Darias incorpora "la neutralidad climática" a los medicamentos pese a que encarece las recetas

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha publicado una campaña para "mitigar la huella de carbono" de los inhaladores presurizados que usan los enfermos de asma. La iniciativa busca incorporar la "neutralidad climática" a los medicamentos, aunque esto implique un incremento de su precio.

La campaña pretende reducir el impacto medioambiental de estos fármacos. Lo hace apoyándose en la Estrategia Farmacéutica de la Unión Europea, complementarias al Pacto Verde Europeo, que se han puesto como objetivo que los medicamentos tengan "neutralidad climática".

Los gases que expulsan los inhaladores convencionales (de cartucho presurizado) contribuyen, según la campaña del Ministerio, al "calentamiento global". Por eso, las autoridades sanitarias llaman a adquirir inhaladores de polvo seco, igualmente efectivos, pero con un precio más elevado del que se hace cargo cada paciente.

El argumento principal es que los inhaladores de cartucho presurizado (pMDI) contienen muchos "gases de efecto invernadero". Bien es cierto que, tanto los de polvo seco como los de cartucho, tienen una eficacia clínica similar.

Sanidad justifica que alrededor del 52% de los inhaladores utilizados en España son pMDI. Con una media anual de 15 millones de unidades vendidas, la emisión de estos inhaladores de cartucho es de, aproximadamente, 400.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales.

Hay que recordar que estos medicamentos se emplean para el tratamiento de enfermedades respiratorias, fundamentalmente asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Por ello, muchos están prescritos por el médico, pero el coste del producto corre a cargo del paciente.

Las sociedades científicas llevan varios años avisando de la huella de carbono de estos productos y la industria farmacéutica está estudiando varios productos más sostenibles que podrían producirla hasta en un 90% menos.

Un inhalador para el asma. Gtres

Los inhaladores de polvo seco o de nebulización reducen considerablemente la huella climática, puesto que emiten menos gases de efecto invernadero. Pero, como explican los pacientes, no están recomendados para todo el mundo. De hecho, los dispositivos de inhaladores de polvo seco o de nebulización no son aplicables a pacientes mayores de seis años o con flujo inspiratorio de 30 litros por minuto.

En todo momento, la campaña del organismo dependiente del Ministerio de Sanidad es una recomendación; no es de obligado cumplimiento. De hecho, en pacientes que ya están usando inhaladores pMDI no suele estar recomendado cambiar de tipo de producto, a no ser que sea por motivos clínicos.

Reciclaje

Pero la huella de carbono no es el único problema para el medioambiente que generan estros productos. El estudio AIRE, de análisis perceptivo de los inhaladores reciclados, indica que menos de la mitad de los pacientes depositan los inhaladores ya utilizados y los cartuchos sustituidos en el punto convenido del sistema integrado de gestión y recogida de envases (SIGRE) de las farmacias para su correcto reciclado.

Esto provoca un segundo problema que es el escaso grado de reciclaje de los inhaladores cuando acaba su vida útil. Por eso, Sanidad ha destacado la necesidad de concienciar sobre la importancia de la correcta gestión medioambiental de los inhaladores como medida esencial para reducir la huella de carbono, eliminándolos en el punto SIGRE de las farmacias.

Para concluir, la Agencia del Ministerio de Sanidad insiste en que es necesario "medidas educativas para mitigar el impacto medioambiental" de estos productos que son esenciales para la vida de muchos pacientes asmáticos o con EPOC.

"No obstante, todas las acciones encaminadas a reducir la huella de carbono de los inhaladores pMDI deben realizarse de manera pausada, meditada, y sin poner en peligro a los pacientes respiratorios que necesiten este tipo de inhaladores para el buen control de su enfermedad", finalizan en su ensayo.

