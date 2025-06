La 'ley Bolaños' no convence ni a los votantes del PSOE: la mayoría de españoles apoya la huelga de jueces y fiscales

Los jueces y fiscales continúan adelante. La mayor parte de las asociaciones -todas, salvo las afines al Gobierno- que defienden a estos colectivos han convocado una manifestación frente al Tribunal Supremo este sábado y una huelga de tres días contra las reformas planteadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Los convocantes confirmaron sus intenciones este martes, tras una infructuosa reunión con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo. Así, jueces y fiscales pararán los próximos 1, 2 y 3 de julio.

La llamada 'ley Bolaños' busca cambiar los requisitos de ingreso a la carrera judicial y fiscal, de forma que se abre la puerta a que 1.300 jueces y fiscales sustitutos se conviertan en jueces y fiscales de pleno derecho.

Además, la norma también prevé alterar las competencias de la Fiscalía.

Estas reivindicaciones son respaldadas por la mayoría de los españoles, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. De acuerdo con estos datos, un 60,7% simpatiza con estos paros, mientras que el 29,1% se muestra en contra.

Entre los votantes de los diferentes partidos, destaca la opinión de quienes se decantaron por el PSOE en las últimas elecciones. Ni siquiera ellos están plenamente convencidos de las reformas que plantea el ministro socialista Félix Bolaños.

Así, quienes censuran la huelga representan una exigua mayoría: un 48,6% se posiciona en contra de las protestas de jueces y fiscales, por un 42% que los apoya. Un 9,4% no sabe o no contesta.

Es decir, ni siquiera la mitad de los votantes del PSOE ratifican la iniciativa impulsada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Por otro lado, casi el 90% de los votantes del PP y Vox respaldan a jueces y fiscales. Los simpatizantes de Sumar y Podemos rechazan los motivos de los paros, aunque con un porcentaje bastante menor, cercano al 60%.

Los motivos

Las asociaciones consideran que el cambio legislativo "va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a la carrera judicial y fiscal", estableciendo "pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración".

Ésta sería la vía para que ingresen en la carrera cerca de 1.300 jueces y fiscales que hasta ahora ejercían como sustitutos.

La segunda de las reformas tiene que ver con la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que aumentará las competencias del fiscal general del Estado, según los convocantes de la huelga

Esta figura, nombrada por el Gobierno "sin ningún tipo de filtro previo", debería encargarse de la dirección de la investigación de los delitos, en lugar de los actuales jueces de instrucción.

En definitiva, jueces y fiscales condenan un "continuo ataque al Poder Judicial y descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia".

Las protestas están respaldadas por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Fiscales, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les da la razón, al apreciar déficits de autonomía en el funcionamiento y competencias del Ministerio Fiscal en la reforma de su Estatuto Orgánico.

El CGPJ considera que el Ministerio Fiscal debería ser un "órgano independiente", pero el cambio de sus competencias altera sus funciones "hasta dejarlo desprovisto de su capacidad de contrapeso".

Jóvenes y nacionalistas

Por grupos de edad, llama la atención que los encuestados más jóvenes sean los mayores defensores de la huelga. Un 68,6% de las personas de entre 18 y 35 se muestra a favor, por un 63,9% de quienes tienen entre 36 y 59 años.

Mientras, el porcentaje baja hasta el 55,1% entre los mayores de 60 años.

Los nacionalistas son, curiosamente, quienes se muestran más divididos junto a los votantes del PSOE.

Un 53,2% de los seguidores de las formaciones nacionalistas se opone a las protestas de jueces y fiscales, pero un 43% las ve con simpatía.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.150 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 18 a 21 de junio de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social.