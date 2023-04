Las claves de la ley de regadíos en Doñana: por qué PP y Vox están a favor y PSOE y la UE en contra

El Partido Popular, con los votos de Vox, ha decidido, pese a las amenazas de la Unión Europea del multazo a España, las negativas del Ejecutivo y las advertencias de los ecologistas y las sociedades científicas, aprobar la tramitación de la ley de regadíos en la reserva natural de Doñana.

Este miércoles por la tarde, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha dado el visto bueno a la tramitación del proyecto que regula los regadíos de cinco zonas del condado de Huelva, principalmente en las localidades de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

¿Cuál es el objetivo de la ley de regadíos?

La ley impulsada por PP y Vox busca:

1. Legalizar cultivos hasta ahora ilegales de dichos municipios.

2. Reconocer como agrícolas unas 800 hectáreas de dichos municipios onubenses. Es decir, que los agricultores que posean fincas puedan utilizar el agua superficial —nunca del acuífero— de Doñana.

3. La obtención de derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la Administración hídrica de la Demarcación Hidrográfica establezca un origen de recursos diferente. En concreto, la opción más deseada por la Junta sería la aprobación por parte del Gobierno de la partida necesaria para realizar el trasvase de la demarcación Odiel-Tinto-Piedras.

La mayoría aplastante de la derecha y los escasos 35 votos en contra del PSOE, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía confirman la continuación del proyecto.

Se estima que su aprobación sea definitiva antes de agosto.

La defensa de la Junta de Andalucía

El PP y Vox han impulsado este proyecto ya que quieren:

1. Dar una solución a los agricultores y regantes de la zona que han denunciado que el anterior Plan de la Fresa de Susana Díaz (2014) les dejó fuera pese a tener ya actividad en la zona.

2. Incluir los cultivos forestales de turno corto dentro de la zona más protegida de Doñana, la llamada Zona A, ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD).

3. Modificar el artículo 23.4a) del plan de 2014 para que las superficies que se consideren agrícolas puedan hacer uso del agua.

4. Cambiar el artículo 23.5 del mismo proyecto, que define como suelos agrícolas los que tienen derecho de agua para regadío, para que dichos terrenos puedan ser regularizados.

5. La regularización de la Comunidad de Regantes, que debe estar incluida en los suelos agrícolas regables. Para ello deberán proporcionar una documentación que acredite que su explotación puede estar dentro de los suelos agrícolas.

El PP-A por Huelva de Manuel Andrés González ha pedido al Gobierno central que "no mientan y no tergiversen" la información sobre la ley.

El diputado de Vox, Rafael Segovia, ha mostrado su "satisfacción" por defender "en nombre de Vox a mi tierra, a mi gente, de la mentira y de la traición de algunos políticos".

Imágenes comparativas entre marzo 2021 y marzo 2022 adquiridas por los satélites Copernicus Sentinel-2.

La oposición del PSOE

Sin embargo, el Gobierno central hará todo lo posible para frenar la iniciativa ya que, quien tiene el control sobre los derechos del agua, es la administración central, dependiendo directamente del Ministerio de Transición Ecológica, cuya titular es Teresa Ribera. En el debate parlamentario, la ministra ha insistido en que "la arrogancia del señorito" de Juanma Moreno podría poner en un aprieto a España por las advertencias de la Comisión Europea de frenar la ley.

El Gobierno teme la reanudación de los regadíos en Doñana por:

1. La posible congelación de los fondos europeos a España.

2. La sequía sin precedentes, la sobreexplotación de los acuíferos y la escasa reserva de los embalses, que están solo al 25,6% de su capacidad.

Respuesta de Pedro Sánchez y de los diputados del PSOE

Pedro Sánchez ha lanzado los siguientes mensajes en contra del PP, Vox y de la ley de regadíos de Doñana:

1. "En Castilla y León vemos a una ultraderecha que niega la evidencia científica y niega la emergencia climática que está atravesando y sufriendo la Humanidad. Pero también estamos viendo en Andalucía una derecha que no niega la evidencia científica, pero que actúa como si no existiera".

2. "Lo que hacen la ultraderecha y la derecha es negar la movilización de muchos jóvenes que quieren gobiernos comprometidos que les dejen un planeta habitable. Y en el caso de Andalucía hasta niegan la legislación europea y las advertencias de la Comisión Europea".

3. "Pues yo lo digo desde aquí, de manera serena, pero también con contundencia, Doñana no se toca, Doñana es patrimonio de los andaluces y de todos los españoles. Doñana no se va a tocar".

Lo digo de manera serena pero también con contundencia: Doñana no se toca.



Es patrimonio de todos los andaluces y de todos los españoles.



¡Doñana no se va a tocar! pic.twitter.com/NsfRFJXs4h — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2023

El diputado del PSOE, Mario Jiménez, también ha cargado contra Moreno y ha declarado que al presidente de la Junta "le importa un comino la realidad de esas familias, sólo quiere sus votos, aunque los termine de arruinar".

Maribel Mora, diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, reaccionó ante la aprobación del proyecto echando un jarro de arena en el escaño del presidente de la Junta para denunciar la desertización de Doñana. El presidente de la Cámara saltó y declaró que "si no le daba vergüenza" ese gesto y que si quiere llamar la atención, "cómprese un mono".

¿Por qué amenaza la Comisión Europea a España?

La directora general de Medio Ambiente de la UE, Florika Fink Hooijer, envió en marzo una carta al Gobierno de España en la que declaraba que, si la proposición de ley se aprobaba, la Comisión adoptaría "todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impusieran sanciones pecuniarias".

Para Bruselas, Doñana tiene gran relevancia ya que:

1. Es uno de las zonas más valiosas de Europa en cuanto a biodiversidad se trata.

2. Las precipitaciones son insuficientes y hay que cuidar el parque, no explotarlo.

3. Amenaza la economía de la comarca del entorno de Doñana.

Científicos y ecologistas

Los ecologistas y los científicos rechazan la proposición de ley debido a la situación crítica en la que se encuentra el medio ambiente y a los escasísimos recursos que hay para los cultivos. Estos son algunos de los datos que exponen:

1. Un estudio publicado en la revista científica Science of The Total Environment, indica que casi el 60% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han llenado desde 2013.

2. El 80% de estas se secaron antes de lo previsto debido a las altas temperaturas y la escasez de agua.

3. World Wildlife Fund denuncia que esta propuesta desafía a la ciencia y la legalidad y rechazan la ley "anti Doñana".

4. Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), señala que se utiliza "una dialéctica infantil, de buenos y malos, que sólo busca enfrentar a distintas partes de la sociedad, utilizando mensajes absurdos tales como que el agua de los ríos que llega al mar se pierde, o que la conservación del medio ambiente está necesariamente contrapuesta a la actividad económica".

5. Concluyen así que la situación de Doñana es crítica.

Doñana, en peligro de extinción.

El gobierno de @JuanMa_Moreno no puede firmar esta sentencia de muerte para Doñana.

Legalizar pozos ilegales que han saqueado sin control el agua de todos los andaluces para lucro de unos pocos es un insulto a la ciencia y a los regantes legales. pic.twitter.com/cH4mvXW36F — Greenpeace España (@greenpeace_esp) April 12, 2023

¿Qué va a hacer ahora el Ejecutivo?

El PSOE ha rechazado su aprobación y amenaza con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si la ley sigue adelante. Ribera ha asegurado que usarán "todas las medidas que sean compatibles con la Constitución y el Derecho europeo" para defender el Parque Nacional de Doñana.

