Educación descarta el modelo de selectividad único y Madrid y Castilla y León dejan la negociación

La futura selectividad no para de encontrar piedras en el camino. Mientras que el Ministerio de Educación ha vuelto a reunir a las comunidades para seguir avanzando en un modelo común, Castilla y León y Madrid han decidido abandonar las mesas de trabajo en un rechazo total y frontal del modelo que plantea el Gobierno.

Así lo ha comunicado este mismo martes José Manuel Bar, secretario de Estado de Educación, mientras que todavía se celebraba la Conferencia Sectorial de Educación en la que se estaba debatiendo este asunto.

Hay que recordar que el Ministerio de Educación ya planteó hace unas semanas atrasar el modelo de implantación de la nueva EBAU para poder trabajar y conseguir más consenso por parte de las autonomías.

Ahora, en esta reunión, Madrid y Castilla y León han anunciado que se levantarán de las mesas de negociación que están llevando a cabo el Ministerio de Educación, el de Universidades y la CRUE.

Además, "otras regiones" han pedido al Ministerio que resetee lo avanzado hasta ahora con el modelo de examen (prueba más competencial) e introducir algún apartado tipo test.

Bar ha insistido en que la idea de una selectividad única en la que se han enrocado Madrid y Castilla y León es "inviable" porque las comunidades tienen "autonomía universitaria y sus propios currículums".

El Ministerio de Educación ha dado tres razones contra la propuesta de Madrid: no es legal, no es práctica (cada comunidad adapta su itinerario formativo) y no es una propuesta que puede aspirar "al consenso". "Eso es lo que está buscando el Ministerio de Educación".

Para José Manuel Bar abandonar los grupos de trabajo, decisión que han tomado las dos comunidades populares, "habiendo todavía capacidad de acuerdo", es un "error" y "no muestra voluntad de diálogo".

Sobre las voces que aseguran que su modelo acarrea rebajar el nivel, el Ministerio de Educación afirma que es falso y que cuando hablan de eso, en verdad, están acusando a los profesores de "rebajar el nivel con el que dan sus clases"."Y eso no es verdad, a la EBAU se llega aprendido".

Desde el Ministerio de Educación han preferido no entrar en interpretaciones sobre si la decisión de las comunidades gobernadas por el PP es política y viene de Génova. "Es difícil de adivinar", ha apostillado Bar.

Aun así, el secretario de Educación sí ha dejado claro que "el diseño va a continuar". "Con su presencia, muchísimo mejor. Sin su presencia también funcionarán".

El Ministerio sí ha tomado un pequeño matiz político cuando han reprochado que el Partido Popular, en sus años en el Gobierno, no reformó la prueba ni modificó la ley de educación para avanzar hacia lo que, precisamente, piden ahora: una selectividad única. "Si no implantó entonces ese examen único que ahora exige es porque saben que no se puede".

Tampoco rechaza el departamento de Pilar Alegría empezar de nuevo la reforma del sistema de evaluación, como piden otras comunidades del Partido Popular. "Llevamos meses trabajando en ello. ¿Qué hacemos con lo avanzado? ¿Qué le decimos a las decenas de personas que han estado trabajando en ello?", se ha preguntado Bar.

