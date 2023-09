Yolanda Díaz acusa a Feijóo de estar cometiendo un fraude constitucional y de mentir a la ciudadanía

Yolanda Díaz recupera en un acto con varias mesas redondas en Madrid el "proyecto de país" con el que comenzó Sumar en la madrileña Plaza del Matadero y que fue "interrumpido" para presentarse a las elecciones generales del 23-J.

En el discurso de apertura, la vicepresidenta del Gobierno en funciones y líder de Sumar, ha asegurado que Feijóo "está cometiendo un fraude constitucional" y ha mencionado el artículo 99 de la Carta Magna donde se asegura que el candidato expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político.

Para Díaz, Feijóo "ha vuelto a mentir a la ciudadanía" al decir que "quería hablar con todas las partes y con los presidentes autonomías, pero no lo ha hecho". La líder de Sumar cree que esto demuestra el "proyecto fracasado de Feijóo" porque "se miente a sí mismo".

Yolanda Díaz ha querido demostrar que Sumar continúa con las reivindicaciones con las que comenzó el proyecto y con las que se presentó a las elecciones del 23-J y reivindicado la modificación de la jornada laboral.

"Sumar tiene sentido para convertir la legislatura que viene en la de salir antes del trabajo", decía la vicepresidenta y ministra de Trabajo, que ha asegurado que el debate que se está produciendo en Grecia, en el que se propone ampliar la jornada laboral a seis días a la semana y 78 horas, "no es casual porque es un debate que se está llevando a cabo en Europa".

"Lo que ha pasado en Grecia, ampliando la jornada laboral a 78 h y 6 días a la semana, no es una anécdota.

"Nosotros queremos demostrar que no son posibles unas jornadas laborales del siglo XIX y que es posible una Europa que diga que no a los despidos libres" porque para Díaz, Sumar "existe para resolver los problemas de la gente, no para creárselos".

"Sumar es europeísta" ha dicho Díaz que cree en una "Europa y una España que diga 'sí' a un despido restaurativo que tiene que ver con el daño real que sufre un trabajador cuando es despedido" y ha criticado que en "España y Europa haya fondos de inversión que entren y salgan de una empresa a la velocidad del rayo y la ciudadanía no pueda decidir nada".

La vicepresidenta ha criticado que esta propuesta de la jornada laboral reducida que viene proponiendo Sumar así como otras muchas "que ha realizado el Gobierno progresista" siempre han tenido el no por respuesta de la "derecha y de la extrema derecha, del señor Feijóo y del señor Abascal".

Los problemas de la derecha

"Las derechas entienden la política como enfrentamiento" ha asegurado Díaz que ha definido a Feijóo y Abascal como "políticos que dicen 'no' antes de que exista un Gobierno de coalición progresista" y ha definido las políticas de ambos como las del "no a subir salarios, a ganar derechos para la ciudadanía, la de estar enfadados continuamente". Yolanda Díaz cree que "la sociedad está harta de esto" y por eso piden diálogo y entendimiento.

"La derecha grita y confronta porque no tiene proyecto de país.

Para Díaz, el objetivo de las derechas "es tensionar el país porque están desesperados" y ha vuelto a decir que "el proyecto de Feijóo y Abascal ha fracasado antes de empezar" y ha criticado que no se movilicen para "tener una sociedad mejor".

Sobre la investidura de Feijóo ha pedido tomarla como "la antesala de lo que va a venir" con un Gobierno de progreso "que es lo que la ciudadanía ha votado", pero ha pedido que ese gobierno sea "mejor en las formas y en el fondo" y que pueda seguir "ganando más derechos" porque Sumar "tiene claro el objetivo de hacer un país mejor continuando la senda del gobierno progresista e impedir que gobiernen las derechas".

A lo largo del discurso, Díaz ha querido hacer una lectura de la victoria de Meloni en las elecciones italianas porque "los que más sufren, mujeres y empleados, no acudieron a votar" para reivindicar que "Sumar quiere la participación de todos y todas" para lograr ese proyecto de país y "superar a las derechas".

La buena política

Para Díaz, la buena política "es la que arregla problemas pequeños que son muy grandes como el precio del aceite o los carburantes" y ha abogado por suprimir las bonificaciones de un 15% que impulsó el PSOE para la compra de vivienda para jóvenes y familias, que considera una política infructuosa y "abundan más en la especulación" en materia de vivienda.

"La ciudadania pide política útil, que resuelva los problemas, para vivir mejor.



La vicepresidenta segunda ha desgranado que "hay incertidumbre" y que Alemania y Países Bajos están en "recesión técnica". En consecuencia, ha desgranado que "con toda la prudencia y por lo que pueda venir y ojalá no venga", el país tiene que estar preparado pero dejando claro que Sumar "tiene sentido sólo para un país que no practique recortes", como ya se demostró el Gobierno en la legislatura pasada.

