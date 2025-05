Air Europa tuvo 9 reuniones con Koldo o Ábalos durante los 140 días de la negociación del rescate, según constató la UCO

Air Europa mantuvo al menos nueve reuniones con Koldo García o José Luis Ábalos durante los 140 días que duró la negociación del rescate de la aerolínea de la familia Hidalgo.

Negociaciones que comenzaron antes de la solicitud formal de la ayuda, que se produjo el el 20 de agosto de 2020 y que reduce los plazos de aprobación a 70 días, tal y como señala el Tribunal de Cuentas.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha podido constatar estas citas a través de la documentación incautada y de los dispositivos electrónicos requisados durante las detenciones del llamado caso Koldo el 20 de febrero de 2024.

Los encuentros del que era ministro de Transportes o su asesor con Air Europa comenzaron el 10 de junio de 2020 y se prolongaron hasta el 28 de octubre del mismo año, sólo una semana antes de que el Consejo de Ministros aprobara los préstamos a la aerolínea por una cantidad total de 475 millones de euros.

13 Mar 2020

La declaración del Estado de Alarma a causa de la pandemia del Covid obliga a cerrar el espacio aéreo, por lo que los vuelos se quedan en tierra. 13 Mar 2020

Al frente de la empresa estaba Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, el grupo turístico al que pertenece la aerolínea. 1 Abr 2020

A partir de marzo de 2020, las aerolíneas mundiales comienzan a tener serios problemas de liquidez para afrontar pagos. De hecho, los gobiernos de Alemania o Francia intervinieron con paquetes de rescate a Lufthansa y Air France-KLM. 18 May 2020

Air Europa comienza a afrontar una difícil situación económica a causa de la pandemia, motivo por el que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) le concede un préstamo de 141 millones. 18 May 2020

Un pool bancario formado por el Banco Santander, Bankia, CaixaBank, Liberbank, Unicaja, Banco Sabadell y el propio ICO avalan este crédito que devolvería en mayo de 2025. 10 Jun 2020

Tras conseguir el primer crédito, Ramiro Campos, abogado de Air Europa, se reúne de forma extraoficial con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. 16 Jun 2020

Con la progresiva ‘vuelta a la normalidad’, Air Europa intenta retomar su actividad con bastantes dificultades. En este contexto, Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, pide ayuda en una cumbre empresarial de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 30 Jun - 11 Jul 2020

Se producen dos reuniones clave: primero entre Koldo y representantes de Air Europa; y entre Hidalgo, Koldo y miembros de Atlas Maritime y Stran Capital. 16 Jul 2020

La petición de ayuda de Air Europa da lugar a una nueva opción sobre la mesa. 16 Jul 2020

José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, se reúne con Pedro Sánchez y la ministra de Economía Nadia Calviño para cerrar un posible segundo préstamo de la ICO. 21 Jul 2020

Ante la necesidad de múltiples empresas para ejercer su actividad con normalidad, el Consejo de Ministros aprueba el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), donde se reparten 10.000 millones. 8 Agos 2020

El Ministerio de Transportes anuncia en una nota de prensa el plan para rescatar a Air Europa, lo que provoca una llamada entre Koldo García y Javier Hidalgo, seguida de intercambios de mensajes entre Ábalos, Koldo, Hidalgo y Víctor de Aldama. 9 Agos 2020

Un día después, Koldo y Ábalos intercambian mensajes donde el ministro le pregunta: “¿Qué sabemos de la casa de Málaga?”, y a lo que Koldo responde: “Ya la tengo”. 10 Agos 2020

Posteriormente, le dice: “Buenas, te comento, esto sale gratis por las molestias generadas”.

18 Agos 2020

Ocho días después, tiene lugar una reunión entre Ábalos, Aldama y Koldo en Villa Parra. A lo largo de ese 18 de agosto, Aldama y Koldo tienen dos reuniones más en distintos puntos de Marbella. 20 Agos

Air Europa solicita formalmente el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, de la SEPI. 25 Agos 2020

La semana siguiente, Koldo y Ábalos convocan en el ministerio de Transportes a Javier Hidalgo y Aldama, que vienen junto al socio del último, Ignacio Díaz Tapia. 3 Sept 2020

Javier Hidalgo llama a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los negocios que tienen en común en Globalia. 4 Sept 2020

Aldama envía a Javier Hidalgo una captura de su conversación con José Luis Ábalos donde este último dejaba constancia de que tenía línea directa con Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI. 5 Sept 2020

En un mensaje de WhatsApp, Aldama le comunica a la secretaria de Javier Hidalgo que el rescate “estaría aprobado”. 23 Sept

Entre septiembre y octubre, Koldo protagoniza dos reuniones clave. La primera se produce con el abogado de Air Europa, Ramiro Campos, y la segunda, un mes más tarde, con el presidente del grupo, Juan José Hidalgo. 28 Oct 2020

La segunda tiene lugar un mes más tarde, con el presidente del grupo, Juan José Hidalgo. Esta reunión concuerda con la relatada por la exnovia de Aldama, Leonor González Pano, y otras dos fuentes más sobre un pago de 500.000 euros para Ábalos en casa de Juan José Hidalgo. 3 Nov 2020

En apenas 70 días, la SEPI aprueba el rescate a Air Europa, y concede 475 millones de euros.

El crédito se concede en dos fracciones, una de 240 millones como préstamo participativo y una de 235 como préstamo ordinario.

Este lunes, EL ESPAÑOL publicaba en exclusiva que la agenda de Koldo registra una cita con Juan José Hidalgo que concuerda con la entrega del dinero para pagar a Ábalos relatada por Leonor González Pano, exnovia de Aldama y excasera del ministro.

Esta reunión sería la última de las nueve que se mantuvieron con la aerolínea del Grupo Globalia durante los tres meses y medio de negociaciones.

Tanto la exnovia de Aldama como dos fuentes, una de ellas directamente involucrada en la operación aseguran que Pepe Hidalgo, presidente de Globalia, entregó 500.000 euros a Koldo García Izaguirre para pagar a José Luis Ábalos por el rescate de Air Europa.

La entrega se produjo en la casa del 'patriarca' de los Hidalgo, situada en la exclusiva zona de Puerta del Hierro en Madrid.

Leonor González Pano, exnovia de Víctor de Aldama, se mostró, en una conversación con EL ESPAÑOL, convencida de que existieron varios pagos de Juan José Hidalgo a José Luis Ábalos por sus gestiones en favor de Air Europa.

"Tanto Javi como Pepe, sobre todo Pepe, decían: me vais a costar más de lo que voy a recibir", afirmó la exnovia de Aldama a EL ESPAÑOL.

De las nueves reuniones constatadas por la UCO, dos se celebraron en el mes de junio de 2020, una en julio, cuatro en agosto, una en septiembre y una en octubre.

Además de estas citas, hubo dos mantenidas por Javier Hidalgo y Begoña Gómez y que fueron desveladas por El Confidencial. La primera de ellas el 24 de junio y la segunda el 16 de julio de 2020.

Sin embargo, tanto Air Europa como el Gobierno han encuadrado estos encuentros, que se celebraron en la sede de Globalia, como reuniones profesionales de la esposa de Pedro Sánchez debido al patrocinio de Wakalua al IE Africa Center que ella dirigía.

La primera reunión entre la aerolínea de los Hidalgo y el "binomio" formado por Ábalos y Koldo se produjo el 10 de junio de 2020 en el restaurante Jai Alai, que está situado enfrente de la que era la casa oficial del ministro.

A esta comida acudieron Ramiro Campos, abogado de Air Europa, Víctor de Aldama, Ábalos y Koldo. El gasto fue pasado por el asesor al Ministerio de Transportes y se justificó "para tratar la adquisición por Iberia del 100% de Air Europa".

La siguiente cita tuvo lugar sólo 20 días después, el 30 de junio de 2020, y ha sido descubierta por las anotaciones de Koldo en su agenda.

En esta ocasión, la mano derecha de Ábalos no identificó con quién se reunió, aunque sí figura como "Air Europa". Tampoco se especifica el lugar.

Ibiza y Marbella

La tercera reunión se organizó en Ibiza el 11 de julio de 2020. La UCO descubrió este encuentro por un email que envió Koldo. A la misma, según este escrito del asesor, acudieron Javier Hidalgo y miembros de las empresas Stran Capital y Atlas Maritime.

Estas navieras cuentan con buques cisterna y se dedican al transporte mundial de petróleo.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la reunión, aunque fuentes de la investigación recuerdan que Víctor de Aldama fue detenido en el caso hidrocarburos y que tenía varios negocios en este sector gracias a su relación con el Gobierno de Venezuela.

El mes de agosto fue el más intenso. Las comunicaciones entre Javier Hidalgo y los miembros de la trama fueron constantes.

El día 8 de agosto de 2020 el Ministerio de Transportes publicó una nota de prensa apoyando públicamente el rescate de Air Europa.

La UCO vincula este comunicado con un chalet en la finca Villa Parra (Marbella, Málaga) que José Luis Ábalos disfrutó gratis "por las molestias".

Koldo García comunicó al ministro que disfrutaría de esas vacaciones pagadas tras hablar por teléfono con Javier Hidalgo.

En la finca Villa Parra tuvo lugar la cuarta de las reuniones. En ella estuvieron el ministro, su asesor, Víctor de Aldama y dos socios del empresario vinculados a los test PCR.

Esta cita se celebró a las 12:00 del día 18 de agosto de 2020. Tres fuentes, una de ellas directamente vinculada a Air Europa, aseguran a EL ESPAÑOL que Javier Hidalgo también visitó junto a Aldama al ministro durante su estancia en Marbella.

Ese mismo día, Aldama se reunió con Koldo en dos ocasiones más. A las 17:00 en el restaurante Da Bruno Sul Mare y en Besaya Beach Marbella cuatro horas después.

Estos encuentros han sido descubiertos por los investigadores a través de los móviles intervenidos a Koldo García y Aldama.

Una semana después, el 25 de agosto de 2020, Javier Hidalgo estuvo reunido con Ábalos y Koldo en el Ministerio de Transportes. El ministro había disfrutado gratis de Villa Parra entre el 12 y 23 de ese mismo mes.

A esta cita también acudieron Víctor de Aldama y su socio Ignacio Tapia, investigado por la Audiencia Nacional por el pago de comisiones en el caso Koldo.

La semana siguiente a la reunión comenzó un tira y afloja entre Hidalgo y los miembros de la trama que casi pone fin al acuerdo entre ambos.

Air Europa no estaba de acuerdo con los términos en los que se estaba negociando el rescate y eso preocupaba en gran medida a Aldama y al asesor del ministro.

El 3 de septiembre de 2020, el empresario comunicó a Koldo que Javier Hidalgo estaba "muy jodido" y que había llamado a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

"Está jodido, muy jodido, el tema éste. Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", escribió Aldama al mano derecha de José Luis Ábalos.

Tras esta advertencia del empresario, Koldo contestó: "Que llame a Pedro o a quien haga falta".

La UCO señala tras estos mensajes que "Hidalgo estaba valorando recurrir a vías alternativas" para lograr el rescate de Air Europa, tal y como se deduce de la llamada a la esposa del presidente del Gobierno, y que esto conllevaría "un perjuicio económico para Aldama y Koldo".

Sin embargo, las negociaciones se retomaron según las indicaciones que Hidalgo mandaba al ministro Ábalos a través de Aldama.

La octava cita fue un encuentro entre el abogado de Air Europa, Ramiro Campos, y Koldo García el 23 de septiembre de 2020.

De momento, no se tienen más detalles sobre esa reunión, aunque debió ser exitosa para Air Europa porque el rescate se cerraría un mes después.

El 26 de octubre de 2020, el asesor de Ábalos escribió un mensaje a Aldama a las 10:37 de la mañana: "Llámame, tema Air Europa".

Ese día las negociaciones se intensificaron: "Muy buenas, te digo mañana está la aprobación en el Consejo. Así lo hablado Hacienda y Transportes para que lo sepas".

Tras la negativa de Air Europa a firmar las condiciones que se estaban planteando en ese momento, hubo acuerdo antes de acabar el día al enviar Aldama una nota con las instrucciones dadas por Javier Hidalgo.

Un día después, el 27 de octubre de 2020, Víctor de Aldama comunicó a Javier Hidalgo que el rescate a Air Europa estaba cerrado.

Aldama escribió un mensaje a Javier Hidalgo después de que ambos mantuvieran una conversación a través de una llamada por WhatsApp.

"Joder, no tengo palabras. Me he ido a dar una vuelta solo porque tenía que descargar. Estoy llorando como un puto bebé de la emoción, del peso que tenía encima, de toda la tensión. Y sobre todo, te lo digo de corazón, la alegría por ti porque lo has conseguido, porque tu familia tiene que estar orgullosa de la persona y empresario que eres y por todo".

Aldama se despidió tras ello: "Un abrazo enorme, enorme y voy a mirar vuelos para verte. Te quiero joder. Uf, qué alegría más grande hostias sí, coño, sí".

Por último, el 28 de octubre de 2020, la agenda de Koldo revela que planificó una reunión con 'Pepe' y Javier Hidalgo en una cita que concuerda con lo relatado por la exnovia de Aldama y dos fuentes más sobre el pago de 500.000 euros en una bolsa de deporte para Ábalos.

Los mensajes evidencian que Javier Hidalgo no estaba en Madrid el día antes de la reunión agendada por Koldo, lo que explicaría su ausencia en la entrega del dinero según la principal tesis.

Finalmente, una semana después, el Consejo de Ministros aprobó los préstamos a Air Europa el 3 de noviembre de 2020.

Un rescate exprés

Así se puso fin a un proceso que ya había comenzado antes de que el 21 de julio de 2020, el Consejo de Ministros aprobara el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) bajo la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Su objetivo principal era brindar apoyo público temporal a empresas no financieras consideradas estratégicas y afectadas por la pandemia. Este fondo, dotado con 10.000 millones de euros, buscaba compensar el impacto de la emergencia sanitaria en el balance de estas empresas.

Meses antes de su creación, desde Globalia ya estaban presionando para que el Gobierno les diera algún tipo de ayuda.

"Si no nos ayudan vamos a durar menos que un telediario", denunció el presidente del grupo, Juan José Hidalgo, el 16 de junio de 2020 en la cumbre empresarial telemática 'Empresas españolas liderando el futuro' organizada por la CEOE.

Entre otras cuestiones, Air Europa debía presentar un plan de viabilidad que garantizara la devolución de las ayudas y justificar que el cese de la actividad tendría un gran impacto en la economía del país y en el número de empleados de la compañía.

También debía asegurar que era una empresa estratégica, que su domicilio social radicaba en España, que no estuviese en crisis a 31 de diciembre de 2019, ni hubiese sido condenada por delitos de malversación (son algunos de los criterios que exigía el fondo). Condiciones que, en principio, cumplía.

Sin embargo, Air Europa no tenía tiempo y necesitaba agilizar los plazos. Para lograrlo, utilizó a su asesor Víctor de Aldama por su estrecha relación con José Luis Ábalos y Koldo García.

Tras conseguir el aval de empresa estratégica por Transportes, la pelota cayó en el tejado de Hacienda (agosto de 2020). El Ministerio de Hacienda es quien debía valorar la situación económica de la compañía -muy dañada por la crisis de la Covid- y tomar una decisión.

Durante estos meses, las reuniones y negociaciones se llevaron a cabo con secretismo. No se hicieron públicas. Lo que sí se sabía es que había mucho nerviosismo en Globalia porque no se había cerrado la compra a Iberia y el rescate era imprescindible.

De hecho, Iberia puso como condición para cerrar la compra que Air Europa consiguiera el rescate.

La compra de Air Europa se anunció el 4 de noviembre de 2019. Sin embargo, el precio inicial que desembolsaría Iberia por la aerolínea de Globalia (1.000 millones de euros) estaba en revisión en ese momento tras el impacto de la Covid. Luego se anunció que se rebajaría a 500 millones.

Finalmente, el 20 de agosto se solicitó el rescate y el Consejo Gestor lo aprobó el 29 de octubre. El 3 de noviembre el Consejo de Ministros anunció el rescate a Air Europa por valor de 475 millones (a través de un préstamo participativo de 240 millones y otro préstamo ordinario de 235 millones).

Una ayuda que también se complementó con un crédito ICO de 141 millones que suscribió en mayo de 2020.

Ambos préstamos estaban avalados por la garantía corporativa de Globalia, así como por el compromiso de constitución de hipoteca sobre las sedes del Grupo en Pozuelo y Palma de Mallorca.

Además, la SEPI entró en el Consejo de Administración de la aerolínea con dos consejeros (nombrados en diciembre de 2020).

El rescate de Air Europa fue el segundo de mayor cuantía de las 30 ayudas que dio el fondo (la más cuantiosa fue la de Celsa). También fue el que más rápido se otorgó. Tardó sólo 70 días desde que se solicitó hasta que se aprobó por parte del Consejo Gestor.

De media, el Tribunal de Cuentas señaló que la SEPI había tardado 355 días en otorgar un rescate, cifra por encima de los seis meses de plazo establecidos.

Más allá de la operación de compra liderada por Iberia, a Globalia le urgía cerrar este rescate porque después necesitaría otro para Halcón Viajes.

El 19 de noviembre de 2020 pidió junto con Barceló un préstamo de 240 millones a la SEPI para salvar la fusión de las divisiones de agencias (Ávoris) de los dos grupos. Finalmente el rescate ascendió a 320 millones y se aprobó en Consejo de Ministros el 16 de marzo de 2021.

Aquí también había mucho miedo porque la fusión se aplazó y corría el riesgo de descarrilar si no conseguían fondos públicos. Tras el rescate, se produjo la fusión de ambas compañías. En octubre de 2022, Globalia transfirió su 49,5% en Ávoris a Barceló, pasando a ser este el único propietario.