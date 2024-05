Lama Losel, gurú del "lefazo místico", primer condenado como líder de una secta destructiva

Carlos Herranz Ortega, el gurú conocido como Lama Losel, es un hombre que durante años consiguió anular la voluntad de los adeptos a su secta. Les decía que tenía "una luz especial”, y que levitó en una de sus visitas a Jerusalén. Y que su semen era un "néctar sagrado". Sus enseñanzas llegaban a lo más sórdido cuando, en una de sus sesiones, llegó a afirmar: "Te meto un lefazo místico que te cambio la vida".

Ahora, seis años después de conocerse sus crímenes, acaba de convertirse en el primer condenado en la historia de España como líder de una secta destructiva.

Ese ha sido el resultado del juicio que ha tenido lugar en la mañana de este lunes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara. Losel estaba procesado por estafa continuada, y sus víctimas pedían 6 años de cárcel para este líder sectario, al que habían llegado a entregar más de 100.000 euros contra su voluntad.

Los audios de la secta de Lama Losel, así manipulaba a sus víctimas

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes judiciales, Lama Losel ha llegado a un acuerdo con las víctimas, y ha reconocido los hechos. El gurú admite, según fuentes conocedoras del acuerdo, que durante años logró anular la voluntad de sus víctimas para obtener de ellos cuanto quisiera. El líder de la secta ha sido condenado a 6 meses de prisión y al pago de 20.000 euros a las víctimas.

El letrado que ha conseguido por primera vez una condena de estas características, en la que se demuestra que una persona tiene la capacidad de anular la voluntad de otras, se llama Carlos Bardavío, y está especializado en defender a víctimas de las sectas en toda España.

"Los clientes querían sentar jurisprudencia. Para ellos ha sido una reparación total. No iban a por el dinero. Querían demostrar que el gurú había anulado su voluntad para sentar un precedente y que se sepa que esto su cede en España", explica el letrado en conversación con este diario.

Se trata, según explica Bardavío, la primera sentencia condenatoria en España a una secta coercitiva por emplear la alteración y control de la personalidad de sus adeptos, tipificado en el artículo 515.2 del Código Penal.

Destapado por EL ESPAÑOL

El caso salió a la luz en el año 2018, cuando EL ESPAÑOL sacó a la luz la investigación de la Guardia Civil sobre el líder de esta secta, ubicada en Madrid. Este diario publicó decenas de audios que evidenciaban las prácticas manipuladoras que el Lama Losel aplicaba a sus fieles.

En sus reuniones secretas, lograba ejercer tan solo con la palabra un gran poder de convicción entre los miembros de su secta. Los audios a los que tuvo este periódico supusieron una de las escasas muestras que han salido nunca a la luz de lo que ocurre dentro de una secta.

[Los audios de Lama Losel a los fieles de su secta: “Dios quiere penetrarte entera”]



El líder captaba a los adeptos a través de la promoción de remedios pseudocientíficos como los cuencos tibetanos. En el seno de su asociación, tal y como reflejaban los informes de la Guardia Civil, el "maestro" de la secta "se hacía pasar por 'Lama' para a través del engaño hacer creer a los miembros de la asociación que posee sabiduría en relación a todas las religiones existentes" y "manipula mentalmente a los miembros del Grupo para que luego realicen todas las acciones /movimientos a su antojo".

Los audios de la secta de Lama Losel, así prometía curar enfermedades

El informe elaborado por la Guardia Civil, tras entrevistar a distintos adeptos y recopilar pruebas relacionadas con las grabaciones, explicaba que Losel se valía de su cargo para "hacer creer a los miembros del grupo, sobre todo femeninos, que si se acuestan con él conseguirán la libertad espiritual más rápidamente, a lo que las chicas, bajo previa manipulación mental, acceden en un primer momento voluntariamente".

Así en sus charlas Losel señalaba con absoluta tranquilidad lo beneficioso que resultaba estar en contacto con él. "Sandra toca mis pies y huele a Flores. No me creo a San Pablo, porque los dones solo te los puede dar Dios. Si leemos a Jesús, Jesús dice que él puede dar dones. Cuando yo le digo a alguien que puedo dar un don, está mal expresado. Significa que yo puedo activar un don. Te puedo enseñar a utilizar ese don que ya tienes. Hay gente que viene a mí, se frota conmigo y activa un don".

En medio de sus sesiones, a veces recurría al imaginario budista, asociándose directamente con las teorías de la reencarnación tras la muerte en otro ser vivo. "Porque yo he pasado por miles de reencarnaciones. Joder, me acuerdo de cada una de mis encarnaciones anteriores. Mandé a C. a buscar mi anterior encarnación al Tíbet y la encontró en un monasterio".

En 2014, octubre, la cosa se ponía seria. Entre las risas absortas de quienes atendían a su homilía, Losel explicaba, sin especificar si se trataba (o no) de una metáfora, de lo que dios quería de sus seguidores: "Dios quiere tu culo. Dios siempre quiere que pongas tu culo. Dios quiere penetrarte entera de arriba abajo".

En numerosas ocasiones de esas charlas grabadas a Carlos Herranz se le escuchaba, según detallaban los informes de la Guardia Civil, insultar, coaccionar y realizar vejaciones contra sus fieles. El 6 de octubre de 2016 no tenía reparos en reconocer sus fechorías. "Cuando puteo a mis alumnos lo hago por su bien".

Meses antes, el 14 de junio de ese mismo año, aseguraba: "Si ves que las llamo zorras es por un bien mayor". En otra de sus charlas, da una receta a su juicio infalible para cambiarle la vida a cualquiera. "Te meto un lefazo místico y te cambio la vida".