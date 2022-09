Aumenta la presión al Ministerio para eliminar las mascarillas en el transporte público

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha reconocido este martes que la presión en los despachos del Ministerio de Sanidad para eliminar la obligatoriedad de usar mascarillas en el transporte público aumenta cada día más.

A las puertas de dos importantes reuniones entre el departamento de Carolina Darias y las comunidades autónomas (el Consejo Interterritorial este miércoles y la Comisión de Salud Pública el jueves), Escudero ha insistido en que su región volverá a pedir eliminar la obligatoriedad aunque no la "recomendación de uso".

Tomando las palabras de su mano derecha en el departamento de sanidad madrileño, Antonio Zapatero, el consejero ha calificado esta nueva época de la pandemia como la "Covid-22" y ha reiterado que hay que cambiar la forma de tratar cómo se gestionan los contagios.

[Sanidad avala la tesis catalana y estudia retirar las mascarillas en el transporte público]

"Si ya no han transmisión comunitaria -ha explicado-, no es necesario el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público". Madrid lleva pidiendo eliminar este método de protección desde hace muchas semanas y, ahora, es consciente de que su voz se escucha más alto.

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Escudero ha insistido en que hay que hacer un trabajo de educación sociosanitaria para que las personas contagiadas sean conscientes de lo necesario de la mascarilla, pero que no sea algo obligatorio para el resto de la población.

Y es que, no sólo Madrid va a solicitar al Ministerio su retirada. Otras regiones como Castilla y León o Cataluña se han unido a esta petición que Darias siempre ha ligado a la opinión de los "expertos".

Este miércoles, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) la retirada de las mascarillas no aparece en el orden del día, pero eso no significa que Madrid no aproveche su turno de palabra para solicitarlo. No sería la primera vez que ocurre que, aunque no está en el orden del día, se toma la decisión.

[El Congreso permite a Darias regular el uso de la mascarilla entre reproches de "chantaje" de sus socios]

A pesar de todo, hay que reconocer que no todas las autonomías están de acuerdo en retirar su uso y que, una decisión de tal calado, debería de pasar previamente por la Comisión de Salud Pública. Pero, de nuevo, no sería la primera vez en romper el precedente.

La última vez que el Ministerio eliminó el uso de las mascarillas, lo comunicó primero a las regiones y, posteriormente, pasó por la Comisión de Salud Pública. Además, desde que el Ejecutivo central modificó el decreto por el que se regula el uso de este método de protección, tienen potestad absoluta para quitar o poner la mascarilla sin consenso comunitario.

Tal y como aprobó el Congreso de los Diputados, Carolina Darias y los suyos pueden decidir, hoy mismo, eliminar el uso de mascarillas en el transporte público alegando cambios en la "situación epidemiológica del país".

Con todo ello, hay que recordar que la semana pasada la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró en el Congreso de los Diputados, a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que las mascarillas iban a seguir siendo obligatorias en los transportes públicos.

Sigue los temas que te interesan