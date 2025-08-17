Guardiola: "El incendio de Jarilla está desbocado y el Gobierno nos dice que no puede enviar los medios que necesitamos"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, atiende a los medios, el viernes tras una reunión del Cecopi . Europa Press

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha denunciado este domingo que el flanco norte del incendio de Jarilla (Cáceres) está "desbocado", pero "el Gobierno nos dice que no tiene capacidad para enviar los medios que hemos solicitado".

El incendio de Jarilla afecta ya a 6.000 hectáreas y es especialmente difícil abordarlo, ya que alcanza un perímetro de 100 kilómetros.

Tras la reunión del Cecopi, Guardiola ha agradecido la labor que desarrollan los profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya tiene "el 100% de su capacidad activa", desplegada en toda España.

Ante el avance del fuego y la "terrible situación que estamos viviendo", la presidenta de Extremadura ha destacado que la región necesita la presencia de "personal del Ejército de Tierra".

Sin embargo, ha dicho, "en la reunión del Cecopi el delegado del Gobierno nos ha anunciado que no tienen capacidad para atender los medios que solicitamos".

El avance del flanco norte del incendio de Jarilla ha obligado a evacuar a 360 vecinos de Gargantilla, 250 del municipio de Rebollar y a confinar a los de Hervás (4.000 habitantes).

Las altas temperaturas y la alta humedad, ha señalado Guardiola, pueden hacer que la situación se agrave en las próximas horas.

El Cecopi ha acordado también la evacuación de las personas vulnerables de la localidad de Segura de Toro.

Ya el pasado miércoles, el incendio de Jarilla obligó a desalojar a 700 vecinos de tres municipios (Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa), que se alojaron en Plasencia, si bien el viernes pudieron regresar a sus casas.

En el conjunto de Extremadura, el fuego ha destruido ya 25.000 hectáreas a lo largo del mes de agosto.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pidió el sábado al Gobierno de Pedro Sánchez el despliegue de más maquinaria pesada y medios operativos y aéreos del Ejército en la región.

Guardiola expuso que la región precisa, para atender esta emergencia, 50 autobombas forestales pesadas; 200 bomberos forestales; cinco aviones anfibios tipo AT 815 fireboss; cinco helicópteros medios o semipesados; cinco helicópteros ligeros de transporte y extinción; y cinco equipos de maquinaria pesada.

En estos momentos en Extremadura hay siete grandes incendios activos y también preocupa el de Aliseda, que está "activo, feo", que ha obligado a desalojar de nuevo a los vecinos de la urbanización Cuartos de Baños que habían regresado a sus casas esta misma tarde, ha explicado el consejero de Presidencia, Abel Bautista.

En el incendio de Casar de Cáceres, han vuelto a sus casas los vecinos de la urbanización El Prado, pero no han podido hacerlo los de Viñas de Matas.

El presidente Pedro Sánchez ha interrumpido este domingo sus vacaciones.

Junto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Sánchez visita el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Orense, desde donde hará declaraciones, y luego acudirá a la zona afectada por el incendio en Villablino (León).