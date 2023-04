La crisis de Cs llega a Valencia: se marchan tres de sus seis ediles y una no descarta fichar por el PP

La crisis nacional de Ciudadanos llega a Valencia, ciudad donde no se había reproducido todavía la oleada de marchas que azota a la formación naranja por la firme resistencia de su portavoz, Fernando Giner. Tres de los seis concejales han anunciado su marcha esta semana, y una de ellas con duras críticas a la formación y, según declara ella misma a EL ESPAÑOL, sin descartar su salto al PP.

Se trata de Rocío Gil, fallera mayor de Valencia en 2018 y fichaje estrella de la formación para la lista de 2019. La dirigente, que era además la portavoz naranja en la Diputación de Valencia, anunció su decisión a través de Twitter.

La edil se acoge a la tesis popular de que la 'pérdida' de los votos de Cs -si no llega, como parece que ocurrirá, al mínimo del 5%- favorecerá que continúe la izquierda en el poder. "Hoy he solicitado la baja de Ciudadanos. No entré en política para facilitar que Joan Ribó (el alcalde de Compromís) y el PSPV-PSOE (su socio en la coalición local) sigan gobernando la ciudad que quiero, y menos cuatro años más", dijo.

Acto y seguido, lanzó el mensaje que invita a pensar en su futuro respaldo a la candidatura del PP que lidera María José Catalá. "Valencia necesita un cambio de rumbo. Necesitamos un centro-derecha fuerte y unido, los valencianos y las encuestas así lo demuestran. Quiero dar las gracias a todas las personas que durante estos años se han cruzado en mi camino, desde luego que de todo se aprende", concluyó.

Preguntada al respecto por este periódico, rehúsa a contestar de forma directa a la pregunta clave. ¿Descarta su salto al PP? "A día de hoy, no tengo ninguna oferta del PP", respondió. ¿Y si le llegara? "Yo no he tomado esta decisión para ir al PP, la tomo porque creo que Ciudadanos puede ser parte del problema y no de la solución", agregó.

Este último enunciado lo usó el pasado fin de semana la propia Catalá al dirigirse a Fernando Giner en una entrevista concedida a Las Provincias. El portavoz se muestra inflexible -al menos por el momento- en su intención de presentarse de nuevo como candidato de la formación liberal. "No sabía que lo había dicho así ella", asegura Gil.

Ante el último intento de este diario, la concejal saliente recurre a una nueva evasiva. ¿No descarta entonces acabar en el PP? "Ahora no me lo planteo, y no he recibido ninguna oferta", resuelve.

Encuesta interna

Según ha podido saber este periódico, el revuelo de Ciudadanos a nivel local lo provoca una encuesta interna que auguraba la salida del partido del hemiciclo por un porcentaje difícil de salvar. Giner, al respecto, traslada a este medio que no se produjo ninguna controversia, al menos en la reunión formal del grupo municipal celebrada este martes.

Rafael Pardo y Amparo Picó, por su parte, acabarán la legislatura, pero ambos han decidido comunicar su partida en los estertores de la misma, y en el peor momento de Giner, con la marcha abrupta de Rocío Gil.

La de Picó se produjo este martes con un comunicado en el que enmarca su salida en un fin de ciclo natural. La de Pardo la revela él mismo preguntado al respecto por EL ESPAÑOL. "Es por motivos laborales", asegura, al tiempo que añade que "respaldará" públicamente "la candidatura de Fernando Giner". El portavoz cuenta con el apoyo de los ediles Narciso Estellés y Javier Copovi, que parece que sí estarán en la lista de 2023.

Giner, pese a las tentaciones de los populares, ha decidido ser fiel a su proyecto hasta las últimas consecuencias, una decisión opuesta a la adoptada por la exportavoz parlamentaria Ruth Merino, que ya se encuentra integrada en el equipo económico del candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón.

