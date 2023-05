3 de 10

Al igual que Ada Colau, Joan Ribó (Lérida, 1947) es uno de los últimos supervivientes de la oleada de alcaldes del cambio que llegaron a la primera línea política en 2015. Pero tras ocho años en la Alcaldía llega a las elecciones del 28-M con un enorme desgaste. La coalición Compromís ha quedado debilitada tras el escándalo de Mónica Oltra y se ha distanciado de Podemos, tras embarcarse en la plataforma de Yolanda Díaz. Por eso la principal preocupación de Ribó es si podrá sumar en la noche electoral. En 2015, obtuvo la Alcaldía por la mínima y cuatro años después se enfrentó a un PP que atravesaba su peor momento, con 10 ediles imputados por el supuesto 'pitufeo' de la operación Taula, que luego quedó archivado. La situación ahora es muy distinta, el PP concurre a las elecciones rearmado bajo el liderazgo nacional de Feijóo.

La candidata del PP, María José Catalá, hace campaña embarazada de ocho meses. "Me dicen que mi hijo vendrá con la vara de mando debajo del brazo", bromeaba en la entrevista concedida hace una semana a EL ESPAÑOL. Profesora de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional en la Universidad CEU Cardenal Herrera, fue alcaldesa de Torrent desde 2005. En 2012, Alberto Fabra confió en ella como portavoz del Consell y consellera de Educación, Empleo y Cultura. En estos comicios, Feijóo juega con las cartas que repartió Pablo Casado (fue quien designó a Catalá) y ya ha advertido a sus candidatos que, si no ganan, no tendrán una nueva oportunidad.

La ciudad de Valencia tiene una población de 789.744 habitantes. Renta bruta media: 30.587 euros (dato correspondiente a 2020 facilitado por la Agencia Tributaria).