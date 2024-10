Garriga: "El 'caso Errejón' es el caso de la izquierda hipócrita: para ellos las mujeres son sólo un reclamo electoral"

Ignacio Garriga Vaz de Concicao (San Cugat del Vallés, 1987) vive a caballo entre Madrid y Barcelona. Su semana arranca en un AVE camino a la capital, a donde viaja cada semana para reunirse con la ejecutiva del partido del que es número dos. Pero esta vez rompe su rutina. Y también un tabú. En lugar de dirigirse a la calle Bambú, Garriga camina 150 metros hasta llegar a la avenida de Burgos. Es la distancia que separa la sede nacional de Vox de la redacción de EL ESPAÑOL.

Hasta hace nada, los redactores de esta casa no podían ni siquiera asistir a sus ruedas de prensa. Esa rutina también se ha roto.

De origen ecuatoguineano y odontólogo de profesión, Garriga lleva en Vox desde su fundación en 2014. Tiene a su cargo cinco criaturas —la última nació en julio— y desde octubre de 2022, cuando tomó las riendas de la secretaría general, también a más de 65.000 afiliados. Familia numerosa por partida doble.

Durante casi una hora, Garriga se deslengua sin filtros. Su discurso, muy político, es especialmente firme contra la corrupción del Gobierno —"el PSOE es una banda criminal"—, la inmigración ilegal y quienes la facilitan. "Si hoy mueren personas cruzando el Mediterráneo es por culpa de las políticas del PP y PSOE que promueven el efecto llamada", sentencia.

Pese a sus palabras, deja claro que el PP "en ningún caso es un enemigo", si bien distingue entre la relación "fluida" con los populares en algunas autonomías y en el Congreso y la interlocución con "el señor Feijóo", que es "diferente". Vox, avisa Garriga, hará valer sus escaños en las comunidades donde el PP los necesita para sacar adelante los presupuestos.

Ignacio Garriga habla sobre inmigración o el futuro de VOX en las oficinas de EL ESPAÑOL Rodrigo Mínguez

¿Qué valoración hace del 'caso Errejón'? Varias mujeres lo han denunciado por maltrato psicológico y agresiones sexuales.

El caso Errejón es el caso de toda la izquierda hipócrita y sus satélites adyacentes, periodistas y culturetas que han guardado silencio ante un hecho que, según ellos mismos, sabían desde hace tiempo y que han encubierto.

Las mujeres para ellos son un reclamo electoral. Nada más. No les importan. Encubren abusos, importan inmigración ilegal de países donde la mujer no tiene derechos, aumentan las agresiones sexuales y sueltan violadores.

Las denunciantes de Errejón, ¿son víctimas de violencia de género? Se lo pregunto porque Vox rechaza usar ese término.

Las denunciantes de Errejón son víctimas de los monstruos que la izquierda encubre, ya sea una mujer o un niño como el caso de Ramiro Santalices, asesor de Yolanda Díaz denunciado por pederastia a quien también encubrieron. Monstruos sobre los que debe caer todo el peso de la ley y para quien, por cierto, Vox pide las penas más duras que ningún otro partido.

La inmigración es ya la principal causa de preocupación de los españoles, según el CIS. ¿Cómo se soluciona el problema de los menas en Canarias?

Reconociendo que es un problema, que es algo que ni PP ni PSOE han hecho. Ambos han decidido gestionar la invasión migratoria desbordada con unas políticas que han pactado en Bruselas. Nosotros planteamos combatir la inmigración ilegal y hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar que llegue a nuestras costas.

Ceuta denuncia que los centros de menores extranjeros están por encima del 500% de su capacidad. A El Hierro ha llegado más inmigración ilegal que personas censadas tiene la isla. Es un problema grave que requiere de soluciones contundentes.

¿Cuáles?

En primer lugar, trasladar un mensaje a todo aquel que pretende llegar a España de que si llega de manera ilegal saldrá de manera automática con el billete de vuelta. En segundo lugar, hay que decir basta a las políticas que, vía ayudas sociales, promueven el efecto llamada. Y en tercer lugar, trasladar un aviso muy contundente: cuanta más inmigración ilegal, más inseguridad.

Tanto que se llenan la boca algunos de la solidaridad... la solidaridad pasa por respetar nuestras fronteras, la prosperidad y la seguridad de los españoles. Y hemos de evitar esas muertes en el mar. Si hoy se mueren personas cruzando el Mediterráneo es por culpa de esos que promueven el efecto llamada y no quieren combatir de manera decidida la inmigración ilegal.

Foto: Sara Fernández.

¿Quiénes promueven el efecto llamada?

Las políticas del PP y del PSOE, pactadas en Bruselas. Unas políticas migratorias fallidas que incrementan la inseguridad, hacen perder la identidad de muchos barrios y de muchas ciudades, colapsan los servicios sanitarios en toda Europa y especialmente en España y, por tanto, reducen la libertad de los españoles.

¿Cree que la llegada de inmigrantes se soluciona enviándolos a países terceros como hace la Italia de Meloni?

Hay que trabajar con los países del norte de África para que acepten a esas personas que llegan de manera irregular. Hay que sacar al Frontex y a nuestra Armada a navegar por esas zonas para generar un efecto disuasorio y hacer ver que no podemos aceptar más inmigración ilegal y que somos nosotros quienes regulamos los flujos migratorios.

Necesitamos personas que vengan a cubrir ciertos sectores económicos, sí, pero nosotros decidiremos cómo, en función de las necesidades y, por supuesto, según la capacidad de adaptación cultural. Queremos que el que venga respete nuestra forma de vida y que comparta nuestra cultura.

¿Cuando habla de efecto disuasorio y de la Armada, qué quiere decir exactamente?

Hay que generar ese efecto disuasorio diciendo que quien entra sale al minuto uno de nuestro territorio nacional. Si entra de manera ilegal, que no haya ayudas sociales a la persona que acaba de llegar. Para que las ayudas sociales primero vayan a los españoles. Eso son efectos disuasorios.

Si hoy mueren personas cruzando el Mediterráneo es por culpa de las políticas del PP y PSOE que promueven el efecto llamada

Y por supuesto, lo que no podemos seguir es trasladando ese mensaje de falso buenismo. Porque ese falso buenismo se convierte en que, por ejemplo, en regiones como en Cataluña, el 50% de la población reclusa sea extranjera, o que el 91% de detenidos por violaciones sean extranjeros.

Vox es sobre todo duro con la inmigración islámica. ¿La fe del Islam es incompatible con los valores de la democracia?

El islamismo es incompatible con Occidente. Tenemos el derecho y el deber de preservar la herencia y la identidad que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos: una historia, una forma de ser, una manera de relacionarnos, de respetarnos entre nosotros. Y estamos en contra de esas formas de entender la vida que no separan religión y Estado, y que no respetan a nuestras mujeres.

¿Qué maneras?

Yo lo vivo en primera persona porque Cataluña quizás es la vanguardia de la islamización de España. En Cataluña ya se pueden ver bares donde se prohíbe la entrada de mujeres; zonas donde se ha impuesto la sharía antes que nuestra ley nacional; ciudades y barrios donde hay más comercios rotulados en árabe que en español o en catalán.

Si seguimos con estas políticas del PP y PSOE, dentro de diez años no habrá quien reconozca nuestros barrios y ciudades.

En algunas zonas de Cataluña se celebra más el Ramadán que la fiesta tradicional local

¿Qué ocurrirá?

La inseguridad no sólo se habrá disparado, sino que estarán en juego ya nuestras tradiciones, las fiestas patronales, la manera en la que celebramos ciertas fiestas de los pueblos. En algunas zonas de Cataluña se celebra más el Ramadán que la fiesta tradicional local.

La inmigración fue, de hecho, el asunto que provocó la salida de Vox de los gobiernos autonómicos del PP.

Teníamos claro que nosotros no íbamos a ser cómplices del reparto de la inseguridad y de la inmigración ilegal por el territorio nacional. El PP decidió abrazar las políticas del PSOE expulsándonos así de los gobiernos.

Foto: Sara Fernández.

¿Se han sentado ya a negociar con ellos para sacar adelante los Presupuestos en estas comunidades?

Estamos negociando con el PP aspectos en materia de inmigración ilegal, pero también en educación, proteger a nuestros hijos, fiscalidad, vivienda, ayudas sociales... En algunos lugares como en Castilla y León ya hemos visto que el PP ha decidido volver a abrazar las políticas del PSOE, recuperando las leyes de Memoria Histórica y regando con subvenciones a los sindicatos, algo que Vox había logrado parar.

Claramente hay diferentes Partidos Populares, unos que quieren seguir por la senda del despilfarro político y de no protagonizar el verdadero cambio, y otros Partidos Populares que están más dispuestos a negociar.

¿A qué territorios se refiere cuando habla de un PP más abierto a negociar?

Ahí voy a ser prudente, porque toda negociación se ha de llevar con prudencia y mucha profesionalidad. Nosotros no nos salimos de los gobiernos para dar ahora una carta en blanco al PP en los Presupuestos.

Si el PP quiere protagonizar ese cambio y mejorar la vida de los españoles, va a encontrar a Vox. Si prefiere abrazarse al PSOE y actuar como el PSOE azul, en ningún caso nos va a encontrar.

¿Es coherente que Vox salga de los gobiernos autonómicos del PP, pero no se produzca esa ruptura a nivel municipal?

Sí, porque la ruptura de esos gobiernos regionales fue motivada por el caso concreto de la acogida de esos menores inmigrantes. Los ayuntamientos no tienen esas competencias.

¿Cómo es a día de hoy la relación entre Vox y el PP? El domingo pasado compartieron manifestación para pedir elecciones generales y la dimisión inmediata de Pedro Sánchez.

Las relaciones con el PP en el Congreso son fluidas; la interlocución con el PP en algunas regiones es más fluida, pero con el señor Feijóo es muy diferente. Parece estar más preocupado en contentar a sus jefes a nivel europeo, a la señora Von der Leyen, o a su aparente socio, el señor Pedro Sánchez.

De nada sirve criticar al Gobierno o presentar querellas diciendo que es el más corrupto pero suscribir pactos con el PSOE en Bruselas, pactar el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, comisiones parlamentarias... Lo que nos diferencia del señor Feijóo es que nosotros nos creemos realmente que estamos ante una banda criminal liderada por El 1, que es Pedro Sánchez, una banda corrupta que ha convertido al PSOE en el partido del Estado.

Abascal se ha mostrado abierto a apoyar una moción de censura del PP si es únicamente para convocar elecciones. Para que prosperara sería imprescindible el concurso del PNV o Junts. ¿Ustedes se sienten cómodos con esos socios?

Esta semana hace cuatro años que Vox presentó su primera moción de censura. Yo tuve el honor y el orgullo de poderla defender. En esa moción ya denunciábamos el peligro que suponía Sánchez, un personaje sin límites.

Frente al peor gobierno y el más corrupto, aliado de terroristas nacionales e internacionales, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para desalojarlos del poder. Es responsabilidad de los que tienen capacidad de poder presentar esa moción de censura.

Sánchez es la mayor amenaza para la democracia desde que se aprobó la tan cacareada Constitución

Nosotros cuando pudimos no nos movió la aritmética parlamentaria, nos movieron los principios, el deber y la responsabilidad del momento. A partir de ahí, la pregunta es para el PP.

En el PP reconocen que la moción de censura es "más necesaria que nunca", pero apelan al "realismo" y dicen que los números no dan. Aun así, ¿debería Feijóo presentar esa moción, aunque estuviera destinada al fracaso?

Nosotros, si pudiéramos, lo haríamos. Apoyaríamos esa moción de censura siempre y cuando no haya ni un pacto ni una concesión a los separatistas, no queremos que el PP vuelva a las andadas y se arrodille ante el nacionalismo.

Hace unos años el PP ya hablaba de la necesaria financiación singular en Cataluña. Lo tenían incluso en su programa electoral. Ahora critican el cupo catalán.

Si se hubieran apoyado las iniciativas de Vox en el Congreso de ilegalizar a los chantajistas cubiertos por pasamontañas y con pistolas en la mano, o bien vestidos en forma de burguesía catalana, no estarían asaltando el Estado del bienestar.

Foto: Sara Fernández.

Ustedes hablan del PSOE como "organización criminal" o "banda criminal". A veces han calificado a Sánchez de "dictador". ¿Creen de verdad que España se encamina a una dictadura?

Lo hemos denunciado sin pelos en la lengua, nos mueve defender la verdad, no gustar a un medio de comunicación u otro. Decir que Sánchez es un autócrata y se ha saltado todos los contrapoderes del Estado es una realidad.

¿Cuáles?

Sánchez ha controlado los medios vía subvenciones millonarias, ha asaltado RTVE colocando a quien él ha querido; ha asaltado el Constitucional para que se convirtiera en un tribunal exculpatorio de los ladrones del macrocaso de los ERE; el Tribunal de Cuentas... y así con todas las instituciones.

España tiene hoy menos calidad democrática que hace unos años. Sánchez y el PSOE son la mayor amenaza para la democracia española desde que nos hemos constituido como tal, desde que se aprobó la tan repetida y cacareada Constitución.

Pese a ello y a todos los presuntos casos de corrupción que asolan al entorno de Sánchez, el PSOE sigue por encima del 28% en intención de voto. ¿A qué lo achacan?

Sánchez se ha encargado de que el mensaje que llega a los españoles es el que él quiere y eso lo pudimos ver de manera dramática en la pandemia, cómo compró portadas de los medios con subvenciones millonarias.

Lo vemos a diario en los editoriales, en los medios públicos y todos aquellos que reciben subvención. Difícilmente critican a la Presidencia del Gobierno. Hasta que la corrupción llega a niveles que nadie nos puede ocultar. Ya salen hasta editoriales en el diario El País criticando o sin poder ocultar la corrupción.

También hay que hacer autocrítica. Qué estrategia siguió el PP de demonización sistemática de Vox, una formación llamada a construir la alternativa y que seguramente la frustró por ciertos discursos en la última campaña electoral.

Muchos han visto en Alvise una vía política para depositar su cabreo, nosotros también representamos ese hartazgo pero ofrecemos soluciones

Hay que saber quién es el enemigo que tenemos enfrente, que es el peor presidente del Gobierno, y hemos de tener todos muy claro quiénes son nuestros principales aliados, que son los españoles. El PP parece que a veces confunde quiénes son el enemigo y quiénes su aliado.

¿El PP es un enemigo o un aliado?

En ningún caso es un enemigo. El enemigo es Pedro Sánchez, y todas las políticas que él representa. El PP debería ser un aliado necesario para sacar a Sánchez.

Volviendo a las encuestas, la última publicada por EL ESPAÑOL otorgaba un 11,2% del voto a Vox.

Vox, para mal de muchos, no sólo se consolida, sino que sigue creciendo. Ha llegado para quedarse, para ser un actor principal. Los españoles ven una formación política que es coherente con los principios que plantea y que tiene una vocación de servicio y de poner patas arriba España. Y perdone que utilice esta expresión, pero cuando hablamos de poner patas arriba España nos referimos a derogar toda esa legislación tan nociva impulsada por la izquierda en este país, compartida y gestionada por el PP durante demasiado tiempo.

Los partidos homólogos a Vox en el contexto europeo, sin embargo, sí que tienen opciones reales de ganar y gobernar. Estoy refiriéndome a Le Pen en Francia, Orbán en Hungría o la AfD en algunos Estados alemanes. ¿Por qué Vox no?

Esa es una pregunta que muchos se hacen y que tiene fácil contestación. Esos partidos ya han obtenido ciertos porcentajes de apoyo popular en sus naciones y llevan muchos años peleando.

Son naciones donde, por desgracia, el colapso de la inmigración ilegal es evidente. Hay zonas ya conocidas de esos países donde la policía ya no puede entrar, las conocidas zonas no go, donde hay colegios con más personas con hiyab que niñas con tirantes.

¿Usted quiere decir que tendremos que esperar a que eso ocurra para que Vox crezca?

Evidentemente, el factor de la inmigración ilegal va a ser un factor clave en los próximos años en España. Por eso nosotros, conscientes de esa responsabilidad para con el presente y sobre todo para las generaciones futuras, estamos abanderando ese discurso de responsabilidad.

Cataluña, y también España, es Francia o Bélgica con diez años de retraso y no nos lo podemos permitir. Sólo Vox denuncia esa realidad y el tiempo, por desgracia, ya nos está dando la razón, pero nos la dará más y el apoyo popular será mayor, aunque tilden nuestro mensaje de racista, xenófobo y todas esas lindezas. La realidad es incontestable.

Foto: Sara Fernández.

Parece que Vox se sienta más cómodo en la oposición, haciendo estas denuncias con este mensaje, que gobernando.

No. Hemos venido a dar voz a los españoles y eso significa denunciar la realidad a la que les han condenado los políticos que han gobernado durante los últimos años. El viejo bipartidismo es el responsable de que hoy España sea más insegura y los españoles tengan menos capacidad adquisitiva. Sánchez ha batido el récord de disparar los impuestos.

Nuestro deber es dar voz a esos españoles olvidados que no se ven representados, para que vean que hay una formación que tiene la vocación de llegar al gobierno y de cambiar las cosas. Y la muestra es nuestro paso por los gobiernos regionales.

Hemos bajado impuestos, hemos blindado a nuestros hijos de las majaderías de los progres que meten en los colegios, hemos potenciado al campo, el mundo rural, a los emprendedores que quieren sacar adelante su pequeño negocio, sean autónomos o pequeñas pymes. En definitiva, hemos puesto las Administraciones y las instituciones al servicio de la gente corriente, no al revés.

El fenómeno Alvise, ¿les está robando votos?

Muchas personas han visto en Alvise una vía política, en este caso una formación política para depositar su cabreo, su enfado, su hartazgo. Lo entendemos perfectamente.

¿No era eso Vox al principio?

Algunos siguen viendo que nosotros representamos ese hartazgo. A la vez hemos ofrecido soluciones. No somos un partido protesta, sino que somos capaces de gestionar. Entendemos que haya personas que hayan decidido votar a Alvise, pero les llamamos a decirles que nosotros seguimos ahí, con la misma determinación de denunciar las corruptelas de unos y de otros.

La relación con el PP es fluida, pero con Feijóo es diferente porque está más preocupado por contentar a su socio Sánchez

Tanto es así que Vox es el único que está personado en todas las causas del caso PSOE o caso Sánchez. Hemos liderado protestas, tenemos propuestas de futuro para recuperar nuestra nación y ponerla al servicio de la gente corriente. Vamos a seguir trabajando para convencer a esos votantes, a los votantes del PSOE, a los votantes del PP, en definitiva, para ofrecer a los españoles una alternativa de futuro.

El BOE ha publicado la ley que beneficia a los etarras. ¿Se puede evitar su aplicación o ya es tarde?

Nosotros no vamos a perder la esperanza. Aprovecho la oportunidad para pedir disculpas a los españoles y que nadie dude de que nosotros somos los primeros enfadados, los primeros profundamente disgustados e indignados de que un Gobierno, con tal de mantenerse en el poder, haya sido capaz de pactar con los que hace cuatro días, encapuchados y pistola en mano, mataban a compañeros del partido de Pedro Sánchez.

Más allá de esa petición de disculpas por haber votado a favor por error, ¿hacen un análisis interno de qué pudo fallar?

La primera lección es que tendremos que ser mucho más contundentes en el no rotundo a todo lo que venga de mano del PSOE, porque en muchos casos utilizan subterfugios. Tendríamos que saber si compinchados o no con el abogado del Congreso para colar goles a la oposición.

¿No se fían de los letrados de la Cámara?

Hay algunos que deberían mostrar menos el carné de partido y más el DNI, que es representar a los españoles. Dicho esto, no podemos olvidar que el presidente del Gobierno es socio de Bildu, y que es él quien va a permitir que los etarras vean reducidas sus penas.

Nosotros estamos enfrente, liderando la oposición. Hemos forzado al PP para modificar y poder enmendar esos proyectos de ley en el Senado. Hemos intentado bloquear el Pleno en el Senado y vamos a utilizar todos los medios legales que estén a nuestro alcance para evitar que estas personas pueden verse beneficiadas.

Foto: Sara Fernández.

Usted es diputado en el Parlament, ¿está mejor Cataluña ahora con Salvador Illa como presidente que con un gobierno independentista?

Salvador Illa es la mayor estafa política de los últimos años en Cataluña. Se presentó como alternativa al separatismo y ha resultado ser el continuismo con un tono más moderado.

Illa ha incorporado a destacados miembros de ERC, históricos de Junts y ha creado incluso la Consejería de Política Lingüística para seguir impulsando la exclusión del español de las aulas y seguir avanzando con la imposición del catalán. Illa es un separatista más y Cataluña no va a estar mejor que hace unos años. Lo que va a estar es más confundida.

Illa fue al desfile del 12 de Octubre, después de 14 años de ausencia de la Generalitat. ¿Cree que un separatista habría ido?

Illa juega a ir al desfile del 12 de Octubre por la mañana y a recibir por la tarde a Quim Torra o llamar a Puigdemont o recibir a Artur Mas. Por eso le he calificado como la estafa política mayor de los últimos años en Cataluña, porque Illa juega a una cosa y hace la contraria.

Con Illa Cataluña no va a ir a mejor: va a seguir impulsando las políticas migratorias fallidas del separatismo, expulsando el español de las aulas y no va a reducir ningún impuesto. De hecho, ha pactado incrementar uno más a los 15 que ya tiene Cataluña, por cierto, la región con más impuestos propios de toda España.

Esta es la primera entrevista que concede un dirigente de Vox a nuestro periódico. ¿Está cambiando la política de comunicación del partido?

Lo que está cambiando es nuestra voluntad de salvar todos los obstáculos para que los españoles reciban de primera mano nuestro mensaje. Hay muchos temas de los cuales los españoles reciben un mensaje distorsionado de Vox.

Illa es un separatista más, juega a ir al desfile del 12-O por la mañana y a recibir a Quim Torra por la tarde

Hemos decidido que nosotros, siempre y cuando se nos respete y se transcriban los planteamientos que nosotros exponemos en una entrevista o en una tertulia, acudiremos allí donde se nos invite, porque España merece mucho más de lo que tiene actualmente en sus instituciones. Nuestra responsabilidad es mayor quizá que hace unos meses y por tanto no vamos a desaprovechar cualquier ventana de oportunidad para que los españoles sepan lo que Vox piensa de primera mano.

Foto: Sara Fernández.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, habló de verdaderos profesionales de la información. ¿Quiere decir eso que existen falsos informadores, falsos periodistas?

Lo que existen son los verdaderos ejecutores de esa estrategia del bulo y de la desinformación que es el propio Gobierno. Me parece una falta de profesionalidad y de intentar señalar, eso es lo que hace la izquierda. Señala a aquel que denuncia las tropelías del Gobierno, al que disiente del pensamiento único. Es la evidencia de cómo con Sánchez la democracia cada día ha ido a peor. Hoy somos menos libres y disfrutamos de una democracia menos sana que hace unos años.

Usted defiende la contratación de psicólogos en centros educativos públicos para, entrecomillo lo que usted dijo, "ayudar a los homosexuales que tengan dudas". ¿Está a favor de las terapias para tratar la homosexualidad?

No, perdona, yo eso de los psicólogos…

Fue en una entrevista en 'Redacción Médica'.

Sí, esa misma entrevista que titulaba de manera falsaria que yo quería acabar con la sanidad universal y gratuita. Fue una entrevista muy malintencionada. Nosotros defendemos a los españoles independientemente de su orientación sexual. Nos importa absolutamente nada lo que hagan en su esfera privada, pero sí que queremos garantizar que tengan los mismos derechos.

Eso pasa por denunciar ese tipo de inmigración que considera que una persona por su orientación sexual o por su sexo sea menor que otras. Fíjese si defendemos la igualdad de los españoles que somos los únicos que proponemos el incremento de penas para los que matan a una mujer. Y señalamos a los que piensan que un homosexual o una mujer es inferior a otra persona. Lecciones de igualdad o de respeto a los homosexuales o a las mujeres, ninguna.

La salida de Rocío Monasterio, ¿se la esperaba? Dejó la política entre acusaciones de falta de democracia interna. El exsecretario general de Vox, Javier Ortega Smith, llegó a avisar de que el partido no podía convertirse en "una agencia de colocación de amigos". ¿Qué está pasando en Vox?

No pasa absolutamente nada. Agradezco todo el trabajo que han realizado Rocío Monasterio y su equipo. Han logrado que en Madrid Vox pudiera llegar a presentarse a las elecciones en todos los municipios.

Vox denuncia la inmigración que considera a un homosexual o a una mujer inferior

Vox es más que ciertos nombres. Igual que hace un tiempo había un secretario general y hoy está el que le habla, soy consciente de que dentro de un tiempo volveré a estar en las bases, montando carpas, y lo haré con la misma ilusión que lo hacía hace diez años. Lo importante son las ideas, las mismas que defendemos desde 2014.

Y coincido con mi compañero y amigo Javier Ortega en que Vox no se puede convertir en la agencia de colocación de nadie porque hemos venido a cambiar la política y Vox no es eso.

Dice que Vox está por encima de los nombres. ¿Existe un Vox sin Santiago Abascal?

Seguramente ese Vox no exista, porque ese Vox tendrá que seguir perseverando hasta llegar a la Presidencia del Gobierno. Y nosotros veremos a Santiago Abascal liderando el cambio que merece España. Y a partir de ahí, nosotros remando y trabajando como un solo hombre detrás de él.

Pero incluso, después de que Santiago Abascal presida Moncloa, Vox seguirá y habrá otras personas que lo liderarán. Porque lo importante de este movimiento son las ideas, no las personas.