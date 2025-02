Policías denuncian a perfiles de extrema izquierda por difundir imágenes y datos de residencia de agentes infiltrados

Desde hace semanas, diversos perfiles de extrema izquierda están difundiendo en las redes sociales datos personales de agentes infiltrados de la Policía Nacional con el fin de exponerles. Ante esta situación, colectivos del Cuerpo consideran que se ha llegado al límite, y han decidido interponer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra esos usuarios.

Concretamente, la denuncia ha sido presentada por la Unión Federal de Policía (UFP). A juicio de este sindicato, "se han traspasado líneas rojas al exponer información sensible de agentes de la Policía Nacional. Consideramos que los ataques al entorno personal y familiar de los agentes constituyen un ataque directo al derecho fundamental (art.18 C.E) que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de todos los ciudadanos españoles".

Este y otros colectivos policiales vienen alertando de la proliferación de contenidos que, "con total impunidad, difunden imágenes, datos personales y otra información que pone en riesgo la integridad de los policías y de sus familias".

"No podemos permitir que la identificación de agentes en redes sociales se convierta en una herramienta para la coacción, la amenaza o el señalamiento público, vulnerando flagrantemente su derecho a la privacidad y a la protección de datos", denuncian desde la UFP.

Esta campaña desde esferas radicales de izquierdas llega, precisamente, cuando la película La Infiltrada, que narra la historia de una joven agente de la Policía Nacional que pasó 8 años infiltrada en ETA, acaba de coronarse con el Premio Goya 2025 a la mejor película.

Sin ir más lejos, hace tan solo unos días distintos colectivos de extrema izquierda publicaron el llamado Manual para destapar a un policía infiltrado, un documento de medio centenar de páginas, elaborado y difundido por activistas radicales. Según se describen, "militantes que han vivido de cerca las infiltraciones policiales destapadas entre los años 2022 y 2024" por La Directa y El Salto.

Tribunales

"Cada persona tiene derecho a la privacidad, al honor y a la propia imagen. Esto significa que su vida privada y la de su familia no pueden ser expuestas sin consentimiento, su reputación no puede ser dañada injustamente y su imagen no puede ser utilizada sin permiso. Y todo esto incluye también a los policías", recuerdan desde la UFP.

Desde este sindicato no descartan acudir a los tribunales si no se suprimen las publicaciones con los datos difundidos sobre los policías en cuestión. "Instamos a la AEPD a actuar con la máxima contundencia ante estos hechos y solicitamos un refuerzo en las medidas de seguridad digital para los miembros de la Policía Nacional y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La protección de nuestros

agentes no es negociable y es algo sobre lo que no vamos a dar ni un paso atrás".

Dicen en UFP que "las redes sociales pueden ser un espacio de convivencia e intercambio de información, pero no toleraremos que se convierta en una plaza pública donde se ataque personalmente a los policías y sus familias".

Las decisiones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) son vinculantes y de obligado cumplimiento. Si una entidad o persona no cumple con sus resoluciones, la AEPD puede

imponer sanciones adicionales. En el caso que nos ocupa, de filtración de datos personales de policías, podría considerarse una infracción grave o muy grave. Según el daño causado, la multa podría llegar incluso hasta los 20 millones de euros.

"Hacemos un llamamiento a las autoridades competentes para que se tomen medidas ejemplares contra quienes, desde la impunidad de las redes sociales, juegan con la seguridad las personas. La ley debe aplicarse con rigor para evitar que estas situaciones sigan produciéndose. Es importante recordar que, las conductas descritas pueden generar responsabilidad administrativa y penal dependiendo del caso", finalizan desde UFP.