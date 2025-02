José Ruz, el 'pagagambas' de La Chalana: este es el misterioso constructor del 'caso Koldo' señalado por pagar comisiones

"No lo conozco de nada". Esta es la respuesta de decenas de empresarios valencianos al ser preguntados por José Ruz Martínez, señalado en el caso Koldo por el presunto pago de comisiones a cambio de contratos públicos del Ministerio de Transportes. Incluso lo desconocen compañeros de su sector, el de la construcción.

El propio Ruz hace gala de su discreción en una escueta charla telefónica con EL ESPAÑOL. "Lo siento, pero no participo yo del tema de los periódicos y tal. No es mi política. Nunca la ha sido. Te agradezco que te preocupes, pero no hago ningún tipo de declaración, de ningún tipo", responde, muy educado, el empresario.

"Todo es absolutamente, o radicalmente, falso. Pero oye, no digo nada. Si me llama la Justicia, pues ya hablaré con ellos", zanja antes de despedirse cordialmente.

El gerente y accionista de la ya extinta Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC) tan solo ha sido citado como testigo por parte del Tribunal Supremo. No obstante, Víctor de Aldama, en su declaración, le atribuyó pagos a la trama a cambio de contratos millonarios del ministerio de José Luis Ábalos.

El propio Aldama presentó como prueba dos transferencias que recibió por parte de Ruz, de 50.000 y 20.000 euros, por su intermediación en un contrato de 70 millones. Se lo adjudicaron de forma simultánea a los pagos. La comisión para Ábalos y Koldo García Izaguirre, según Aldama, habría sido de un millón de euros.

El 'pagagambas'

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) acreditó en su investigación la relación entre Koldo y José Ruz. Los fotografiaron juntos en la marisquería madrileña 'La Chalana'. Tal circunstancia, junto a los hechos relatados, derivaron en un ingenioso mote entre algunos empleados de su empresa, que le llaman "Pepe el 'pagagambas'".

El apelativo es, desde luego, una chanza. Pero también una descripción compasiva. Porque el grueso de los trabajadores y empresarios que lo conocen coinciden en subrayar su honestidad. La opinión predominante es que "debieron de aprovecharse de él, porque se encontraba en una situación desesperada".

Interpretan, en definitiva, que no sólo pagaba las gambas. "Se acercó a unos interesados en un momento muy delicado de LIC y ha terminado pagando el pato".

Le describen como un directivo que nunca se desprendió de su vocación de ingeniero raso, formado en Cubiertas, empresa antecesora de Acciona. Pronto destacó por su habilidad comercial y fue esta la que le llevó a cambiar de aires.

Según cuentan fuentes conocedoras de su llegada a LIC, su relación con Brígido Navarro, propietario de esta compañía de la localidad valenciana de Alberic, habría comenzado durante la coincidencia de Acciona y LIC en la gran actuación para la construcción de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

José Ruz está casado con otra ingeniera, natural de la Garrofera de Alzira, enclave del municipio valenciano de Tous muy cercano a Alberic. En el perfil de José Ruz Martínez de la agenda oficial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos aparece domiciliado en dicho lugar.

Perfil de José Ruz en la agenda oficial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. EE

La conexión territorial y la necesidad de LIC de expandir su negocio llevó a Brígido a fichar a José. Ruz asumió galones operativos como gerente de LIC y un 20% de la empresa.

No obstante, el 80% restante siempre estuvo controlado por Brígido, que ejerció de administrador único de Levantina de Ingeniería y Construcción hasta la reciente liquidación de la empresa. Esta circunstancia sorprende sobremanera entre los que trataron con Ruz.

"Pensábamos que José era el dueño. Ejercía como tal, no conocíamos al verdadero propietario. Hemos sabido de su existencia cuando el administrador concursal se dirigió a él como administrador único", exponen a este medio varias firmas dedicadas a la ingeniería civil.

Argelia

La liquidación de LIC ha sido la crónica de una muerte anunciada, relatada abiertamente por el propio Ruz a su entorno de confianza. Según su relato, la crisis diplomática entre España y Algeria, país donde Levantina tenía el grueso de su negocio exterior, fue un disparo en su línea de flotación.

La ruptura de relaciones entre ambos estados comenzó en abril de 2021 con la llegada desde Argelia del líder del Frente Polisario saharaui Brahim Gali para ser tratado de coronavirus en un hospital de Logroño.

Aquello provocó un rotundo enfado de Marruecos, que permitió movimientos migratorios sin precedentes hacia España. El Gobierno de Pedro Sánchez, menos de un año después, en marzo de 2022, cedió ante la presión marroquí y tomó la controvertida decisión de reconocer el Sahara como región autónoma de Marruecos.

Aquello desató la ira de Argelia, que bloqueó las exportaciones desde España y los activos de las compañías españolas en su territorio. Entre ellas, LIC, que había hecho de Argelia su principal mercado exterior.

Ruz ha explicado en múltiples foros que acudió al ministro valenciano José Luis Ábalos, valenciano como su empresa, en busca de amparo ante la deriva empresarial de la crisis diplomática generada por el Gobierno de Sánchez.

"Fue al ministerio desesperado, necesitaba una solución. A la vista está que la situación era grave, porque LIC tuvo un problema tan grande de liquidez y de avales bancarios que cesó toda su actividad y ha terminado liquidada", relatan.

Contacto en 2019

Si bien es cierto que este ha sido el final de la empresa, y que la misma ha venido reflejando en sus cuentas anuales los problemas que ha sufrido en el país, lo cierto es que LIC acudió al ministerio de Ábalos en busca de contratos mucho antes del conflicto diplomático que empezó en 2021.

Como reveló EL ESPAÑOL, Ruz se presentó ante Koldo mediante un correo electrónico enviado el 19 de marzo de 2019. "No nos conocemos, pero me gustaría, si lo tiene a bien, poder tener una pequeña reunión con usted", le planteó.

Primer correo electrónico de Ruz a Koldo. EE

Pasó, sin solución de continuidad, de no tener relación con el equipo de Ábalos a contratar grandes cantidades con Transportes. En julio de ese mismo año se presentó a una licitación de 70 millones para acometer las obras previstas en la autovía A-12 en el tramo entre Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Villamayor del Río (Burgos).

El 13 de agosto transfirió los mencionados 50.000 euros a Aldama. El 19 se cerró el plazo para presentar ofertas en dicho concurso. Y el 31 de octubre, cuando se abrieron los sobres de las ofertas recibidas, resultó agraciada la UTE de LIC, Torrescámara y Ortiz Construcciones.

Recibió las mayores puntuaciones en los criterios cualitativos, que dependen de juicios de valor. Y justo un día después, el 1 de noviembre, Ruz transfirió a Aldama los otros 20.000 euros.

Torrescámara, preguntada al respecto por EL ESPAÑOL, rehúsa a realizar declaraciones sobre el que fue su socio por "respeto profesional", y se limita a "desmarcarse de cualquier comportamiento ilícito".

"Mano en el PSOE"

Fuentes del sector de los contratistas de obra pública subrayan que Ruz, en dicha época, realizó una intensísima labor comercial en busca de uniones temporales de empresas (UTE) con compañías solventes que garantizaran la puntuación suficiente en las grandes licitaciones.

En dichas conversaciones presumió de tener "mano en el PSOE". Los resultados así lo acreditan. Además de la adjudicación de Transportes, logró la actuación en una sede del Gobierno canario de Ángel Víctor Torres y la adjudicación de 108 viviendas públicas por parte del ayuntamiento socialista de Leganés. En todos los casos su propuesta fue aupada en la valoración de los criterios subjetivos.

El discreto ingeniero mostró entonces su perfil más público. Comenzó a participar en eventos de la patronal valenciana de los constructores, Fecoval, que también rechaza hacer comentarios sobre el que fue su asociado.

En uno de los desayunos de esa organización posó en la única fotografía pública que ha sido capaz de hallar este periódico, la que encabeza este artículo, más allá de las aireadas por la UCO. Aquel encuentro era con la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero.

Las fuentes consultadas manifiestan que, entre las grandes compañías, fue muy comentado el repentino ascenso de LIC. "Pasó de no contratar casi nada a contratar mucho con el Gobierno", destacan.

"Que no te extrañe que justo eso haya sido lo que le haya hecho caer en desgracia. Hay que ser muy cuidadoso con los celos en este sector, hay empresas muy poderosas capaces de hundirte", manifiestan.

Como relató este periódico, Cyes y Esyc se quedaron el negocio operativo de LIC en su proceso concursal. La primera de las firmas asumió la actividad en España y una veintena de ingenieros, entre los que no se encuentra José Ruz.

Según ha trasladado él mismo en su entorno, se encuentra ya inmerso en nuevos proyectos empresariales a título particular.