Patxi López exige "solidaridad" con el nuevo impuesto que castiga a energéticas y banca

Patxi López, portavoz en funciones del PSOE en el Congreso, y Pablo Echenique, representante de Unidas Podemos, han presentado este jueves en rueda de prensa el nuevo impuesto sobre los "beneficios extraordinarios" de energéticas y la banca.

El tributo a estas "corporaciones estratégicas" es la respuesta gubernamental a la inflación y la crisis económica. Así lo ha expresado López, quien defiende que los beneficios de las empresas gravadas sean aportados a la "solidaridad común", y asegura que el gravamen "no pondrá en riesgo la viabilidad" de ninguna organización.

La propuesta, según López, se basa en el deber constitucional de "promover el progreso económico". Ante esta obligación, el socialista defiende que el avance implica "garantizar una vida digna" a todos los españoles, y ve en el nuevo gravamen la herramienta para asegurar esta premisa, ya que "sin justicia fiscal no hay justicia social".

Asimismo, el portavoz socialista ha informado acerca de los mecanismos de vigilancia y sanción ante aquellas corporaciones que repercutan la subida impositiva a sus precios, con multas de hasta el 150% de la cantidad repercutida.

Pablo Echenique, por su parte, ha "celebrado" esta propuesta, ya que la considera una "buena noticia para el conjunto del país". No obstante, sí ha mostrado su decepción con que la proposición de ley no incluya el nuevo delito propuesto por Unidas Podemos, por el que se condenaría con penas de hasta diez años de prisión a aquellas corporaciones que se saltaran las condiciones del impuesto.

El portavoz de la formación morada ha asegurado que, en cualquier caso, van a estar "vigilantes" con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, órganos encargados de supervisar que las entidades sobre las que se aplica este impuesto no modifiquen sus precios a causa del mismo.

Por otro lado, en lo referente a la sentencia del caso de los ERE, y el posible indulto a los condenados, Patxi López no ha desvelado las intenciones del Ejecutivo, alegando que "no estamos en ese momento procesal" y que "nadie" ha solicitado la amnistía. Además, el portavoz del PSOE ha criticado que "no se conoce la sentencia", y ha apuntado que los procesados aún pueden "recurrir al Constitucional".

Pablo Echenique, por su parte, no se ha posicionado con respecto al indulto, y asegura que Unidas Podemos no ha expresado su opinión "porque no se les ha preguntado". Además, no ha condenado los hechos por los que se condena a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, resolviendo la cuestión con la afirmación de que la corrupción "es un asunto muy grave", y que el conjunto de españoles "no la tolera".

También se ha consultado a Echenique por la causa abierta contra Juan Carlos Monedero por los presuntos delitos de blanqueo y falsedad documental. El portavoz de Unidas Podemos ha desacreditado al juez a la cabeza de la investigación, alegando que "se basa en basura falsa para perseguir a gente de Podemos". Así, ha sentenciado su declaración asegurando que "lo que parece, es".

Finalmente, y volviendo a la materia fiscal, Patxi López ha valorado la propuesta de reducir en un 4% del IRPF en el País Vasco, como medida de contención de la inflación.

López se ha mostrado en desacuerdo con su sucesor en el Parlamento vasco, Iñigo Urkullu, ya que defiende que la "recaudación extraordinaria" ha permitido a la Hacienda Pública "invertir entre diez y quince mil millones de euros en la gente que lo está pasando mal".

