Cerdán se negó a revelar al PSOE los donantes de Sánchez en las primarias del 2017 pese a exigirlo el Tribunal de Cuentas

Santos Cerdán fue el representante de la candidatura de Pedro Sánchez ante la dirección del PSOE en las primarias de 2017. Entonces, el partido estaba dirigido por una gestora, presidida por el histórico socialista asturiano Javier Fernández, que detectó "posibles irregularidades" en el método de crowdfunding impulsado para financiar la campaña de Sánchez.

El gerente del PSOE, Gregorio Martínez, miembro de la gestora y exjefe de Gabinete de Alfredo Pérez Rubalcaba, reclamó a Cerdán el listado de donantes y el ingreso de los fondos en una cuenta oficial del partido. Lo hizo en una reunión convocada en la sede de Ferraz con las tres precandidaturas: la de Sánchez, la de Susana Díaz y la de Patxi López.

En aquella cita, según fuentes conocedoras de los hechos, Cerdán se negó a entregar al PSOE la lista de donantes, a pesar de que la gestora esgrimió un informe del Tribunal de Cuentas que lo reclamaba.

"Era un informe del presidente", confirman dos fuentes del Tribunal, aunque su elaboración fue encargada a un catedrático universitario.

El crowdfunding a favor de Sánchez se realizaba a través de Bancal de Rosas, una asociación constituida ad hoc y presidida por Francisco Martín, hoy delegado del Gobierno en Madrid.

Según el dictamen que esgrimió el gerente del PSOE, el método incumplía la Ley orgánica de financiación de partidos políticos, de modo que ante la negativa de Cerdán, amenazó con eliminar la candidatura: "Sánchez se queda fuera", advirtió.

Finalmente, Cerdán cedió e ingresó el dinero en una cuenta bancaria abierta por el PSOE a nombre de cada una de las candidaturas. "Unos 120.000 euros, reunidos en pocos días", recuerda una fuente de aquel PSOE.

Pero el recientemente encarcelado ex secretario de Organización de Sánchez ocultó el origen de los fondos. "Nunca nos entregó el listado de donantes", explica una fuente de aquella gestora en conversación con EL ESPAÑOL.

Cerdán adujo que entregaría el listado al Tribunal de Cuentas, pero nunca lo hizo, según las fuentes consultadas en esta institución. "El informe de 2017 sobre la financiación del PSOE no incluye ninguna salvedad", explican.

"Si el PSOE lo hubiese tenido, lo habría aportado", pero como la ley es de 2007 no contempla el crowdfunding, de modo que el Tribunal de Cuentas no tenía que requerirlo expresamente.

Tampoco la candidatura de Sánchez tenía conducto para entregarle al "órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público" ese documento.

'La banda del Peugeot'

El pulso por el control de la financiación en las primarias del PSOE de 2017 marcó un antes y un después en el partido, y hoy revive.

En esos 120.000 euros recaudados por Bancal de Rosas podría estar incluida una parte de los 50.000 euros que la empresa de Cerdán transfirió a la de Koldo García al inicio de la campaña de aquellas primarias.

Según las cuentas de la sociedad compartida por Koldo y Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar 2000, esta empresa ingresó 42.500 euros a Noran Cooperativa el 31 de enero de 2017, pocos días después de que Sánchez anunciara su candidatura.

La empresa de Cerdán ya había realizado una transferencia de 4.200 euros, seguida de otra de 3.000 euros a finales de diciembre de 2016.

Esas primarias fueron las que devolvieron a Sánchez a la Secretaría General tras su expulsión un año antes. El proceso estuvo rodeado de tensiones, desconfianza y sospechas de irregularidades.

Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, conocidos hoy como la banda del Peugeot, fueron los artífices de la campaña que desafió al aparato socialista. "Viendo lo que vemos hoy, se pueden confirmar nuestras sospechas de entonces... éstos hacían trampas desde el principio", apunta una de las fuentes del PSOE.

Sánchez se enfrentaba a Susana Díaz, entonces presidenta de la Junta de Andalucía y favorita del PSOE histórico, y a Patxi López, exlehendakari, hoy su portavoz parlamentario y uno de sus más fieles.

Confesión de 'manual'

Un par de años después, ya desde Moncloa, el propio Sánchez relataba todo este capítulo en su libro Manual de Resistencia. En él, detalla cómo se organizó la asociación, su registro en Hacienda y la conveniencia del modelo para agilizar ingresos.

"Constituimos una asociación con el nombre de Bancal de Rosas, integrada por cuatro personas que se presentan voluntariamente", escribe Sánchez.

"Hubo muchas aportaciones iniciales de 300 euros para arrancar, de la gente más cercana a mí, además de los diputados del no y los propios constituyentes de la asociación", continúa.

El objetivo inicial, explica el presidente del Gobierno, era "conseguir unos 30.000 euros". Pero, según explica en el texto, la respuesta "superó todas las expectativas". El dinero "literalmente llovía", presume en su libro.

Pero Sánchez era consciente de que la iniciativa escocería al aparato del partido. "Intuíamos que aquello no iba a gustar", relata. Y efectivamente, la gestora reaccionó, asustada por lo inusual del método, y pidió "un dictamen de urgencia al Tribunal de Cuentas".

Según lo explica Sánchez en el libro, los responsables de Bancal de Rosas "resistieron". Y esa entrada de fondos se convirtió en "una demostración de fuerza" del sanchismo frente al aparato.

El líder socialista defendió siempre la transparencia de su Bancal de Rosas. "El crowdfunding es un instrumento absolutamente transparente", asegura. Pero la gestora contaba con un informe jurídico que apuntaba exactamente en sentido contrario.

Nunca hubo listado público

En la citada reunión de Ferraz, Cerdán se negó a entregar el listado de donantes y fue reticente a ingresar el dinero en una cuenta oficial del PSOE, como se le requirió.

El gerente esgrimió el informe jurídico que respaldaba su exigencia, encargado por el presidente de la institución a Diego Marín-Barnuevo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid.

Fuentes del Tribunal han confirmado a este periódico que la consulta se produjo, aunque el plenario "no pudo pronunciarse" porque "la ley no regula expresamente este aspecto". Y además, el Tribunal de Cuentas no está capacitado para "emitir dictámenes a consultas".

Dada la incertidumbre, el entonces presidente del Tribunal, Ramón María Álvarez de Miranda, vio necesario aclarar las cosas y encargó el ya nombrado informe jurídico.

El dictamen fue taxativo: el mecanismo de financiación empleado por Sánchez podía suponer "financiación ilegal para el PSOE".

Cerdán se revolvió argumentando que Sánchez no era aún candidato, "ni siquiera precandidato", porque el congreso no estaba formalmente convocado. Según su versión, no había obligación legal de someterse a las exigencias del partido.

Sin embargo, el informe jurídico sostenía que "la mera manifestación pública de intención de ser candidato obligaba a cumplir la ley de financiación de partidos", incluso en condición de precandidatos.

El documento señalaba, además, que el objeto social de Bancal de Rosas tenía como finalidad "sufragar los gastos de la precandidatura de Sánchez".

Gregorio Martínez, gerente del PSOE y que se enfrentó a Cerdán por el crowdfunding de Sánchez, dejó el cargo tras las primarias de 2017.

La Comisión de investigación de financiación de partidos políticos del Senado concluyó que Sánchez había recaudado dinero de forma "irregular" durante las primarias del PSOE.

El informe del Partido Popular recogió la práctica al margen de la ley de financiación que utilizó el actual presidente del Gobierno para su campaña.

Antes del crowdfunding, Sánchez pagó sus primeros actos de precampaña de las primarias a través de una colecta entre sus afines.

Esta práctica, además de irregular, deja más dudas sobre la procedencia del dinero recaudado por Sánchez para sus primeros pasos en su intento de reconquistar el poder en 2017.

Según confirman fuentes socialistas a este periódico, los partidarios de Sánchez pagaban "a escote" los actos.

Entre estos afines se encontraban Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, que ya estaban cobrando comisiones a través de Servinabar 2000 y Noran Cooperativa.

Tal y como reveló EL ESPAÑOL, la UCO ha encontrado notas de Koldo en diciembre de 2016 reclamando pagos a Acciona.