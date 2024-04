La APM sobre Sánchez y los medios: "Confunde bulos con informaciones que no le gustan"

En su novela Número Cero, el filósofo Umberto Eco realizó una crítica contundente al periodismo irresponsable al acuñar el concepto de la "máquina del fango". Según Eco, esta práctica consiste en desacreditar al adversario exponiendo aspectos íntimos de su vida, utilizando métodos como el chantaje y la siembra de sospechas. Nueve años después, Pedro Sánchez ha rescatado este término, que ha utilizado tanto en su carta de dimisión como en sus últimas apariciones mediáticas, realizando dos intervenciones en menos de veinticuatro horas. El presidente ha emprendido una lucha en favor de lo que denomina "regeneración democrática", centrada en la judicatura y los medios de comunicación. Aunque aún no se conocen en detalle los cambios que pretende llevar a cabo, ha adelantado algunas pinceladas en entrevistas realizadas después de su comparecencia en Moncloa, tanto en RTVE como en la SER. ¿Cuál es la respuesta de la prensa ante las declaraciones del presidente?



En el capítulo de hoy, entrevistamos a Luis Ayllón, vicepresidente y portavoz de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). “El Gobierno está confundiendo bulos con información que no le gusta”, señala. Además añade que que durante la declaración institucional en la que Sánchez anunció su continuidad al frente del Gobierno no se permitió la presencia de la prensa ni se realizaron preguntas, lo cual considera una “situación mucho más grave”. Además, Ayllón aborda la posibilidad de una nueva ley de prensa, expresando preocupación por “el temor de que pueda limitar la libertad de información”. En las últimas horas, el presidente ha sugerido la posibilidad de reforzar la ley que regula la financiación pública de los medios. Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL Invertia nos da las claves sobre este aspecto.