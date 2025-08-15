Arden 115.000 hectáreas en 14 días de agosto: el fuego suma 3 muertos, miles de evacuados y 30 sospechosos detenidos

La ola de incendios que azota a España este agosto deja ya un desolador balance: en sólo dos semanas más de 115.000 hectáreas han quedado calcinadas, han muerto tres personas y miles han tenido que ser evacuadas por las llamas.

Los fuegos que más preocupan ahora mismo están en Orense, Zamora y Jarilla (Extremadura), que están fuera de control, a los que se sumaron otros nuevos en Argañán (Salamanca), Valencia y Málaga.

Los incendios complicaron además el jueves el inicio de la 'operación Salida', con una docena de carreteras cortadas y el tráfico ferroviario interrumpido entre Madrid y Galicia para toda la jornada por los incendios de Orense.

Por otro lado, la Guardia Civil elevó este jueves a más de 30 los detenidos e investigados desde el pasado 1 de junio en relación a los incendios forestales que asolan el país al sumar cinco nuevos arrestos.

El último, el de un hombre de 46 años, vecino de A Gudiña, en Orense, como presunto autor de dos focos del incendio que se ha registrado en el municipio orensano de Oímbra, en el que tres brigadistas resultaron gravemente heridos y permanecen ingresados en el hospital de A Coruña.

Según informa el instituto armado, el hombre habría causado dos focos del incendio, que se declaró el pasado 12 de agosto, cuando realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor, pese a que el índice de riesgo de incendio era extremo. La Guardia Civil le atribuye dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, por los brigadistas heridos.

Los otros cuatro arrestados de este jueves son: un hombre por un incendio que arrasó más de 4.500 hectáreas en Castilla y León; otros dos, supuestos autores de ocho delitos de incendios forestales en Galicia y un último como presunto autor de dos focos de otro fuego gallego.

Castilla y León, la más afectada

Castilla y León es la comunidad más afectada y contabilizaba en la tarde del jueves un total de 20 incendios activos, más de la mitad de ellos catalogados con el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y 2.

En esta comunidad se ha registrado el tercer fallecido de esta ola de incendios: un voluntario de 36 años que resultó herido el pasado lunes en Nogarejas (León) intentando sofocar el incendio que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que también acabó con la vida de Abel Ramos, de 35 años, a quien acompañaba. A estas dos víctimas mortales se suma el fallecido el pasado martes en Tres Cantos (Madrid).

El incendio de Molezuelas de la Carballeda se ha convertido en el más grave de la historia de España desde que hay registros con más de 39.000 hectáreas calcinadas. En esta provincia, también hay que sumar las 4.500 hectáreas calcinadas por el fuego originado en Puercas de Aliste.

Bomberos luchando contra el incendio forestal de Molezuelas-Castrocalbón. Europa Press

En Valladolid hay siete pacientes ingresados que han resultado heridos en los incendios de Castilla y León, cuatro de ellos en estado crítico.

Otras de las provincias más afectadas por el fuego es León, aunque las condiciones más favorables han hecho posible que regresen a sus casas a los vecinos de Quintana del Marco --100 personas--; Villanueva de Jamuz --300--; Quintana del Marco --180--; Santa Elena de Jamuz --150--; Santa Elena de Jamuz --1.200 evacuados--; Cebrones del Río --80--; Alija del Infantado --60-- y Alija del Infantado --600--. También pueden volver los vecinos de Altobar de la Encomienda, Puente de Vizana y Ozaniego.

No obstante, siguen evacuadas en torno a una veintena de localidades y la Guardia Civil ha procedido al corte de tráfico de la N625 entre León-Santander, que discurre entre los municipios leonesas de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina, que se confinan, debido al avance del incendio forestal declarado en la localidad de Barniedo de la Reina, en la comarca de Riaño, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

En Salamanca, se ha levantado el confinamiento de urbanizaciones afectadas en el término municipal de La Alberca, decretado con motivo del incendio de gravedad 2 (IGR 2) que se había reactivado en la zona. También se ha declarado un incendio de IGR 2 en la localidad de Gallegos de Argañán (Salamanca).

El segundo peor incendio de Galicia

Los incendios sin control que arrasan Galicia, especialmente en la provincia de Orense que mantiene la situación 2, ascienden ya hasta las 28.590 hectáreas calcinadas.

El fuego que afecta a Chandrexa de Queixa, donde se unieron en un único incendio los focos de Requeixo y Parafita, arrasa ya 11.000 hectáreas y es el segundo mayor de la historia de Galicia desde que hay registros, al superar el de Valdeorras (10.500 hectáreas) de la ola de 2022, en el que se produjo el de más magnitud: el de O Courel (Lugo), con 11.800 hectáreas.

A esta ola de incendios, que avanza sin control y mantiene a la provincia de Orense en situación 2, que calcina 28.590 hectáreas hay que sumar 3.000 hectáreas más ardidas previamente en verano en la comunidad, según los datos de la Consellería do Medio Rural --que solo comunica fuegos de más de 20 hectáreas--. No obstante, brigadistas apuntan que el sistema satelital Copernicus arroja una superficie mayor quemada en Galicia.

Varias personas luchan contra las llamas del incendio de A Gudiña (Orense), este jueves. Efe

Otro de los incendios con más superficie quemada de los activos actualmente es el de A Mezquita, en la parroquia de A Esculquiera, que arrasa 8.000 hectáreas. Le sigue el incendio de Oímbra, en la parroquia de A Granxa, que calcina 6.000 hectáreas.

En Maceda los fuegos de las parroquias Santiso y Castro de Escuadro se unieron en un único foco que calcina ya las 2.500 hectáreas. Por su parte, el incendio de Vilardevós, en la parroquia de Vilar de Cervos, afecta a 250 hectáreas, en la parroquia de Moialde a más de 40 hectáreas, y en las de Fumaces y a Trepa a 20 hectáreas.

Asimismo, en Vilariño de Conso, en la parroquia de Mormentelos, el fuego calcina más de 180 hectáreas y en Larouco, en la parroquia de Seadur, ya hay 600 hectáreas quemadas.

Por su parte, la Consellería do Medio Rural da por estabilizados los fuegos de Ourense, en la parroquia de Seixalbo (100 hectáreas); en Montederramo, en la parroquia de Paredes (120 hectáreas); y en Dozón, en la parroquia de O Castro (400 hectáreas).

Permanecen controlados los fuegos de Samos (Lugo), parroquia de Santalla (200 hectáreas); en A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro (150 hectáreas); en Verín, parroquia de Mourazos (9 hectáreas); y en A Estrada, parroquia de Souto (20 hectáreas).

Avanza el incendio de Jarilla

El incendio en Jarilla (Cáceres) ha sufrido este jueves reactivaciones "importantes" aunque se confía en tener "mejores noticias" al final del día, ya que, al contar con condiciones meteorológicas más favorables de las esperadas, los efectivos podrán seguir con las tareas de extinción de una "manera óptima".

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Cecopi desde el Puesto de Mando Avanzado del 112 de Extremadura instalado en La Granja (Cáceres).

Del mismo modo, Bautista ha señalado que se mantiene el nivel 2 del Infoex y la situación operativa 2 del Infocaex en toda la comunidad y, a petición de la presidenta de la Junta, María Guardiola, se va a sumar una sección más de la UME, que llegará bien a este incendio o a otro que se pudiera producir.

El incendio de Jarilla ha arrasado unas 4.600 hectáreas, con un perímetro de 47 kilómetros y, aunque en este momento no se puede hablar de estabilización del perímetro, sí se podría empezar a hacerlo a las 21,00 horas durante la próxima reunión del Cecopi, ha avanzado el consejero.

Buenas noticias en Mijas y Tres Cantos

Los bomberos han conseguido perimetrar el incendio de Teresa de Cofrentes (Valencia), que afecta a una zona de aproximadamente 13 kilómetros y 504 hectáreas según la primera estimación provisional, y trabajan durante este jueves por la tarde en sofocar "alguna pequeña reproducción" de las llamas. Sigue preocupando la zona sureste porque es la más abrupta y de difícil acceso por tierra.

En una jornada de gran dificultad en muchas comunidades autónomas, se han dado por controlados los fuegos de Tarifa (Cádiz), que obligó a desalojar a 2.000 turistas de las zonas de playas y hoteles, y Tres Cantos (Madrid), donde murió un hombre y se calcinaron 2.000 hectáreas.

Asimismo, se ha extinguido también el incendio originado el lunes en Navalmoralejo (Toledo); que avanzó hasta la provincia de Cáceres, arrasando más de 3.200 hectáreas.

Ya han ardido unas 115.598 hectáreas en España durante la ola de incendios de este mes de agosto, casi el triple que durante el resto de 2025, según cifras del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés).