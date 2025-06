Ábalos y Koldo apuntan a Pepe Blanco como jefe de una red de influencias para conseguir contratos de Transportes

José Luis Ábalos y Koldo García apuntan a Pepe Blanco como jefe de una red de influencias para conseguir contratos del Ministerio de Transportes.

Tanto el exministro en su declaración como su exasesor en las grabaciones señalan que el presidente del lobby Acento pedía "favores" y colocaba en puestos estratégicos a personas de su máxima confianza.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de varias fuentes del entorno más cercano a Koldo García, la ex mano derecha de Ábalos tendría en su poder "más grabaciones en las que se nombra a Pepe Blanco o incluso participa".

Estos audios, según detallan estas fuentes, reflejan las conversaciones que tuvo el presidente de Acento con Ábalos y Koldo sobre adjudicaciones de Transportes para "determinadas empresas" que eran clientes del lobby de Pepe Blanco.

Además, tal y como publicó en exclusiva este periódico hace un año, Koldo y Pepe Blanco se reunieron al menos ocho veces entre 2018 y 2021.

Estas citas están registradas en una de las agendas requisadas al exasesor de Ábalos.

El propio Koldo García confirmó a este periódico que el motivo de esas reuniones fue "resolver problemas de empresas" que eran clientes del lobby Acento Public Affairs.

Los encuentros tuvieron lugar en hoteles de Madrid y en la propia sede de Fomento durante los tres años en los que Ábalos fue ministro.

Las fechas y el contenido de las reuniones quedaron registrados en los dispositivos móviles del exasesor del ministro requisados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) durante su detención el 20 de febrero de 2024.

"A mí me han venido (ininteligible) que he ayudado, (ininteligible) Pepe Bono, Pepe Blanco... Que han venido a pedirme de todo (ininteligible), pero yo te prefiero a ti. ¿O no?", le dijo Koldo a Santos Cerdán en una de las grabaciones que aparecen transcritas en el último informe de la UCO.

Esta conversación entre el exasesor de Ábalos y el entonces secretario de Organización del PSOE tuvo lugar el 12 de diciembre de 2023.

Las grabaciones

Koldo insistió a Cerdán, escasos segundos después, afirmando que Blanco y Bono también habían hablado con Ábalos sobre adjudicaciones: "Venían a pedir a Jose (ininteligible). 'Ha dicho el presi...'".

Este lunes, Ábalos señaló que Pepe Blanco le llamó para que nombrara a Isabel Pardo de Vera alto cargo del Ministerio. Finalmente, fue designada presidenta de Adif, la empresa pública encargada de la gestión de las infraestructuras ferroviarias.

En otra de las grabaciones recogidas por la UCO en su informe, Koldo avisó a Cerdán del poder que mantenía Pepe Blanco en el Ministerio de Transportes a través de Pardo de Vera, ya en aquel momento secretaria de Estado.

Koldo también señaló la influencia de Blanco en Moncloa a través de Óscar López y Antonio Hernando, directores de Gabinete de Pedro Sánchez en aquel momento.

Antonio Hernando fue socio fundador de Acento junto a Blanco. Su esposa, Anabel Mateos, trabaja actualmente en este lobby y forma parte de la Ejecutiva del PSOE de Pedro Sánchez.

"Isabel habla con Óscar López y con Antonio Hernando. Para que lo sepas, a través de Pepiño Blanco, ¿vale? Que es un poco el que está ahí. Lo digo para que lo sepas y tú manejes ese juego que hay entre vosotros y demás. (Susurra) Ten cuidado, ¿vale?".

A continuación, Koldo le contó a Cerdán que Ábalos mantenía contacto con todos ellos, pero que necesitaba dinero en ese momento.

"Jose sí mantiene relaciones con todos. Se lleva bien con todo el mundo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, ahora mismo, lo que necesita es separarse, ¿vale? Por egoísmo, yo que a él le den 250. ¿Por qué? Porque 150 cubre la casa de..."

"Amplia red de altos cargos"

Fuentes cercanas a Ábalos y Koldo señalan que Pepe Blanco disponía de "una amplia red de altos cargos de su confianza" en Transportes.

El presidente del lobby Acento y exministro ha colocado a numerosos altos cargos de su confianza en los equipos de José Luis Ábalos, Raquel Sánchez y Óscar Puente.

Entre ellos el Gabinete de Ábalos al completo, a excepción de Koldo. Sergio Vázquez, Ricardo Mar, y Alfredo Rodríguez también fueron nombrados, según fuentes cercanas al exministro, por petición de Pepe Blanco.

Blanco fue ministro de Fomento y portavoz del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2009 y 2011.

EL ESPAÑOL publicó en exclusiva en julio de 2024 que Koldo dio 12.000 euros a Ricardo Mar, jefe de Gabinete de Ábalos en aquel momento, para que pagara sus "cuotas" del PSOE.

Este periódico publicó un manuscrito de Koldo que reflejaba esta anotación. El propio exasesor de Ábalos reconoció este pago en el programa Todo Es Mentira, de Risto Mejide.

Mar continuó en Transportes tras la salida de Ábalos y ocupa desde enero de 2024 el cargo de secretario general de Paradores.

Javier Herrero, director general de Carreteras hasta 2022, también procede del equipo de Pepe Blanco.

Fue nombrado subdirector general de Carreteras por el presidente de Acento durante su etapa como ministro de Fomento.

Herrero está investigado por el Tribunal Supremo por los amaños de obras públicas.

La UCO recoge en su último informe varios whatsapps que le señalan como parte activa de la trama en Transportes.

Estas fuentes cercanas a Ábalos y Koldo indican que alguna de la personas colocadas por Blanco, como Belén Villar -directora general de Organización e Inspección-, continúan en la estructura del Ministerio con Óscar Puente.

Belén Villar fue la encargada de realizar la auditoría sobre los contratos de las mascarillas investigados por la Justicia.

Villar llegó al Ministerio de Transportes de la mano de Pepe Blanco en 2009 y se ha mantenido desde entonces en cargos de responsabilidad.

Durante los últimos meses, Villar ha sido denunciada por los vigilantes de seguridad del Ministerio de Transportes.

El sindicato UGT le ha acusado de "crear un grupo organizado" con personas afines que cobran más de 60.000 euros al año y han anunciado que tomarán "las acciones y medidas legales oportunas para conseguir la asignación de complementos del personal laboral de una manera objetiva y justa".

También ha sido señalada por los trabajadores del Ministerio por haber cometido posibles irregularidades en el procedimiento de un nuevo contrato de seguridad y vigilancia.

Según estas denuncias, Villar se habría reunido con los empresarios que aspiraban a este contrato que fue tramitado por la vía de urgencia.