenido acceso este periódico.

En su denuncia, DyJ también relataba que la txosna (caseta) de una de las comparsas bilbaínas exhibe camisetas deportivas, pintadas con rayas negras y blancas, imitando barrotes de una celda, junto a los nombres de presos etarras que aún siguen internos.

La decoración de la caseta en honor a los presos de ETA.

En los casos de los reos que están en semilibertad, tan sólo cuelga una percha vacía junto a su nombre y primer apellido. Así se muestra en varias fotografías incluidas en la denuncia de Dignidad y Justicia.

El autor de la misma, el presidente de la asociación y diputado del PP, Daniel Portero, lamenta que entre los homenajeados se encuentran los dos autores materiales del asesinato de su padre, el fiscal Luis Portero, tiroteado por la espalda en el año 2000 en el portal de su propia casa.

No obstante, el juez Moreno, en la mencionada resolución, señala que "no se advierte que en la caseta (...) se estén exhibiendo los nombres de presos de la organización terrorista ETA, acompañados de camisetas colgadas".