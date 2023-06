La orden de Marta Rovira a Tsunami Democràtic: "Actuemos como en el 1-O, con un abuso de poder"

"Debemos actuar como [en el] 1-O. Con abuso de poder". Éste fue uno de los mensajes que Marta Rovira, secretaria general de ERC, envió a Xavier Vendrell, uno de los líderes de Tsunami Democràtic, la plataforma independentista que logró colapsar el aeropuerto barcelonés de El Prat.

Esta conversación fue interceptada por la Guardia Civil y figura en el sumario del conocido como caso Tsunami Democràtic, instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Vendrell y Rovira se mandaron estos mensajes el 5 de octubre de 2019. Es decir, justo dos años después del referéndum independentista del 1-O. Fue, precisamente, este suceso en el que la líder de ERC, que pertenece al ala más radical de la formación, instó a inspirarse. La toma de El Prat comenzó apenas una semana después de esta charla, el 14 de octubre.

Mensaje enviado por Marta Rovira a Xavier Vendrell el 5 de octubre de 2019. EL ESPAÑOL

"Marta Rovira indica que, ante la aparente situación de falta de apoyo por parte de una facción en lo relativo a sacar adelante el proyecto de Tsunami Democràtic tienen que actuar como se hizo en el 1 de octubre (se entiende que de 2017), con 'abuso de posición'", indica la Guardia Civil en este informe.

"A algunos de los nuestros les tendremos que demostrar que podemos salir adelante", continuó la líder de ERC aquella charla, en la que mandó estos mensajes bajo el alias de Matagalls. La política eligió este nombre al tratarse de una de las cumbres a las que cientos de independentistas escalaron para solicitar la libertad de los líderes del 1-O, entre los que se encontraba Oriol Junqueras, máximo dirigente de ERC.

Mensaje enviado por Marta Rovira a Vendrell, el 5 de octubre de 2019. EL ESPAÑOL

La actitud de Rovira en esta conversación con Vendrell hace sospechar a la Guardia Civil que "ambos interlocutores no sólo forman parte de la misma corporación política, sino que también han desarrollado un significativo papel en la defensa e impulso del proyecto Tsunami Democràtic ante facciones contrarias al mismo dentro de su formación política [ERC]".

Según apunta la Benemérita, Rovira se encargaría de intermediar en las filas de ERC y de "la defensa institucional del proyecto, así como de la búsqueda de apoyos". Por su parte, Vendrell sería el indicado para "sacar adelante el proyecto, centrando su papel en labores organizativas y de carácter logístico de cara a llevar a cabo las acciones".

Entre estas "acciones" de protesta desplegadas por Tsunami, destaca una de ellas: el colapso del aeropuerto de El Prat, lo que supuso la cancelación de más de cien vuelos, así como miles de euros en daños y destrozos de las infraestructuras.

Aquello ocurrió sólo nueve días después de esta conversación. Concretamente, se inició el 14 de octubre de 2019. Horas después, con miles de manifestantes radicales en las instalaciones aeroportuarias, Rovira felicitó al dirigente de Tsunami.

"¿Estáis todos bien? ¡Felicita a todo el mundo de mi parte!", escribió a las 00.38 del día posterior la líder de Esquerra Republicana, congratulándose del éxito de la concentración independentista.

Marta Rovira

La Guardia Civil no tiene dudas de que bajo el alias de Matagalls se escondía Marta Rovira. Un mensaje de 2018 lo deja claro. "Hola, soy Marta", escribió desde este perfil. Los agentes también han analizado las "conversaciones de índole política" que lo confirman.

En otra ocasión, Vendrell se dirige a ella dada su influencia en la formación republicana. "Buenos días, Marta. Vamos constantes en los diferentes territorios, [con] algunos problemas para sacar adelante el encargo", le plantea. "Sería necesario que la estructura del partido no la tuviéramos en contra (...) Mi gente puede hacerlo sin el apoyo de la estructura, pero no con la estructura en contra", le advierte.

Días antes del boicot a El Prat, Rovira y Vendrell hablaron largo y tendido sobre las resistencias dentro de ERC para que Tsunami pusiese en marcha varias de sus acciones.

Protesta de afines a Tsunami Democràtic en el Aeropuerto de El Prat en 2019. Efe

"¿Quieres decir que si les explicamos bien esta acción no podrán encontrar contra indicaciones?", pregunta Xavier Vendrell. "Ya la saben y no les parece correcto. Quieren detenerlo", responde ella. "Si hace falta voy a Lledoners. No puedo entender qué pega ven. ¡Nuestra gente necesita una victoria!", plantea el líder de Tsunami.

Aunque no lo explicitan, Vendrell parece tener intención de visitar la cárcel de Lledoners, en la que estaban presos Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras. Este último era el líder de ERC. Rovira, por contra, se fugó a Suiza en 2018, huyendo así de la Justicia española. Y, de momento, no pretende volver.

Junqueras, Turull y Romeva, ante una urna del referéndum del 1-O. Efe

Los dos interlocutores tampoco especifican qué acción es a la que se refieren y que provoca estos recelos entre algunos dirigentes de ERC, pero la conversación se produce tan sólo unos días antes de la toma de El Prat. Es durante esta charla cuando Rovira insta a Vendrell a "actuar como en el 1-O, con abuso de poder". El boicot del aeropuerto por parte de Tsunami Democràtic provocó más de dos millones de euros en destrozos.

"Ambos interlocutores no sólo forman parte de la misma corporación política, sino que también han desarrollado un significativo papel en la defensa e impulso del proyecto Tsunami ante facciones contrarias al mismo dentro de su formación política", concluye la Guardia Civil tras analizar estas conversaciones.

