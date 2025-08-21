Baleares pedirá la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes no acompañados y exige el despliegue de Frontex

La presidenta de Baleares, Marga Prohens , tras la reunión con los consells insulares para abordar la crisis migratoria.

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha anunciado este jueves que el Govern recurrirá ante el Supremo y pedirá la suspensión cautelar del decreto aprobado por el Gobierno que establece el procedimiento de reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, salvo el País Vasco y Cataluña.

También ha advertido que la ruta migratoria entre Argelia y Baleares es "la que más crece de toda Europa" y ha exigido, una vez más, el despliegue de los efectivos de Frontex en el archipiélago.

Con respecto al reparto de menores no acompañados, ha asegurado que su gobierno recurrirá "a todas las vías" a su alcance "para evitar la imposición de este reparto que no podemos asumir en condiciones de dignidad y humanidad".

Ha detallado que el Govern recurrirá tanto el decreto aprobado el 28 de julio que establece el procedimiento de acogida, como el que está previsto que apruebe el próximo Consejo de Ministros para que empiece el reparto la semana que viene.

Prohens ha aseverado que la situación de la inmigración ilegal en Baleares es "alarmante" con la llegada este año de más de 4.700 personas en pateras, principalmente desde Argelia, de las que 1.500 corresponden solo al mes de agosto.

Los servicios sociales de los consells insulars de las cuatro islas atienden a 680 menores no acompañados, ha concretado Prohens, que ha añadido que el Govern estudia, ante la falta de medios materiales, habilitar espacios para los migrantes en los que "no se merecen ni deberían vivir nunca".

