La Plataforma de Suelos Contaminados: "Cartagena es la sexta ciudad más contaminada del país"

El suelo de Cartagena suma años conservando un secreto desagradable: varias zonas están contaminadas por metales pesados y otros materiales, algunos de ellos radiactivos. La Plataforma de Suelos Contaminados no olvida esta grave situación que se ha cronificado y ha convocado una protesta frente al Ayuntamiento, para este jueves, a las 9.30 horas, con el objetivo de "exigir acciones concretas" a las Administraciones públicas.

La concentración tendrá lugar durante la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena y está organizada por Suelos Contaminados, justo después de que el Ejecutivo regional moviese ficha en marzo, concediendo un plazo de tres meses al Grupo Ercros para que redacte un proyecto de descontaminación. Ese es el periodo del que dispone el antiguo propietario de la factoría de Potasas y Derivados, para retirar los residuos de yesos de fosfatos que hay en la zona de El Hondón.

La decisión del Ejecutivo regional de conceder un plazo de tres meses a la compañía, para retirar los materiales radiactivos próximos al Tanatorio Estavesa y a un grupo de viviendas de San Ginés, cuenta con el respaldo de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. De hecho, la primera edil advierte de que en el caso de que la compañía no presente el citado proyecto: la Comunidad Autónoma "actuará de forma subsidiaria y pasará la factura a la empresa".

Un cúmulo de residuos en el paraje de El Hondón, Cartagena. Plataforma de Suelos Contaminados

El portavoz de la Plataforma de Suelos Contaminados cree que esta decisión del Ejecutivo regional supone "alargar este problema en el tiempo". Fulgencio Sánchez apuesta por aprobar "el proyecto de recuperación de El Hondón que presentó Ercros originalmente, el cual tiene el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)", pero que fue rechazado por el Gobierno autonómico, lo que ha motivado el actual plazo de tres meses para redactar otro nuevo.

"La Comunidad Autónoma primero nos decía que hasta que el Consejo de Seguridad Nuclear no aprobara el proyecto de remediación, no darían el visto bueno, pero el Consejo dio el visto bueno a este proyecto el año pasado y ahora, la Comunidad dice que no le vale", critica el portavoz de los activistas. "Después de los cuatro años que se estuvo estudiando el proyecto de Ercros, decir que finalmente no vale y empezar desde cero es alargar este problema en el tiempo".

Sánchez considera que el Gobierno regional tiene intereses urbanísticos: "Lo que quiere es que les descontaminen el suelo para poder construir casas. Si después de aprobar el proyecto, quieren construir, adelante. Pero la solución pasa por el plan de remediación que aprobó inicialmente el Consejo de Seguridad Nuclear".

Manifestación del pasado 20 de marzo convocada por la Plataforma de Suelos Contaminados ante la Asamblea Regional. Fulgencio Sánchez

El portavoz de Suelos Contaminados lamenta que mientras pasan los meses, "los residuos los seguimos teniendo ahí", y esos contaminantes favorecen la "aparición de cáncer entre los ciudadanos". De manera que la plataforma se plantea organizar protestas a mayor escala para incrementar la presión social. Incluso no descartan presentar "una querella por inacción contra el Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno de la Región de Murcia".

"Hemos llegado a un punto en el que no podemos estar parados, tenemos que hacer algo: cortar carreteras o lo que sea necesario si siguen sin escucharnos", tal y como advierte Fulgencio Sánchez.