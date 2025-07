Las dietas de los policías llevan 20 años congeladas: "En 2005 dormías en un tres estrellas, hoy vas a una pensión con chinches"

Cada vez que tienen que viajar fuera de Madrid para un servicio, a agentes de la Policía Nacional como Manuel no les queda más remedio que sacar la calculadora, echar cuentas y asumir que van a tener que adelantar un dinero que no se les devolverá en bastante tiempo.

Básicamente, dice Manuel, porque los 48,13 euros al día que el Ministerio del Interior les proporciona en dietas no les llega ya ni para un hotel decente. "Antes íbamos a hoteles de tres estrellas con ese dinero. Ahora, solo entramos en pensiones con humedad y chinches".

Es tan solo un ejemplo de entre las situaciones que decenas de agentes narran a EL ESPAÑOL. Las dietas de alojamiento y manutención de los policías llevan dos décadas sin actualizarse.

En un contexto de inflación creciente y precios desbocados en el sector hotelero y la restauración, la situación ha llegado para ellos a un punto límite.

Los agentes denuncian que tienen que adelantar dinero de su bolsillo para poder cumplir con su trabajo en comisión de servicio.

El precio medio de una habitación de hotel es de 118 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de mayo de 2025 (último dato publicado). Frente a eso, las dietas de los agentes apenas llegan para un alojamiento en condiciones.

Pero en muchas zonas de España, concretamente las de turismo en época estival, a donde los agentes tienen que desplazarse para proporcionar seguridad, la diferencia es inasumible, según denuncian.

En 2023, en el caso de las Islas Baleares, el precio llegó a los 199,77 euros por noche en el mes de agosto. En Canarias, en el mes de julio de ese año, a los 162,07 euros.

Esta situación es cada vez más insostenible", señalan en la Confederación Española de Policía (CEP). "Llevamos mucho tiempo reclamando soluciones al Ministerio del Interior", denuncian, sin obtener respuesta.

"Pagar por trabajar"

Así, por ahorrar, muchos agentes terminan en establecimientos hoteleros como los de las imágenes que abren este reportaje, a las que ha accedido EL ESPAÑOL.

Otro agente, que prefiere mantenerse en el anonimato, coincide: "Tenemos que andar mendigando para poder trabajar. Todavía me deben varias liquidaciones. Siempre ponemos dinero por delante. En algún hotel te reservan con la dieta porque te tienen un poco de cariño, pero eso es mendigar".

En CEP advierten que no es solo un problema relacionado con el trabajo en verano: “También son los viajes de UIP, UPR, CGI, CGEF, CGPJ, UAI o cualquier otra Unidad. Interior tiene que dejar de mirar para otro lado en este tema y tomar medidas ya”.

La Unión Federal de Policía (UFP) también alza la voz sobre esta problemática. "El precio de la vida sube a pasos agigantados y nosotros retrocedemos, es un problema generalizado año tras año, y la DGP sigue obviando lo esencial: vamos de trabajo, no vamos de vacaciones. Me comisionan a Menorca en verano y me das 50 euros. La administración siempre nos va pagando ese de más. Este verano ya es insostenible. Por esa cifra no hay nada”.

Precisamente esta semana, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha interpuesto una denuncia ante la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del ministerio de Yolanda Díaz. Según este escrito, la situación de los agentes vulnera el artículo 19 del Real Decreto 462/2002, en el que se estipulan las indemnizaciones de las comisiones de servicio con circunstancias excepcionales ordenadas al personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los testimonios individuales no hacen más reforzar el diagnóstico. Un agente de las Unidades de Intervención Policial (UIP) explica: "A día de hoy, con ese dinero llega para una pensión de dudosa higiene". Otro antidisturbios añade: "El hotel nos tiene que dejar un precio más económico haciendo un esfuerzo".

Un guardia civil, a quienes afecta también esta problemática, aporta otro dato revelador: "Hoy mismo la Residencia Infanta María Teresa de Príncipe de Vergara, ubicada en Chamartín, nos cobra por alojarnos allí 60 euros, Un hotel en la periferia de Madrid de 3 estrellas son 70 euros por persona".

Los menús

Los 28 euros que proporciona Interior a sus agentes para comer cada día en comisión de servicio es también un caballo de batalla de miles de policías y guardias civiles.

"Con 14 euros no puedes ni sentarte en un comedor. Son cantidades insuficientes. Si un menú del día antes valía 9 o 10 euros, ahora en casi ningún sitio baja de 14 o 15", denuncian.

Desde JUPOL lo resumen en una cifra: "El IPC ha crecido un 55,3% desde 2005, cuando se congelaron las dietas. Antaño un menú del día lo tenías por 10 euros. Podías comer y cenar y desayunar. Algo que ahora es inaccesible".

Otro agente más, habituado a estos viajes, lo resume así: "Si eso le sumas el desayuno, casi nunca no da. Lo tenemos que sufragar nosotros de nuestro sueldo y luego nos lo pagan. Antes tardaban unos meses, ahora no se sabe cuándo lo vas a recuperar".

Un mando con experiencia en seguridad de ministros explica: "Si la vida crece según el IPC, no es de recibo que, como mínimo, la dieta no se haya actualizado. Pero el problema no está en Interior. El problema está en Hacienda".

Y otro veterano remata: "Imagínate en Mallorca en temporada alta. Con 48 euros no pillas hotel, pillas pensión ahora, y de mala muerte. Algunos incluso terminan durmiendo en el coche para ahorrar".