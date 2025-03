Expertos en Hidráulica señalan en el Senado que la CHJ no tiene sistemas para medir caudales y eso hizo fallar en la alerta

Los dos expertos en Ingeniería Hidraúlica que han pasado este lunes por la Comisión de Investigación sobre la dana, que dejó más de 220 fallecidos el pasado octubre en Valencia, coinciden en que la Confederación Hidrogáfica del Júcar (CHJ) no contaba con los mecanismos necesarios para prevenir caudales, lo que pudo influir en la falta de información para mandar una alerta a la población.

El catedrático de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de València (UPV), Félix Ramón Francés García, ha asegurado que la CHJ cuenta con un mecanismo adecuado para predecir precipitaciones, pero "no tiene el sistema de conversión de la predicción de la lluvia en caudales".

"Eso es lo que está fallando", ha añadido Francés , que ha remarcado que la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Agencia Vasca sí que tienen esos sistemas.

Una tesis que coincide con la del profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Juan Bautista Marco Segura. El experto ha incidido en que la predicción que realiza la CHJ "debe transmitirse a los sistemas de alerta".

"Pero aquí ya empezamos a fallar, porque existiendo las cosas, yo creo que no se le está sacando el partido suficiente, porque existiendo el dato, no hay implementados modelos en tiempo real, que hace 40 años, 50 años, que están viables en otros países", ha subrayado.

Ambos sostienen que estas herramientas para actuar ante las riadas pudieron influir en la ausencia de comunicación al Servicio de Emergencias de la Generalitat valenciana por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar el día de la dana.

Sus declaraciones se han producido en la primera sesión de la Comisión de Investigación que se ha iniciado este lunes en el Senado para intentar conocer las causas de la catástrofe.

Niega "riesgo grave" de la presa

La CHJ sí que insistió durante toda la tarde del pasado 29 de octubre en que la presa de Forata podía romperse, lo que habría provocado una catástrofe aún mayor. De hecho, los avisos que llegaron a la población -de forma tardía- estaban relacionados con esta enventualidad.

"Yo no estoy de acuerdo en que estuviera en un riesgo grave. La presa de Forata es una presa de gravedad, una presa de hormigón, que no llegó siquiera a verter por coronación. No llegó ni al límite del aliviadero", ha declarado Juan Bautista Marco.

Además, el experto ha afirmado que ante una situación de este tipo las compuertas de un embalse "deben abrirse". "No están para guardar agua en situación de crecida, hay que abrir porque las presas, si el agua salta por encima, se pueden romper", ha remachado.

En la Comisión de Investigación ha participado el senador de Compromís Enric Morera, quien defendió ante los expertos la acción del cambio climático en este tipo de fenómenos.

"El incremento en la frecuencia parece que es una consecuencia clara del incremento de temperatura, que está bien constatado. Lo que no está bien constatado es la intensidad de ese evento, porque eventos como ese los ha habido y bastante más grandes", le ha respondido Juan Bautista Marco.

Ley de la huerta

Además, ambos expertos han opinado acerca de la Ley de la Huerta, que dificultó la construcción de infraestructuras para aliviar el Barranco del Poyo en caso de inundación.

"No os habéis dejado las cautelas suficientes para hacer obras que son imprescindibles. Entonces, ley de la huerta sí, pero adecuada. No nos peguemos un tiro en el pie como nos lo hemos pegado", ha asegurado Marco.

Francés García también ha admitido que la ley “dificultaba” la construcción de las infraestructuras necesarias para afrontar el impacto de las riadas.