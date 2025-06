El Gobierno trasladará a la OTAN que no comparte su propuesta de subir el gasto en Defensa al 5% del PIB

El Gobierno no ve necesario elevar el gasto en Defensa por encima del 2% del PIB y trasladará en las próximas horas a la OTAN que no comparte su propuesta de incrementar la inversión militar hasta el 5%.

El Gobierno tiene hasta este viernes para contestar a la carta que les ha remitido el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, y responderá en las próximas horas.

El debate sobre la necesidad de elevar el gasto por encima de un 2%, que el presidente estadounidense, Donald Trump, considera "ridículo", centrará la cumbre de la OTAN que se celebrará del 24 al 25 de junio en La Haya (Holanda).

La posición de España, recalcan fuentes del Gobierno a Efe, no es nueva y es ya conocida. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha comprometido a elevar el gasto español en Defensa hasta el 2% este mismo año, lo que implica una inversión adicional de 10.471 millones, y no ve necesario elevar ese porcentaje en estos momentos.

Ya la semana pasada desde Moncloa insistían en que Sánchez marcará una posición "propia y valiente" en la cumbre de la OTAN y destacaban que otros países tienen también dudas sobre la posibilidad de llegar al 5% de PIB.

La decisión de aumentar el gasto al 2% ya ha sido difícil para Sánchez. Los ministros de Sumar presentaron objeciones en el Consejo de Ministros que tomó la decisión y los aliados de la izquierda han dejado claro también su rechazo a la medida, que no necesita el aval del Congreso.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, rechazó el pasado 5 de junio que la OTAN fuera a fijar un nuevo objetivo de gasto en Defensa del 5% del PIB (más del doble que la meta actual del 2%), pese a las presiones de la Casa Blanca de Donald Trump y del propio secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Robles rechazó expresamente la fórmula propuesta por Rutte para alcanzar el 5%, que consiste en subir del 2% al 3,5% el gasto militar puro y sumar un porcentaje adicional del 1,5% de inversión en seguridad en sentido amplio.

"Entendemos que no es necesario hablar de porcentajes, ni del 3,5% ni del 1,5%", señalaba Robles en Bruselas. "No se trata de dar un porcentaje si luego las industrias no pueden asumir esa cantidad de dinero", insistía ante la prensa.

"España va a hacer un esfuerzo muy importante porque vamos a llegar al 2% del PIB con nuevos programas. Vamos a cumplir nuestro objetivo de capacidades, que entendemos que es lo más importante. Y consideramos que para el cumplimiento de ese objetivo de capacidades, el 2% es suficiente", sostuvo entonces la ministra de Defensa.

Robles aseguró en aquella ocasión que en todo caso España no se plantea ejercer su derecho de veto en la cumbre de La Haya de finales de junio, a la que asistirá el propio Trump y en la que está previsto que la OTAN apruebe este nuevo objetivo de gasto en Defensa.