Vídeo | Javier Faúndez: "Al ministro de Transportes le pido que por lo menos no moleste”

Vídeo | Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: "Al ministro de Transportes le pido que por lo menos no moleste”

Sobre la tierra calcinada de Zamora, Javier Faúndez, presidente de la Diputación, se enfunda el traje de bombero y se coloca en primera línea de extinción. Desde Sarracín de Aliste, donde las llamas rozaron las casas, Faúndez habla como un vecino más: “Aquí primero son las personas, luego los bienes y después el monte, porque eso se regenera”. Conocedor de su tierra y del trabajo de los parques de bomberos, asegura que estar en el terreno le permite tener una perspectiva más real que la que ofrecen los despachos.

La emergencia, por desgracia, ha tomado un trasfondo político. El dirigente zamorano critica la tardanza del Gobierno en pedir ayuda a la Unión Europea y rechaza los reproches del ministro de Transportes, Óscar Puente. “Se le da mejor estar en las redes sociales, pero por lo menos que no moleste”. Faúndez reclama menos confrontación y más apoyo: “Hubiese sido mejor un mensaje de ánimo que andar tirando piedras para sacar rédito político”.

Con la memoria aún fresca del incendio de la Sierra de la Culebra, Faúndez teme que, cuando pase la tragedia, vuelva el olvido. “Entonces, vino el Presidente a hacerse una foto, pero las ayudas no sé dónde están”, lamenta. Entre humo, cenizas y rescoldos, insiste en que la política debe ser servicio y soluciones. Denuncia la falta de prevención y la despoblación que agrava cada fuego. Ahora, vuelve al trabajo con su casco y su compañero Miguel: “Prefiero equivocarme tomando decisiones que quedarme en casa”.