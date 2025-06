Koldo rompe con el PSOE y cambia de abogado, los audios del distanciamiento: "Me van a dar cera hasta las elecciones para tapar lo de Begoña"

Koldo García Izaguirre rompe con el PSOE y cambia de abogado a cuatro días de su declaración el próximo lunes en el Tribunal Supremo.

El exasesor de José Luis Ábalos sustituye al letrado Ismael Oliver por Leticia de la Hoz, que ya se encargaba de la defensa de su exmujer, Patricia Úriz, y de su hermano, Joseba García Izaguirre.

La ruptura con el PSOE ha sido paulatina durante meses y se ha precipitado tras la caída de Santos Cerdán por las grabaciones que dejó Koldo "intencionadamente" para que fueran encontradas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Koldo rompe con el PSOE y cambia de abogado, los audios del distanciamiento

En unos audios que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, Koldo asegura sentirse presa de una "cacería" para "desviar lo de Begoña".

Koldo se confiesa con un interlocutor de su confianza en varias conversaciones que tienen lugar a finales de 2024.

En aquel momento, el exasesor de Ábalos ya dudaba de su fidelidad al PSOE. Koldo sentía que su partido le había dejado solo e incluso afirmaba que sería bueno que Pedro Sánchez diera un paso al lado.

"Esta cacería la quieren desviar a Koldo, Koldo, Koldo... y me imagino que será pues para desviar el tema de Begoña", afirmaba el que fuera mano derecha de Ábalos y Cerdán.

Koldo sentía que Pedro Sánchez estaba dejándole solo para que el foco mediático y de la opinión pública no estuviera en el caso de su mujer que instruye el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid.

"¿No hay otra solución para desviar lo de Begoña? Me van a dar cera hasta las próximas elecciones", se resignaba el que fuera chófer de Sánchez en las elecciones primarias del PSOE en 2017.

Según opinaba Koldo, el tiempo de Sánchez se había acabado aunque el PSOE tenía muchas dificultades para encontrar a su sucesor.

"Tiene que salir alguien. No puede ser Extremadura ni Castilla y León... Barbón tampoco tiene ningún peso específico a pesar de tener a Adriana".

A continuación, Koldo también descartó a María Jesús Montero y Salvador Illa para tomar el relevo de Sánchez.

"María Jesús no es una persona muy querida, Aragón no puede hacer nada e Illa no puede presentarse a nivel nacional porque no le van a dejar los afiliados", aseveró Koldo.

El investigado por cobrar comisiones millones junto a Ábalos y Cerdán por adjudicaciones públicas aseguraba que el PSOE estaba en un compás de espera y daba por segura la caída de Sánchez.

"Estamos todos a la espera de que salga alguien para que pueda levantar esto, pero una promesa socialista...", expresó sus dudas Koldo sobre el futuro del partido.

Estas reflexiones del exasesor de Ábalos tuvieron lugar antes del Congreso Federal del PSOE del pasado 1 de diciembre.

Por aquel entonces su ruptura con el partido ya era casi completa, aunque Koldo consideraba que él sólo había sido un "soldado" a las órdenes de sus jefes.

Tras revelarse que Koldo había grabado a Cerdán y Ábalos durante años, la guerra entre ellos ya es total.

A partir de ahora, el exasesor en el Ministerio de Transportes mirará sólo por su defensa y lo que sea mejor para él, según detallan fuentes de su entorno más cercano a EL ESPAÑOL.

Su pacto con Ábalos también ha saltado por los aires tras conocer el exministro las grabaciones.

"Santos Cerdán y Koldo me utilizaron", ha afirmado Ábalos en unas declaraciones recogidas por la Cadena Ser.

En los audios de Koldo a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, el socialista navarro también narra una conversación que tuvo con la Guardia Civil

Según Koldo, estos agentes le ofrecieron "llegar a un acuerdo con el fiscal" y que dijera "quién estaba detrás de todo esto".

“Chaval, yo no sé si me voy a comer un marrón, pero si me lo tengo que comer lo hago tranquilamente porque he hecho lo que tenía que hacer", afirmó Koldo que respondió.

"De muchas cosas me arrepiento ahora mismo, pero de lo que no me arrepiento es de haber colaborado con la Guardia Civil durante 25 años", sentenció el que fuera el "soldado" de Cerdán y Koldo en la trama de los amaños de contratos.