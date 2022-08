El activista deportado por Interior y condenado a muerte en Argelia dice haber sido violado

El exmilitar y activista argelino Mohamed Benhalima, deportado por España a su país el pasado mes de marzo, declaró el domingo durante el juicio de apelación en el Tribunal Penal de Argel haber sufrido “torturas” y “acoso sexual” durante los cuatro meses que lleva en prisión, según denuncia su abogado, Zakaria Benlahrech.

El letrado explicó en sus redes sociales que, en su declaración, Benhalima aseguró: “Fui torturado, golpeado y sufrí acoso sexual, y nadie se atrevió a proteger mis derechos”. Además, sostiene que su cliente “lleva varios meses en una celda de aislamiento y está cada vez peor”.

En declaraciones a EL ESPAÑOL contó que Benhalima "se encuentra profundamente preocupado" y "no sabe porque hay tantos juicios en su contra": "Sigue esperando que la justicia le brinde justicia y lo proteja de todos los excesos que ha sufrido, no es nada fácil para él".

Defendió que "todos deben saber que Benhalima no es un delincuente y siempre ha trabajado por el bien de su país y de la institución militar desde él mismo era un soldado, ama a su país y nunca tuvo la intención de dañar a nadie ni a las instituciones del estado".

Benhalima testificó por tres casos distintos. El veredicto se conocerá el 4 de septiembre, según adelanta el periódico argelino El Watan.

[Argelia condena a muerte al militar y activista Benhalima, deportado hace 50 días por España]

En el primer caso se le acusa, entre otras cosas, de haber publicado y difundido información “falsa” de carácter “difamatorio, que atenta contra la intimidad de las personas y el interés supremo del país”. Fue condenado en primera instancia a 8 años de prisión, pero el fiscal solicita ahora dos años más.

En el segundo, se le juzga por hechos relacionados con vídeos colgados en las redes sociales. El fiscal pide la agravación de la pena de 5 años, proclamada en primera instancia. El tercero, por el que Benhalima fue condenado a 3 años de prisión, también está referido a sus publicaciones. En este caso, el fiscal pretende que se le doble la pena.

En todo caso, Benhalima está procesado en 35 casos por los mismos hechos y los mismos cargos. Ha sido condenado a varias penas, e incluso sentenciado a muerte por deserción.

[Benhalima fue condenado a muerte por Argelia en 2020, dos años antes de que Interior le extraditara]

El activista negó categóricamente los cargos y denunció: “Me llevaron a Saoula (municipio argelino) para vengarse de mí. Me desnudaron y se llevaron toda mi ropa de verano, me torturaron y me mantuvieron en total aislamiento durante cuatro meses”.

El juez acusó a Benhalima de que “sus publicaciones implican difamación e invasión de la intimidad de los demás”. Sin embargo, el activista se defendió: “En todas mis publicaciones denuncio la corrupción y la Constitución me ampara”.

El abogado del argelino adelanta que va a presentar una denuncia ante el poder judicial. “No vamos a dejar que este acto criminal desaparezca así de fácil. Todos deben asumir sus responsabilidades contra estas distracciones peligrosas ”, dice Zakaria Benlahrech.

[El activista argelino al que deportó España denuncia en la ONU "maniobras subrepticias" de Interior]

Como ya informó EL ESPAÑOL, Benhalima denunció ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) los abusos sufridos desde su llegada a Argelia el 3 de agosto.

El 27 de agosto cumplió cuatro meses de prisión en régimen de aislamiento. “Este es el peor castigo moral que puede sufrir un ciudadano deportado de España porque acaba de denunciar, expresar, publicar o discutir, todo ello con buena intención. Haremos lo necesario para devolverle la dignidad”, concluye Benlahrech.

Asimismo, el letrado se queja de que el fiscal no haya abierto una investigación por las torturas que denuncia Benhalima.

Protegido por Amnistía Internacional

De hecho, el exmilitar es una persona protegida por Amnistía Internacional desde 2019, debido al temor real de sufrir torturas en Argelia.

Según afirma su representante legal en el escrito remitido a las Naciones Unidas, “desde su denuncia de los casos de corrupción del ejército argelino, se ha convertido en un activista pro democracia muy conocido en internet, y sus redes sociales tienen cientos de miles de seguidores e interacciones”.

Sin embargo, España lo deportó para contentar al Gobierno de Abdelmajid Tebboune días después de que Argelia retirase a su embajador de Madrid. La marcha del representante argelino fue la respuesta de Tebboune al apoyo de Pedro Sánchez al plan de autonomía marroquí para solucionar el conflicto con el Sáhara Occidental.

Otro deportado por España

Por su parte, el domingo compareció también ante el mismo tribunal de Argel por sus actividades en las redes sociales el exmilitar expulsado por España a Argelia en agosto 2021, Mohamed Abdellah.

A la llegada a su país fue condenado a tres años en primera instancia por difundir vídeos y fotos. El acusado implicó a militares en el tráfico de cinco toneladas de cannabis. El fiscal lo considera “una difamación” y que “toca el honor de la gente”, por lo que pidió que la condena se eleve a tres años.

Abdellah alegó en el juicio que ejerció su "derecho como ciudadano a alertar sobre la corrupción para que la justicia interviniera". Además, aseguró que otras páginas ya habían difundido esa información.

