Enrique Santiago sobre la visita de Yolanda Díaz al Papa Francisco: "Es un aliado en este camino"

El secretario general del Partido Comunista en España y Secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago ha considerado que el Papa Francisco es un "aliado" y por eso le ha "extrañado" que se haya tratado la visita de Yolanda Díaz al Papa con "tanta sorpresa".

"Me extraña que se haya tomado con tanta sorpresa la visita de Yolanda, cuando el Partido Comunista ha tenido en sus filas importantes sacerdotes, algunos de ellos miembros del comité central", ha recordado en entrevista a la Cadena Ser. "Siempre ha habido una unidad entre el partido y los sectores de la iglesia que buscan proteger lo común. Y este Papa es un aliado en este camino", ha señalado.

Además, Santiago ha destacado la necesidad de "dejar claro que no todos los sectores cristianos en este país son un patrimonio de la derecha". "Y más, lo que plantea la derecha no beneficia a esas personas", zanjó.

Sobre la denuncia de Unidas Podemos ante el Consejo de Europa de las protestas policiales por la reforma de la 'ley mordaza', Enrique Santiago ha destacado que "no puede normalizar que los sindicatos policiales intenten condicionar la política y las reglas del juego". "No es lo mismo protestar por sus condiciones laborales, con lo cual estamos de acuerdo, -y recordamos que ha sido este gobierno el que le ha subido el salario un 24% a los agentes de autoridad- que protestar para que no se amplíen o reconozcan derechos fundamentales de los españoles", ha declarado.

"La policía está para proteger esos derechos y no para pedir que se limiten los derechos de los ciudadanos", ha señalado.

Además, Santiago recordó que el Consejo de Europa ya "en marzo hizo un informe donde instaba a España a reformar la ley mordaza y hacer una evaluación de su funcionamiento, diciendo que tenía un alto potencial represivo".

