Detenido un inspector de la Policía Nacional en una operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados frente a un edificio en Palma en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales. Europa Press

El inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales ha sido detenido en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo en Mallorca por miembros de su cuerpo y de la Guardia Civil.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación que no han precisado, por otra parte, el número total de arrestados en el dispositivo. Las pesquisas están dirigidas por un Juzgado de Instrucción de Palma, cuyo titular ha decretado el secreto de sumario.

El arresto del que fuera jefe del Grupo II de Estupefacientes de Mallorca se ha desarrollado en el marco de la operación que la Policía Nacional y la Guardia Civil desarrollan desde este lunes contra el blanqueo de capitales en distintos puntos de Mallorca, entre ellos Palma.

Fuentes policiales han confirmado que varias personas han sido arrestadas como sospechosas de formar parte del entramado criminal, aunque no han especificado cuántas.

La operación, que se ha desarrollado en la mañana de este lunes, también ha dejado múltiples registros en distintos municipios de la isla. Al menos uno de ellos ha sido en un despacho de abogados.

Uno de los puntos en los que se ha centrado el despliegue policial ha sido el número 8 del Paseo Mallorca de Palma, donde precisamente se ubica un despacho de abogados.

Desde primera hora de la mañana y hasta alrededor de las 14.00 horas, varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional efectuaron un registro en el mencionado edificio y han intervenido varias cajas con efectos y documentación.

Por el momento, se desconoce el número de registros efectuados ni los efectos intervenidos. Tampoco ha trascendido el número de sospechosos detenidos ni el alcance de la operación.