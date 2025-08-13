Los incendios arrasan 100.000 hectáreas en lo que va de año: la situación es "grave" en Ourense, León y Zamora

La ola de incendios que está devastando buena parte de España sigue activa y descontrolada en algunos puntos. Más de 20.000 hectáreas han ardido ya en León y Zamora, unas 7.000 en Galicia, 3.000 en Extremadura, 2.000 en Tres Cantos, 1.000 en Toledo, 300 en Tarifa... Unas cifras preocupantes que van a aumentar en las próximas horas, con las llamas avivadas todavía por la extensa ola de calor y los fuertes vientos.

A mediodía de este miércoles, 14 incendios permanecen activos graves con focos en diez comunidades autónomas, especialmente en Extremadura, Castilla y León, Galicia y Madrid. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha recalcado que el Gobierno está "en continua colaboración y conversación con las comunidades autónomas".

El presidente Pedro Sánchez ha recordado en un mensaje en redes sociales que la situación "sigue siendo grave" y ha agradecido el trabajo de los equipos de emergencia. Más de un millar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) se han desplegado en ataque directo al fuego y otros 2.400 en labores de apoyo. Dos personas han muerto y media docena han resultado heridas.

En lo que va de año ya se han declarado un total de 199 incendios forestales que han quemado una superficie de 98.784 hectáreas, según los últimos datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

La superficie nacional calcinada es más del doble que la que ardió durante ese mismo periodo en 2024, cuando se habían registrado 219 fuegos que arrasaron 42.615 hectáreas y similar a 2023 (91.220 ha en 371 fuegos). Sin embargo, el peor año continúa siendo 2022, cuando hasta el 13 de agosto quedaron reducidas a cenizas 306.555 ha a consecuencia de un total de 493 incendios forestales detectados.

Además, el fuego ha quemado en lo que va de año más bosque que todo lo que ardió el año anterior, cuando el total de superficie pasto de las llamas fue de casi 60.000 hectáreas, según el EFFIS.

Galicia

La oleada de incendios no cesa en Ourense, donde una treintena de municipios siguen en riesgo extremo. Varios focos siguen arrasando miles de hectáreas en la provincia, que permanece en alerta por nivel 2 ante el riesgo de unos fuegos que obligaron a llevar a cabo varios desalojos. Preocupa especialmente el fuego de Chandrexa de Queixa, que está lejos de ser controlado.

Hay focos también en Pontevedra y Lugo pero de menor envergadura. Mientras, A Coruña es la única provincia sin incendios forestales activos, según ha confirmado la Consellería de Medio Rural.

Castilla y León

Hasta ocho espacios naturales de Castilla y León se ven afectados en estos momentos por los graves incendios forestales que desde la pasada semana arrasan centenares de hectáreas de terreno en las provincias de León, Zamora y Palencia, y que ayer causó la muerte de un bombero voluntario en León, varios heridos, el desalojo de miles de vecinos y el corte de decenas de carreteras.

Otros seis incendios permanecen activos, aunque sin llegar a estar considerados por la Junta de Castilla y León con los niveles máximos de gravedad.

Los equipos de emergencia se centran especialmente en controlar los incendios de Puercas y Molezuelas, en Zamora, donde ha muerto un voluntario cuando luchaba contra las llamas, el de Resoba, en Palencia, y el de Yeres, en León. El presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha indicado que hay 8.200 personas desalojadas de sus casas en León y Zamora.

Extremadura

Tres incendios permanecen activos en Extremadura con dos focos especialmente graves: Jarilla y Casares de las Hurdes, ambos en la provincia de Cáceres, a los que se ha sumado un tercer fuego en Santibáñez el Alto (Cáceres), de menor magnitud, pero que también mantiene desplegados medios de extinción, según el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de Extremadura, Abel Bautista.

En Jarilla, el fuego, que se cree se inició por la caída de un rayo, ha obligado a mantener la evacuación de tres localidades -con 700 personas evacuadas, de las cuales 286 están alojadas en albergues de Plasencia, 12 en una residencia de Baños de Montemayor y el resto en casas de familiares y amigos de otras localidades de la zona-, ante un frente que podría haber afectado a Casas del Monte, aunque el viento lo aleja por el momento.

Madrid

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del CECOPI que el trabajo realizado durante la noche ha permitido controlar el grave incendio que se produjo en el municipio madrileño de Tres Cantos, que arrasó 2.000 hectáreas. De este modo, han rebajado la alerta de emergencias al nivel 0 de situación operativa.

Sin embargo, ha incidido que el fuego, que se cobró la vida de un hombre cuando intentaba salvar los caballos de un establo, aún no se ha extinguido y que sigue siendo motivo de preocupación las tormentas secas y el viento que podrían afectar a la zona durante la jornada de hoy. Los 180 vecinos que fueron desalojados han podido regresar a casa en las últimas horas.

Asturias

El incendio desatado en las inmediaciones de Cobos, en el concejo de Cangas del Narcea, se encuentra ya estabilizado y, aunque aún están activos otros ocho focos en puntos del suroccidente asturiano, Picos de Europa y Cordillera, la preocupación se centra ahora en dos fuegos que avanzan hacia el Principado.

Una persona circula en bicicleta por la zona quemada en las proximidades del Santuario de la Virgen del Acebo, en Asturias. Paco Paredes Efe

"Estamos preocupados por los dos grandes incendios que vienen de León", ha señalado el consejero de Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, que ha incidido en que la comunidad tiene que estar preparada por si superan el límite.