El Gobierno empieza el traslado de menores migrantes desde Canarias hasta la Península

El Gobierno ha comenzado este lunes los traslados de menores migrantes desde Canarias hasta la Península con un primer grupo de diez. Todos ellos irán desde las islas hasta otros puntos del territorio, que no se han publicitado con el fin de salvaguardar su integridad.

Con este traslado comienza a hacerse efectivo el auto que dictó en el mes de junio el Tribunal Supremo (TS) con el que se instaba al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para los más de mil menores migrantes no acompañados que estaban en Canarias y habían solicitado protección de asilo.

Estas derivaciones son, en principio, el inicio de los traslados que se realizarán semanalmente, como se avanzó en la reunión interadministrativa entre los ejecutivos de España y Canarias. En principio, y como el propio presidente canario, Fernando Clavijo, ha indicado este lunes, la idea es derivar unos 30 menores cada siete días

En estos traslados deberá prevalecer la "integridad y bienestar" de los migrantes, según fuentes oficiales consultadas por Europa Press.

Clavijo, que ha considerado que "hay cierta improvisación" en el Gobierno central para el traslado de los menores migrantes solicitantes de asilo, ha señalado que el Ejecutivo "ni siquiera ha comunicado todavía los nombres de los niños" que irán los próximos traslados de esta semana que tendrán lugar este "jueves o viernes".

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha indicado que los primeros diez menores solicitantes de protección internacional ya están viajando "desde Canarias hasta recursos habilitados por el Gobierno de España en la Península".

"Sin improvisaciones"

Este proceso, según ha señalado en su cuenta de X el propio Torres, se hace en coordinación con Canarias, así como "con rigor, compromiso y sin improvisaciones", y "garantizando el derecho superior del menor", a los que ha afirmado que se acompaña "en todo momento".

Además, Torres ha subrayado que, con este primer traslado, el Gobierno de España "cumple con Canarias" ante la saturación de sus recursos, así como "con el mandato judicial" y con los menores que están protegidos internacionalmente por la "complicada situación de su país".