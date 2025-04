Ábalos intenta equiparar el papel de Marlaska y su número dos con el suyo y el de Koldo en la trama de las mascarillas

José Luis Ábalos intenta equipar el papel de Fernando Grande-Marlaska y de su número dos, Rafael Pérez, con el suyo y el de Koldo García en la compra de las mascarillas a la empresa vinculada a Víctor de Aldama.

La defensa del exministro de Transportes pidió en un escrito presentado en el Tribunal Supremo este martes que el titular de la cartera de Interior y el secretario de Estado de Seguridad declaren como testigos.

Éste es un nuevo aviso de Ábalos a Marlaska tras sus numerosas descalificaciones a la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo consideró que las acusaciones de Ábalos contra la UCO como unidad investigadora en la causa no tienen la más mínima base indiciaria.

De hecho, la Sala se adhirió a la Fiscalía al calificar de "exabruptos" los ataques del exministro de Transportes contra la UCO y que deben tolerarse al amparo del derecho de defensa.

Fuentes del entorno más cercano de Ábalos confirmaron a EL ESPAÑOL hace meses que el exministro culpaba a Marlaska, como máximo responsable de Interior, de lo que, en su opinión, era una "investigación prospectiva" de la UCO y "a medida" contra él.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL el 25 de octubre de 2024, Rafael Pérez, mano derecha de Marlaska, fue el que introdujo a Koldo en Interior y luego le pidió favores personales.

El secretario de Estado de Seguridad fue quien dio al director del Gabinete de Coordinación y Estudios el contacto de Koldo para que contratara a la trama.

En su declaración ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, más conocido como Lenin, afirmó no acordarse de quién le había facilitado el teléfono de Koldo García.

Entre otros favores personales, el asesor de Ábalos logró que un cuñado del secretario de Estado de Seguridad, que trabajaba en Aena, fuera trasladado de Sevilla a Madrid.

Según fuentes de la investigación consultadas por EL ESPAÑOL, existen whatsapps en el móvil de Koldo, en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que confirman que Rafael Pérez le pidió que trasladaran a su cuñado a la capital de España.

La intención de Ábalos es que Marlaska y su número dos respondan sobre cómo se realizó la contratación de la empresa Soluciones de Gestión SL por parte de Interior.

El exministro de Transportes defiende que tiene la misma responsabilidad que el titular de Interior en la adjudicación y que fueron las manos derechas de ambos, Koldo y Rafael Pérez, quienes trataron el asunto.

El Ministerio del Interior pagó a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama, un total de 3,5 millones de euros para el suministro de 1.065.000 mascarillas.

Soluciones de Gestión facturó un total de 53 millones por las mascarillas vendidas a Transportes, Interior, Canarias y Baleares.

Tests del doctor Palomo

No menos importante es el contrato de test Covid que el ministerio de Marlaska adjudicó al doctor Ignacio Palomo, íntimo amigo de José Luis Ábalos y Koldo García.

Interior pagó 600.000€ por unos test que fueron considerados fake, al no tener la acreditación de la Comunidad Europea.

No sólo hubo problemas con la certificación, sino que los productos no llegaron en el plazo prometido. A mediados de mayo, Interior aún no los había recibido.

El doctor Palomo fue el médico personal de las mujeres de Ábalos y Koldo y es el dueño del Grupo Arpa.

El exministro y su asesor realizaron un viaje a República Dominicana y Guinea Ecuatorial con el doctor Palomo para hacer negocios después de que Pedro Sánchez cesara a Ábalos el 10 de julio de 2021.

La UCO también halló mensajes entre Koldo y Rafael Pérez, cuando ocupaba el cargo de jefe de Gabinete de Marlaska, organizando hospedar a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en un chalet de El Viso durante su visita fallida a Madrid en enero de 2020.

La relación entre el asesor de Ábalos y el actual secretario de Estado de Seguridad era muy estrecha, de amistad.

El propio Rafael Pérez admitió en la comisión de investigación del Senado que existieron "múltiples contactos" con Koldo García.

La petición de Ábalos de que Marlaska y su mano derecha declaren en el Supremo es un nuevo pulso del exministro al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ábalos busca que Marlaska y Pérez le exculpen, siendo esta solicitud de declaración un nuevo aviso del exsecretario de Organización del PSOE al Ministerio de Interior por la investigación realizada por la UCO.