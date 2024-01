El avatar de guardia civil de Marlaska empieza sus pruebas en Cantabria: "No vale, sólo da datos básicos"

El Ministerio del Interior ya ha empezado a probar los "avatares virtuales súper-realistas de inteligencia artificial" con los que tiene intención de suplir la falta de efectivos de la Guardia Civil en el mundo rural.

Uno de estos aparatos patentados por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha sido instalado en la localidad de Cartes (Cantabria), un municipio de 5.000 habitantes muy próximo a Torrelavega.

Sin embargo, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, este dispositivo apenas ofrece información elemental a la que cualquier ciudadano puede acceder por las vías habituales. "No vale, sólo da datos básicos", explican las fuentes consultadas, que han comprobado el funcionamiento de este nuevo avatar.

Interior definió este proyecto como "Piloto Guardia Civil Virtual", bautizó los aparatos como "tótems interactivos" y publicó la licitación en agosto. En su implantación el ministerio se gastará 500.000 euros,

Teniendo en cuenta "el actual escenario presupuestario", el departamento de Marlaska sacaba esta primera fase del proyecto con el fin de comprobar "su viabilidad tecnológica y su aceptación por parte de los usuarios objetivo".

Así, vecinos de Cartes ya han podido experimentar durante las últimas semanas el uso de la nueva herramienta, que ha aparecido instalada ante la comisaría de la Policía Local. "Lo único que hace es explicar al ciudadano los trámites que puede hacer con la Guardia Civil", prosiguen las fuentes consultadas. "Muchos días la máquina ha estado apagada o en reposo", añaden.

Este proyecto ha vuelto a suscitar nuevas críticas entre colectivos del Instituto Armado. "No le vemos mucha utilidad, no entendemos que Interior se gaste 500.000 euros en una máquina virtual que simplemente informa cuáles son las gestiones que se pueden hacer con nosotros, con los miles de medios que hay para saberlo", señala Domingo Medina, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

Cuando probaron la pantalla, al otro lado contestaba una voz robotizada. "No tiene más. Te puede decir lo mismo que si llamas al teléfono de una comandancia o lo miras en internet", prosiguen desde la AEGC.

"Desde ese punto de vista, esta inversión no sirve para nada. Además, todavía no sabemos si terminarán implantándolo porque la licitación todavía no se ha adjudicado a ninguna empresa", continúa Medina.

Sin agentes rurales

Tal y como adelantó el pasado mes de septiembre EL ESPAÑOL, este proyecto cristaliza como una de las medidas que busca incorporar el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska con el fin de "proporcionar una respuesta más eficiente y mejorar las condiciones de prestación del servicio a la ciudadanía, en un escenario de recursos limitados y dispersos".

La falta de agentes en el mundo rural es una de las principales preocupaciones de los últimos años en el seno de la Guardia Civil, como señalan cada cierto tiempo los colectivos que representan al Instituto Armado. La cifra de efectivos de la Benemérita en los territorios de la llamada "España vaciada" se ha visto reducida con el paso de los años, y los pueblos cuentan con significativamente menos cuarteles que hace décadas.

Por eso, Interior ha visto la necesidad de poner en marcha soluciones a este problema. Una de esas soluciones pasa, según figura en este proyecto, por "la creación artificial de avatares súper-realistas con la imagen corporativa de la Guardia Civil".

La Guardia Civil, señalaba la documentación del Ministerio, "es testigo directo del progresivo despoblamiento de las zonas rurales, así como también del menor impacto del desarrollo tecnológico en las áreas que presentan cada vez una menor densidad de población y una mayor desconexión digital". Y para paliar la escasez de agentes y esa despoblación Interior ve esta iniciativa como una solución.

Los avatares, si el proyecto sale adelante, estarían repartidos en diversos puntos del territorio de esta "España vaciada". Así figura en los pliegos de la licitación pública que Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, publicó el pasado 23 de agosto. El contrato todavía no se ha adjudicado a ninguna compañía.

"Tótem interactivo"

El contrato hace referencia a estos aparatos electrónicos con el término "tótem interactivo". El proyecto financiará, por el momento, la construcción de un total de 10 dispositivos.

Uno de ellos contará con un soporte móvil de ruedas para ser empleado en "eventos y ferias". Los otros nueve tendrán un anclaje fijo para ser instalados "en ubicaciones estratégicas dentro del territorio español".

"La característica súper-realista implica que el avatar debe representar, con la máxima realidad que permita la tecnología actual, a un ser humano, y que sus movimientos y expresiones (lenguaje no natural) tengan correspondencia con su lenguaje verbal", señalaba textualmente el pliego de la adjudicación sacada a concurso el pasado verano.

Cada dispositivo, dice el proyecto, contará con dos avatares también "súper-realistas", y "representativos de los sexos biológicos masculino y femenino", con uniforme de servicio de la Guardia Civil.

El objetivo es que los avatares sean capaces de realizar el reconocimiento de voz con la suficiente precisión como para identificar el idioma empleado por el usuario e interpretar su lenguaje natural, lo que implica reconocer su estado de ánimo, y dar una respuesta en tiempo real con voz. Además, tendrán que contestar en el mismo idioma y utilizar gestos y expresiones faciales que sean coherentes con el contenido de la conversación.

