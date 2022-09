El lapsus de Pilar Llop en la tribuna del Congreso: "Hay españoles viviendo allí... en Cataluña"

Pilar Llop ha cometido un lapsus en la tribuna del Congreso este miércoles: "¿Pero es que no hay catalanes viviendo en otros lugares de España? Y viceversa, ¿no hay españoles viviendo también en... pues en... pues... allí, en Cataluña?".

Llop salía a la tribuna como representante del Gobierno para responder a una de las preguntas planteadas por Esquerra Republicana, en concreto, por Montserrat Bassa.

La diputada planteó una consulta acerca de si el Ejecutivo va a "acatar los dictámenes de los organismos internacionales para cumplir con los derechos democráticos y políticos en el Estado español".

Durante su intervención, Bassa aseguró que "España es muy facha", debido a las "mentiras vertidas sobre Cataluña, el relato falso de violencia, la represión, la cárcel y el 155". Además, acusó a los medios de comunicación de ser cómplices, ya que "se dedican a menospreciar las resoluciones y a las instituciones".

La ministra de Justicia, en su turno de réplica, afeó a la diputada de ERC que insista en la idea de que "la democracia española no funciona", ya que su papel debería ser de "arrimar el hombro" frente "a las fuerzas" antidemocráticas. Como ejemplo de estas, Llop no dudó: "la derecha española".

Llop considera que la ciudadanía “necesita protección pública”, medidas sociales y económicas que, sin el apoyo de ERC, no podrían salir adelante.

Por ello, la ministra considera una “falta de solidaridad” por parte de ERC que no respalden todas sus medidas, pues de esa forma no tiene en cuenta ni a los “catalanes que viven en otros lugares de España”, ni a los “españoles que viven allí”.

Esta distinción entre catalanes y españoles ha generado indignación en la oposición. Poco después de la intervención de Llop, el PP ha publicado en sus redes sociales el corte del discurso en el que la ministra expresa esta idea.

La ministra de Justicia del Gobierno de España:



“¿No hay españoles viviendo también en… pues en… pues… en Cataluña?” pic.twitter.com/PQVs4V1c8D — Partido Popular (@populares) September 14, 2022

Algunos de los comentarios afean a la ministra el haber considerado a Cataluña como si no fuera una parte más de España. "¿Es que para usted los catalanes no son españoles? ¿Y Cataluña no es España?", se pregunta uno de los tuiteros. "Una ministra no cree que Cataluña es una parte de España. Gravísimo", sentencia otra de las respuestas.

