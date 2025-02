Reyes Maroto impulsó en su ministerio, a instancias de Aldama, el proyecto empresarial que permitió a una colombiana obtener la residencia en España

Reyes Maroto aprobó un proyecto de emprendimiento a una ciudadana colombiana como favor personal a Víctor de Aldama para que su amiga lograra el permiso de residencia en España.

El Ministerio de Comercio había rechazado la solicitud de la conocida del empresario, pero tras la petición de Aldama a la ministra se aprobó el proyecto. Se trataba de una empresa que iba a hacer "negocios de alto nivel en Colombia, México y España" y que también se dedicaba al "real estate y a las relaciones públicas".

Los whatsapps entre Aldama y Reyes Maroto encontrados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, prueban que la la ministra de Industria, Turismo y Comercio realizó gestiones en favor del empresario.

La ministra de Pedro Sánchez entre 2018 y 2023 llegó a hablar con el presidente de Colombia, Iván Duque, a través de Víctor de Aldama para los trámites de esta ciudadana colombiana.

Las gestiones realizadas por Reyes Maroto para favorecer a Aldama se realizaron en abril de 2022, cuando José Luis Ábalos y Koldo García ya no estaban en el ministerio de Transportes.

La UCO ha encontrado mensajes, audios, archivos y emails de Reyes Maroto a Aldama sobre este favor de la ministra al empresario entre el 21 y el 30 de abril de 2022.

La relación entre Reyes Maroto y Aldama ya era mucho más cercana en 2022 que en sus primeros mensajes en 2020. Ambos ya se tuteaban y mostraban confianza en los mensajes.

Tal y como publicó este domingo EL ESPAÑOL en exclusiva, la ministra Reyes Maroto y Aldama intercambiaron 42 whatsapps en total y se reunieron con Javier Hidalgo durante el rescate de Air Europa.

Aldama mandó un audio de 49 segundos a Reyes Maroto el 21 de abril de 2022. La ministra, tras ello, se puso en contacto telefónico con el empresario.

Conversación de WhatsApp entre Reyes Maroto y Víctor de Aldama

Cinco días después, el 26 de abril de 2022, Aldama vuelve a escribir a Maroto: "Hola. Buenos días, ministra. ¿Cómo está? Creo que se ha puesto o intentado poner contacto contigo gente del Gobierno de Colombia para el tema de X (la ciudadana colombiana). Era por saber si podías haber visto algo o por saber si se puede hablar con alguien por no molestarte a ti. Saludos".

La ministra contestó pasados 23 minutos. "Hola, Víctor. Voy a pedir información sobre este tema. ¿Es un proyecto que tiene que aprobar Comercio? Dame más detalles para saber dónde está el proyecto".

Aldama entonces le explicó que el Ministerio de Comercio había denegado la petición. "Ministra, ella aplicó a la ley de emprendimiento con un proyecto supuestamente bueno e innovador. Del Ministerio le respondieron que fue denegado, pero aún no tiene resolución".

Conversación de WhatsApp entre Reyes Maroto y Víctor de Aldama

Posteriormente, el empresario volvió a incidir en que dependía de Reyes Maroto: "Lo debe aprobar el Ministerio de Comercio". Tras este mensaje envió toda la documentación a la ministra, incluyendo la solicitud, el informe de admisión a trámite, el expediente y el pasaporte de la ciudadana colombiana.

Contactos con Duque

A continuación, Aldama habló con el equipo del presidente de Colombia, Iván Duque, para que intercediera en favor de su amiga.

Conversación de WhatsApp entre Reyes Maroto y Víctor de Aldama

Al día siguiente, el 27 de abril de 2022, Aldama volvió a escribir a Reyes Maroto: "Hola, ministra. ¿Cómo estás? ¿Pudo ver algo de lo que le mandé? Y, por otro lado, me dicen que el presidente de Colombia le escribió ayer por lo mismo. No sé si tendrá su teléfono o no. Saludos".

Reyes Maroto sólo tardó 30 segundos en contestar al empresario: "Hola, Víctor. Lo está analizando mi equipo".

"Qué bueno. Fenomenal. Muchas gracias. ¿El presidente le escribió? O si me autoriza le doy su teléfono. Quería hablar con usted", le respondió Aldama.

"Ayer mantuve contactos con el presidente", le confirmó Reyes Maroto a su amigo. La ministra había tenido ya una conversación con Iván Duque, tal y como Aldama le había solicitado.

Instrucciones de Maroto

Dos días después, el 29 de abril de 2022 a las 19:43 horas, Reyes Maroto escribió a Aldama solicitándole una llamada telefónica: "Buenas noches. Tengo ya la información que solicitaste del expediente de X (ciudadana colombiana). Cuando puedas hablamos para informarte de los pasos siguientes que tiene que hacer".

Conversación de WhatsApp entre Reyes Maroto y Víctor de Aldama

Aldama llamó a la ministra y tras esa conversación le mandó su email personal por WhatsApp. El empresario agradeció de nuevo las gestiones a Reyes Maroto y le deseó suerte con un discurso que tenía que dar en Nueva York, tal y como le había comentado la actual líder socialista en Cibeles por teléfono.

"De nuevo mil gracias por todo. En cualquier cosa que podamos ayudar, no dude en decirlo. Un fuerte abrazo y seguro que ese discurso en NY va a salir muy bien".

La mañana siguiente, doce horas después de la conversación, Aldama volvió a escribir a Reyes Maroto: "Buenos días, ministra. Disculpe, ¿me mandó el correo? Es que no lo he visto y algunas veces se mete en el spam. Abrazo".

Conversación de WhatsApp entre Reyes Maroto y Víctor de Aldama

La ministra de Industria, Comercio y Turismo contestó una hora después: "Buenos días, te lo envío a lo largo de la mañana y te aviso".

Esto sucedió el 30 de abril de 2022 a las 14:44 horas. Maroto avisó a Aldama tal y como habían quedado: "Acabo de enviarte el correo con la información. Espero que te llegue bien".

"Muchas gracias nos ponemos con ello", escribió el empresario antes de pedirle el teléfono de un alto cargo del ministerio. "Si me puedes pasar el teléfono de tu directora para antes de presentarlo que lo vean, perfecto".

Reyes Maroto dio el teléfono a Aldama y gracias a las gestiones de la ministra, la amiga colombiana del empresario logró el permiso de residencia previo a pedir la nacionalidad española.

El Ministerio de Comercio, que en un principio había rechazado el proyecto de emprendimiento presentado por esta ciudadana colombiana, aprobó el expediente tras pedirle el favor Aldama a Reyes Maroto.

La amiga colombiana de Aldama creó la empresa dos semanas después de que la ministra enviara el email al empresario con las instrucciones. Así, en mayo de 2022 fundó la sociedad para realizar "negocios de alto nivel entre Colombia, México y España".

En la Comisión de investigación del Senado, a la que acudió el pasado miércoles, Maroto admitió que podían salir más whatsapps entre ambos, pero limitó el contacto a 2020 por un proyecto turístico de Aldama.

"No recuerdo si conocí en persona a Víctor de Aldama. Hablamos del año 2020, teníamos contactos con muchos empresarios por la pandemia", dijo Maroto en el Senado.

Sobre los whatsapps con el empresario afirmó: "Tuvimos contactos, se publicó que hay un mensaje. Recordé el contexto y le derivé al director de Turespaña por un proyecto que no se realizó".

"Repito que todos mis contactos con el señor Aldama se refieren a un proyecto de reactivación turística, repito, que no salió adelante", aseguró Maroto ante las preguntas de los senadores.

Por tanto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo entre 2018 y 2023 y actual líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid no dijo la verdad.

No sólo se reunió con Aldama y hablaron por teléfono en varias ocasiones al menos durante dos años entre 2020 y 2022, sino que hizo las gestiones para aprobar un proyecto empresarial y que una amiga colombiana del empresario consiguiera el permiso de residencia en España.

La reacción del PP

Tras la exclusiva publicada el domingo por EL ESPAÑOL, el Partido Popular ha criticado a Reyes Maroto a la que acusa de "mentir" en el Senado y pide que dimita como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

Cuca Gamarra se preguntó tras conocer la noticia de este periódico si Reyes Maroto "recuperará la memoria" tras los 42 whatsapps con Aldama acreditados por la UCO.

La secretaria general del PP ironizó: "Los rabos de pasa son muy buenos para la memoria, pero los informes de la UCO son más rápidos".

Por su parte, Alfonso Serrano, el senador del PP que preguntó a Reyes Maroto en la Comisión de investigación, aseguró que la exministra está "inhabilitada" políticamente.

"Nos mintió a la cara, a mí personalmente. Y lo hizo en la sede de la soberanía nacional", afirmó Serrano. El secretario general de Ayuso en el PP de Madrid ironizó con un posible ascenso de Maroto en el PSOE: "A los que las tapan (con olvidos ficticios) seguro que les cae premio".