Ayuso estudia retrasar la vuelta al cole por ómicron y Vara pide una decisión conjunta en toda España

La escalada de contagios por coronavirus y la irrupción de la variante ómicron, con una tasa más elevada de transmisión, ya amenaza el regreso de los alumnos a las aulas tras las Fiestas de Navidad.

La directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, ha reconocido este martes que a lo largo del mes de diciembre el mayor número de brotes se registró en los centros escolares, especialmente en los niveles de educación infantil y primaria, en los que los alumnos aún no han sido vacunados.

Andradas ha indicado que, por el momento, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no ha tomado la decisión de retrasar el regreso a las aulas, o de retomar las clases por vía telemática durante las primeras semanas de enero.

Pero ha puntualizado que su departamento va a "seguir monitorizando la situación epidemiológica" de la región durante los próximos días y "la próxima semana se tomará la decisión que corresponda".

Clase por medios telemáticos

La Comunidad de Madrid ya ha vacunado a 96.000 niños de 8 a 11 años y, a partir de esta semana, los mayores de cinco años podrán hacerlo en 25 puntos de vacunación específicos para la inmunización pediátrica, ha anunciado Andradas.

A mediados del mes de diciembre, más de 10.000 alumnos permanecían en cuarentena en la región, tras detectarse 36 brotes en colegios que obligaron a cerrar 365 aulas, según los datos recopilados por el Ejecutivo autonómico.

Esto provocó que, el pasado 20 de diciembre, el Consejo de Directores de centros escolares pidiera a la Consejería de Educación que adelantara el inicio de las vacaciones de Navidad, para frenar el riesgo de nuevos contagios.

Las fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL señalan que, el día antes de empezar las vacaciones de Navidad, numerosos directores de centros escolares pidieron al personal docente que se llevara a casa todo el material necesario, por si era preciso retomar las clases en enero por vía telemática.

La situación se agrava

La situación no ha hecho sino empeorar durante la última semana. Según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid se ha situado este martes con una incidencia acumulada a 14 días de 2.018 casos por cada 100.000 habitantes.

La situación es más preocupante en Navarra (con una incidencia acumulada de 2.716 casos), La Rioja (2.385) y País Vasco (2.105). Al igual que ha hecho el presidente Pedro Sánchez, los expertos advierten que la variante ómicron que ya supone más del 50% de los contagios tiene una tasa de transmisión muy elevada, pero se traduce en un menor número de hospitalizaciones.

Fuentes oficiales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid han recalcado, en declaraciones a EL ESPAÑOL, que por el momento la decisión sobre la posibilidad de retrasar el regreso a las aulas no está tomada: si más adelante se acaban cumpliendo las advertencias de los directores, señalan, se hará "de acuerdo con lo que recomienden las autoridades sanitarias".

Pero también otros ejecutivos autonómicos comienzan a ver con preocupación el reinicio de las clases. El gobierno de Extremadura, que preside Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que este miércoles solicitará una reunión conjunta del Consejo Interterritorial de Salud y la Conferencia Sectorial de Educación, para analizar medidas ante la vuelta al colegio en toda España.

Extremadura se lo piensa

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de retrasar el regreso a las aulas hasta ver "cómo evoluciona la variante ómicron" durante la primera semana de enero. No obstante, ha considerado que, si finalmente se opta por esa decisión, debe hacerse de acuerdo con lo que decidan los Ministerios de Educación y Sanidad.

Extremadura ha cerrado este martes con una incidencia acumulada de 1.566 casos por cada 100.000 habitantes, a 14 días, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Por el contrario, la Generalitat de Cataluña que preside Pere Aragonès ya ha descartado retomar las clases por medios telemáticos: los alumnos volverán a clase el 10 de enero, como estaba previsto. Su región registraba este martes una incidencia acumulada de 1.185 casos.

Fuentes de los sindicatos de educación, consultadas por EL ESPAÑOL, han expresado su inquietud ante el reinicio de las clases, dada la escalada de contagios registrada durante las dos últimas semanas.

Recuerdan que los alumnos regresarán al colegio tras pasar sus vacaciones en distintos puntos de España o tras participar en las celebraciones familiares: son, por tanto, propagadores potenciales en unos tramos de edad en los que la tasa de vacunación todavía es muy reducida.

Campamentos suspendidos

Ya durante estas fiestas, se han suspendido campamentos navideños para escolares en distintos puntos de España, para evitar que se declararan nuevos brotes de coronavirus.

No obstante, las citadas fuentes reconocen que retrasar el reinicio de las clases, o retomarlas de forma telemática, puede ser especialmente problemático para las familias que actualmente no están ejerciendo el teletrabajo y que, por tanto, no pueden dejar a los menores de edad solos en casa.

Por otro lado, también reconocen que la medida perjudicaría especialmente a determinados colectivos labores (como el personal de comedor, actividades extraescolares o conserjes en centros educativos privados y concertados), que dejarían de recibir sus ingresos durante el tiempo que se suspendan las clases presenciales.

