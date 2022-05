Feijóo respalda a Ayuso y confía en que obtenga una mayoría absoluta en Madrid en 2023

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que su intención es la de "trabajar" por el Partido Popular "y, lo que es lo mismo, por España". Y ha manifestado sus intenciones de hacerlo al alimón con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El líder de la formación confía en que ésta obtenga una mayoría absoluta en 2023.

Así se ha pronunciado durante su intervención en el Congreso del PP madrileño, donde ha considerado "importante encontrar en un partido a un líder que se parezca a la tierra a la que va a servir y mezclarse con su paisaje". Y cree que eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en Madrid.

En referencia a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad y del PP de la región, Feijóo ha considerado que "el mayor acierto" de la lideresa "es que es la presidenta que más se parece a Madrid". "Y este partido ya es el partido que más se parece a Madrid", ha apostillado.

"Madrid es una tierra hospitalaria, la suma de todos, el lugar donde todo español se siente madrileño", ha sostenido. También acerca de Ayuso, ha manifestado: "Los dos creemos lo mismo, que las instituciones deben contribuir a la mejora de la economía y el bienestar de los ciudadanos".

"Los dos hemos experimentado que en este partido se puede empezar desde abajo y llegar arriba", ha añadido. "Los dos tenemos ganas, ganas de servir a nuestro país", ha insistido, evocando el lema de este Congreso, Ganas. Y ha ensalzado la pluralidad y la amplitud de miras del PP, al que ha presentado como un partido de mayorías: "Aquí cabe mucha gente, muchos acentos, pero sin olvidarnos de que España es una tarea de todos", ha zanjado.

"No me interesa el pasado, sino lo que va a pasar", ha manifestado Feijóo, en una alusión no explícita al descabalgamiento de su predecesor, Pablo Casado, como líder nacional del PP. "El Partido Popular abre hoy una nueva etapa", ha sostenido.

"Prepárate, Isabel, yo estoy preparado para que nos ataquen todos los días; eso es un buen síntoma", ha apelado a la presidenta madrileña tras criticar la "poca preparación", la "debilidad" y las "divisiones" del Gobierno central.

Por contra, ha presentado al PP como alternativa: "Yo aquí he venido para intentar mejorar mi país, su política, su economía, sus instituciones y el entendimiento de los pueblos que conforman la nación". "Seremos útiles si ganamos, y no lo seremos si cosechamos derrotas", ha concluido.

Alberto Núñez Feijóo iba a clausurar con su discurso el XVII Congreso Autonómico del Partido Popular de Madrid, pero ha cedido su turno a Ayuso. Fuentes cercanas al dirigente gallego insisten en la buena sintonía entre ambos y en la intención de éste de cederle el broche de "su" Congreso.

