El 'viacrucis' que atraviesa la ley de regadíos en Doñana: "Más de la mitad de lagunas han desaparecido"

"España está condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitat”2. Son palabras de Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).

En el Consejo de Participación del lunes celebrado en Almonte, el experto recordó así la línea roja sobre la que pivota todo lo referente a la reserva natural, incluida la proposición de ley para la ordenación de regadíos impulsada por el PP y Vox en Andalucía para dar solución a los agricultores afectados y que se votará este miércoles en el Parlamento.

Los ojos de la Comisión Europea están puestos sobre una normativa que, de primeras, no convence a Florika Fink-Hooijer, directora general de medioambiente en la institución comunitaria. En una carta enviada a España alertó que, de aprobarse, se adoptarán todas las medidas necesarias. Inclusive, la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en el que se solicitarían sanciones económicas millonarias.

"Más de la mitad de las lagunas han desaparecido", lamenta Revilla. Los datos de los últimos años son desoladores. El último estudio publicado en la revista científica Science of the Total Environment, revela que –en un período estudiado de 34 años, entre 1985 y 2018– el 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado al menos desde 2013.

Cuestiones meteorológicas como las elevadas temperaturas y el déficit continuo de precipitaciones han formado el cóctel perfecto con la sobreexplotación humana del ecosistema de Doñana. Un exceso relacionado con la extensión cultivada en su entorno, la superficie construida en Matalascañas, la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y el funcionamiento del campo de golf.

De acuerdo con los datos del estudio, y como recoge un comunicado del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el 80% de las lagunas de Doñana se secaron antes de lo esperado por la meteorología. Además, el 84% tuvo un área de inundación menor de lo que se había previsto en base a esas condiciones, lo que se traduce en una señal de alarma que indica que la actividad humana está alterando el equilibrio natural de las lagunas.

La evolución de Doñana.

En la laguna del Moral, una de las temporales, el matorral típico de regiones secas –denominado monte blanco– la ha colonizado por completo. Una situación que también ha afectado a las masas de agua superficiales permanentes, es decir, las que suelen tener agua durante todo el año. Es el caso de la de Santa Olalla, la mayor de Doñana, que el último verano se secó por completo.

Hasta entonces, solo había ocurrido esto en 1983 y 1995, tras cuatro años seguidos de sequía. Como indica la EBD-CSIC, ahora también estamos en un periodo seco, pero Santa Olalla está mostrando valores mínimos de superficie inundada desde 2012, a pesar de que tanto 2010 como 2011 fueron años lluviosos, por lo que la preocupación ha subido de nivel.

Lo preocupante para los científicos es que esta pérdida progresiva de las masas de agua está teniendo un impacto directo e importante sobre el espacio natural y la biodiversidad, que depende del que se considera el humedal más importante de Europa.

Las especies de anfibios se han reducido de 4,3 por km² en 2003 a 2,5 por km² en 2021; o la muerte de las anguilas –una especie amenazada–que quedaban en la laguna permanente de Santa Olalla. Todos estos datos recabados por los científicos son los que están incendiando el debate en torno a la ley de regadíos en el entorno de Doñana.

La reserva de Doñana en sequía. EP

"La situación es dramática"

A unas horas de que el Parlamento andaluz vote la proposición de ley impulsada por PP y Vox para la regularización de alrededor de 800 hectáreas de cultivos que quedaron fuera del Plan Especial de Ordenación Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, también conocido como el Plan de la Fresa, el asunto se le enroca al Gobierno andaluz.

Aunque el PP cuenta con mayoría absoluta y está garantizado que la norma inicie su recorrido, los expertos insistieron el lunes por activa y pasiva en que es "muy negativa". Lo hicieron en el pleno del Consejo de Participación de Doñana, que contó con ese único punto del día.

El consejo reunió a expertos, agentes económicos y sociales, participantes de todas las administraciones, incluida la Junta de Andalucía y Gobierno, junto al director de la Estación Biológica, empresarios, conservacionistas o regantes.

El más duro fue el presidente del mismo, Miguel Delibes, quien cree que la propuesta "no hace más que generar tensión y alimentar el conflicto" ante "la situación dramática que está viviendo Doñana y los regadíos".

Haciendo un símil taurino, a su juicio, esta iniciativa supone hacer "juegos políticos que se parecen al toreo de salón" cuando la situación del parque y de los regadíos "requieren tomarse las cosas en serio y agarrar el toro por los cuernos". También requiere alcanzar un pacto entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, ayuntamientos, regantes y conservacionistas para "avanzar en la conservación de Doñana". El consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, también asistió y este martes volvió a pronunciarse sobre el asunto tras el Consejo de Gobierno. Comparte el diagnóstico científico, pero insiste ante la necesidad de actuar ante un problema que tienen agricultores de la zona que "viene desde muy lejos". "Podemos actuar p mirar para otro lado". Por ello, la Junta de Andalucía está intentando cerrar, a través de su oficina en Bruselas, una reunión con la Comisión Europea para explicarle la proposición de ley que, en ningún caso, pasa por afectar al acuífero, sino por aportar aguas superficiales. El quid de la cuestión es que para ello el Gobierno central tiene que realizar una serie de obras hídricas. Concentración de los agricultores Cientos de agricultores de frutos rojos de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado se concentraron antes de Semana Santa en Rociana del Condado para mostrar su "apoyo" a la proposición de ley. El PP pide a la oposición que piense en ellos. El Gobierno central tampoco está de acuerdo con la propuesta. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apeló al consenso para evitar "colocar a Doñana en una situación irreversible". Sin embargo, la Junta le reprocha su falta de interés para dar soluciones a los agricultores. El PSOE andaluz, por su parte, presentará su propia proposición no de ley (PNL) sobre este mismo asunto. En la anterior votación, que decayó en junio al convocarse las elecciones autonómicas, se abstuvo, lo que provocó un cisma con el Gobierno central, que se oponía frontalmente. Ahora, a través de un comunicado, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, reclamó este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "elija el acuerdo y no la confrontación" en el parque nacional de Doñana, pero desde la Junta insisten en que "la solución no puede pasar por no hacer nada".

