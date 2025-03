Bertomeu, el sacerdote del Papa contra el abuso de menores, se asocia en Perú con un ex de CiU investigado por corrupción

Jordi Bertomeu, conocido como el agente 007 del Vaticano contra los abusos sexuales, se ha asociado para liquidar una orden religiosa en Perú con un ex de Convergència i Unió (CiU) vinculado a empresas y empleados fantasmas.

Manel Riera Cunill es el abogado elegido por el Arzobispo de Lima y avalado por Jordi Bertomeu para intervenir Pro Eclessia Sancta y como liquidador en el caso de las Siervas del Plan de Dios, rama femenina vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana.

Fue asesor del exconseller de CiU Felip Puig y figura como investigado por presuntos delitos urbanísticos en el Ayuntamiento de Moià (Barcelona) bajo el mandato del también convergente Josep Montràs.

El Papa Francisco y Monseñor Jordi Bertomeu en una imagen de archivo.

Por su parte, Jordi Bertomeu es el hombre de confianza del Papa Francisco para las investigaciones de abusos sexuales a menores realizados por el clero de la Iglesia Católica. Funcionario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, es una especie de agente secreto con plenos poderes otorgados por el Vaticano.

Monseñor Bertomeu avaló personalmente el nombramiento de Manel Riera como director-coordinador del Área de Procesos Canónicos del Arzobispo de Lima hace un año, justo cuando comenzó el proceso de liquidación de distintas órdenes peruanas y de sus personas allegadas para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales.

La cúpula del Sodalicio, incluido su fundador en los años 70, Luis Fernando Figari, fue acusada a comienzos de siglo de haber cometido abusos sexuales a menores desde la creación de la orden.

El Papa Francisco envió en julio de 2023 a Bertomeu a Perú para investigar las acusaciones contra los miembros del Sodalicio.

A raíz del informe del agente 007 del Varicano, el Pontífice ordenó la disolución de la orden el pasado enero y nombró a monseñor Bertomeu comisario apostólico para este proceso.

La elección de Riera como liquidador de los bienes e inmuebles de distintas órdenes, entre las cuales algunas vinculadas al Sodalicio, por parte de Bertomeu está bajo sospecha por las sombras de irregularidades y corrupción que han perseguido al abogado catalán a lo largo de su carrera profesional.

Empleados creados por IA

La única experiencia de Manel Riera en este sector es una empresa fantasma con trabajadores creados por Inteligencia Artificial y una iniciativa opaca llamada We Are Free, que pide donaciones por Internet para luchar contra los abusos sexuales de la Iglesia.

En 2018, Jordi Bertomeu y Manel Riera firmaron conjuntamente el capítulo 'Derecho Penal Canónico' de la publicación Nuevos desafíos del Derecho canónico a cien años de la primera codificación.

En esta publicación, Bertomeu da el marco canónico sobre la cuestión de los abusos en la Iglesia y Riera escribe sobre la responsabilidad penal de las parroquias.

Riera creó en noviembre de 2019 la Company for the Protection of Minors and Vulnerable People Ltd en el Reino Unido. Este abogado catalán es el CEO y el único accionista.

El objeto de esta empresa es ofrecer distintos servicios a empresas y organizaciones en cuanto a su responsabilidad penal frente a menores. Sin embargo, su web presenta a un supuesto CEO llamado Tim Smith, cuya imagen ha sido generada por Inteligencia Artificial.

De los 12 colaboradores de la empresa, la mitad son fotografías de personas generadas por IA y nombres ficticios.

Entre las personas reales que aparecen en la web están incluidos Teresa y Manel Riera, hijos del abogado y exasesor de CiU.

Manel Riera Jr. es jugador de balonmano en el Algeciras, aunque según la empresa es el Data Protection Officer. La mitad de los agentes comerciales presentes en la web de la empresa también son jugadores de balonmano.

En 2013 nace We Are Free, una iniciativa que reune a "un grupo de abogados especializados en la persecución de depredadores sexuales". La web no aporta dato alguno sobre el responsable, la fundación o la asociación detrás del proyecto.

Sin embargo, llama a los internautas a donar dinero para la causa. La investigación realizada por EL ESPAÑOL permite deducir que quien inició esta iniciativa en redes sociales es una mujer llamada María Martín, natural de Orense.

El perfil de Instagram de We Are Free tiene sólo 10 seguidores y el único que no es familiar de María Martín o vecino de Orense es el actual ayundante del liquidador del Sodalicio en Perú, Manel Riera.

La vida de Manel Riera Cunill siempre ha estado marcada por las sombras. Entre 2002 y 2003 trabajó como asesor externo en imagen y comunicación de Felip Puig. Este exconseller de Convergencia i Unió (CiU) y varias personas de su entorno fueron imputados por blanqueo de capitales en los años posteriores.

A partir de 2003 Riera se orienta al sector de la construcción. Crea una empresa llamada Les Cases de Calaf, la cual es una sociedad limitada con indicios de inactividad.

Entre 2007 y 2008, Manel Riera trabaja para la Societat Municipal Moiafutur SA como consejero y secretario. Esta empresa fue protagonista de varios escándalos y fue investigada por irregularidades.

Moiafutur presentó sobrecostes en los proyectos urbanísticos en Moià (Barcelona) durante el mandato del alcalde Josep Montràs (CiU) entre 2006 y 2009.

Manel Riera fue investigado por su papel en la gestión de la empresa municipal durante los años en cuestión. En 2017 declaró en el juzgado junto con otros implicados.

En 2020 se reanudó el proceso judicial, con la causa ya centrada en determinar las responsabilidades individuales en el desvío de fondos públicos.

Según las investigaciones policiales, los sobrecostes crearon un perjuicio de más de 4,6 millones de euros a las arcas públicas y llevaron a la bancarrota al Ayuntamiento de Moià.

Entre 2003 y 2007, Riera también fue administrador y socio único de Mao 2000, una empresa del sector de impresión y artes gráficas que se encuentra en proceso de liquidación.

A partir de este momento, Riera se traslada a Bulgaria debido a las fuertes sospechas de irregularidades que pesan sobre él.

Entre 2008 y 2009 es a la vez representante de la Asociación Industrial Búlgara y asesor de imagen y comunicación en la Agencia Nacional de Infraestructuras de Rutas, dirigida entonces por Dimitar Ivanov.

En 2009, Dimitar Ivanov es despedido por "falta de liderazgo" por el ministerio búlgaro de Obras Públicas.

Durante su estancia en Bulgaria, alcanzó un estatus que le permitió relacionarse con las principales personalidades del país y llegó incluso a aparecer en programas de televisión.

Riera regresa a España en 2010 y se orienta hacia el sector de la alimentación premium. Nombrado apoderado de la Confitería de Lolita, es destituido en octubre de 2013 por la propietaria de la empresa "por graves problemas de liquidez".

Inicio en el derecho canónico

Es a partir de entonces cuando Manel Riera decide orientarse hacia el derecho canónico. En 2014 realiza un máster en este ámbito en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Esta decisión se produce al mismo tiempo que Jordi Bertomeu es nombrado funcionario del Santo Oficio y Jorge Mario Bergoglio es nombrado Papa.

Es entonces cuando se crea en el Vaticano una sección competente para acelerar los recursos presentados contra sacerdotes acusados de abusos sexuales y de la que Bertomeu será su 'agente 007'.

Mientras estudiaba derecho canónico, Manel Riera registró nueve empresas a su nombre como administrador, consejero y/o socio único.

Estas empresas son Immocalaf SL (activa hasta 2022), Instituto Español del Idioma Veritas in Simplice SL (extinta), Badalona Legal SL, Moià Legal SL, Cogariera SL, Roses Anoia SL, Les Cases Vallfogona SL, Les Cases del Sió SL y Calaf Oleum SL (todas ellas con indicios de inactividad).

Las sociedades tienen diferentes objetos sociales como "compraventas de muebles inmobiliarios", "restaurantes y puestos de comida", "construcción de edificios" o "actividades jurídicas". Todas domiciliadas en Barcelona y con un capital alrededor de los 3.000 euros cada una.