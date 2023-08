Una semana de Leonor en la Academia Militar: "Es una más, pero teme sobre todo las maniobras"

Ha pasado una semana desde que la Princesa de Asturias cruzara el umbral de las puertas de la Academia General de Zaragoza. Ahora, es la dama-cadete Borbón Ortiz y entre sus 612 compañeros pocos se acuerdan ya de que se trata de la futura Reina de España.

Se ha convertido en una más. En los madrugones, en la cantina, en la instrucción y en las clases. Incluso, fue una más durante la final del Mundial de fútbol femenino entre España e Inglaterra, cuando animó, como todos, a las jugadoras de La Roja, mientras su madre, la Reina, y su hermana, la Infanta Sofía, estaban sentadas en el palco del Estadio Nacional de Australia, en Sídney.

"Su adaptación está siendo muy buena. Tanto es así que aprovechó la tarde libre, la primera del pasado domingo, para salir con un grupo de compañeros a tomar algo por Zaragoza", comenta una persona cercana a la familia Borbón Ortiz. Y, efectivamente, Leonor estuvo en el bar El Tuno, cerca de la ciudad universitaria de la capital aragonesa, acompañada de un nutrido grupo de cadetes.

Vestidos sin uniforme —en las horas libres, pueden salir sin él— compartió pizzas, bocadillos, hamburguesas y huevos rotos con sus compañeros. Todo, acompañado de refrescos y agua, ya que, mientras estén dentro de la Academia, los cadetes tienen prohibido cualquier tipo de alcohol, incluida la cerveza.

A las 24 horas de ingresar en la Academia, la Casa del Rey compartía las primeras imágenes de la hija mayor de los Reyes vestida con el uniforme del Ejército de Tierra y una galleta sobre el pecho con el escudo del centro docente militar, los galones de cadete y sus dos apellidos, Borbón Ortiz.

Automáticamente, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el hecho de que Leonor tuviera grabados tanto el apellido de su padre como el de su madre, ya que cuando, en 1985, Felipe VI cursó los estudios en el mismo lugar, solo lució el Borbón.

"He leído que era culpa de su madre, que Letizia se quiere hacer notar todo el rato, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que cuando se inscribió en la Academia, ella, Leonor, puso los dos apellidos. Es cierto que, en el ámbito militar, lo habitual es que te llamen sólo por el primero, pero eso ella no lo debía saber o no se dio cuenta, y se inscribió con los dos y, tal cual, así ha ido a la galleta. De todas formas, ya era hora de que aparezcan los dos apellidos, ¿no?", explica la misma fuente.

Han sido siete días de adaptación total. No se puede decir que Leonor no esté acostumbrada a compartir, pero hay mucha diferencia con respecto al internado del UWC Atlantic College de Gales, donde ha cursado los dos años de Bachillerato, a lo que está viviendo ahora mismo en Zaragoza.

En Inglaterra, la Princesa de Asturias tenía su propia habitación, mientras que ahora mismo se encuentra compartiendo camareta con otras once compañeras. Allí tenía baño propio, lujo del que tampoco dispone en la Academia.

"Eso puede ser lo que peor lleve, está acostumbrada a una privacidad de la que ahora no va a disponer. Se tendrá que duchar con otras chicas y solo podrá disfrutar de la soledad en su zona de estudio. Además, tiene un pequeño, pequeñísimo (como le ha dicho a su madre y hermana) armario", comenta la misma fuente.

La primera semana ha sido de ayuda a orientación de los nuevos alumnos del I Batallón de Cadetes. Así que han conocido a todos los mandos militares, los profesionales que van a estar al frente de su instrucción y que se encargarán de todo el adiestramiento.

Leonor con sus compañeros. Gtres

El día 18, primer día de Leonor en el centro, la Princesa de Asturias pasó por la peluquería para que le explicaran cómo tenía que recogerse el cabello en un moño, a qué altura debía lucirlo y cómo hacer que todas las cadetes lo luzcan igual. Deben ponerse de acuerdo en lucir moño, trenza o coleta, y parece que han decidido que sea el primero el peinado elegido.

Además, se les entregó todo el nuevo material que iban a usar durante todo el curso: uniformes, saco de dormir, cantimplora, linterna... No obstante, en la carta de admisión de la Academia General se le pedía a cada alumno que trajeran en su maleta una serie de cosas para su estancia: betún y cepillos para limpiar el calzado, un pequeño costurero, un reloj digital, un gorro de natación, lápices y bolis, un compás, una linterna de bolsillo o un espray antimosquitos. "Lo que más llamó la atención a la Princesa fue el costurero, le hizo gracia pensar que iba a aprender a coser, aunque sea lo más básico", detalla la misma persona.

Tras tener lo básico y conocer bien las instalaciones, la Princesa comenzó sus sesiones cerradas, que es como se llaman a las clases en la academia, a las que son dentro de un aula y no en campo.

"Las maniobras, eso es lo que más teme Leonor. Pero no porque le dé miedo algo, sino porque su padre le ha hablado del calor que hace en el campo de San Gregorio, donde se hacen, aclara esta fuente próxima a la Familia Real. Será allí donde la hija mayor de los Reyes aprenderá a disparar el fusil de asalto G-36 y la pistola HK de 9 milímetros, las únicas armas que aprenderá a usar durante este año de formación del Ejército de Tierra.

"Son dos semanas muy duras. Al parecer, ya hay algún compañero que ha renunciado por la dureza del entrenamiento y de instrucción. Además, para poder salir y disfrutar de los permisos tiene que aprobar el 60% de los créditos de todas las asignaturas que vaya cursando. Vamos, que ahora está a tope de energía, emocionada y contenta, pero sabe que esto no acaba más que empezar, de lo único que se ha quejado es de los madrugones, ya que todos los días a las 6.30 de la mañana, se hace duro", detalla la misma fuente.

Con lo que no está teniendo problemas Leonor es con la asignatura de inglés, materia que es exigida por la OTAN para los oficiales. "Tras sus estudios en Gales, no es un problema para ella. Por ahora, la más complicada le está resultando Organización Logística. Además, está haciendo equitación y voleibol. Lo primero, lo hace de forma habitual en las cuadras de Zarzuela y el segundo deporte es uno de los muchos que ha realizado en el colegio", precisa.

La Princesa de Asturias, en la Academia General Militar.

La mayor preocupación de sus padres, los Reyes, es preservar la intimidad de la Princesa y así se lo han transmitido a los mandos de la Academia. "Han pedido mayores medidas de restricciones al uso de los teléfonos móviles, que están prohibidos en las clases y en los ejercicios de instrucción, y deben depositarse en un cajón antes de entrar en los dormitorios. Publicar o subir a las redes sociales imágenes del interior de la Academia puede ser objeto de sanción disciplinaria e incluso expulsión", cuenta una amiga de la familia Borbón-Ortiz.

Para la dirección del centro va a ser un verdadero reto mantener el equilibrio entre el derecho de los alumnos a comunicarse con el exterior y evitar filtraciones de imágenes indiscretas que afecten a la heredera al trono.

Aunque la idea es que Leonor se mimetice entre los militares y el objetivo es que se convierta en una más, la dama-cadete Borbón faltará a uno de los momentos más emocionantes que vivirán sus compañeros: desfilar el 12 de Octubre, con motivo de la Fiesta Nacional, por las calles de Madrid. "Así lo han decidido sus padres para que los focos de atención no se centren en ella y los protagonistas sean todos. Así que los verá pasar desde la tribuna de autoridades como cada año, lo que será una imagen curiosa", añade.

Parece que la Princesa de Asturias está contenta y ha superado con éxito esta primera semana, aunque le ha tenido que resultar muy curioso que el retrato de su padre esté por todas partes y que el polideportivo, en el que pasa gran parte de sus horas libres, lleve por nombre, desde que inauguró, pocos años después de que el Rey se licenciara, el de Teniente Felipe de Borbón. Y ése será el título que obtendrá Leonor cuando termine su paso por las tres academias militares del Ejército español.

