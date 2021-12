Aguirre: "Cuando Casado llegue a Moncloa tendrá que aplicar las mismas políticas que Ayuso"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, considera que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, llegará a la presidencia del Gobierno, pero sugiere que ponga fin a la discusión que reina en el seno de la formación popular en referencia a su relación con la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso.

"A Ayuso la puso Pablo, lo que tienen que hacer es acabar con esta absurda discusión", ha declarado este domingo en una entrevista concedida al programa La Roca de laSexta. "Creo, y confío, en que acabe bien", ha añadido, matizando que está "sorprendida" por el "comportamiento político" de Casado sobre Ayuso.

El pasado miércoles, ambos se reencontraron en un evento oficial con motivo de la presentación del libro de Mariano Rajoy: un encuentro gélido en el que ambos conversaron durante unos minutos frente a las cámaras. Mañana, con motivo del 43º aniversario de la Constitución, Casado y Ayuso volverán a encontrarse de forma pública.

🔴Esperanza Aguirre: "Ayuso se ha convertido en la política que, de momento, tiene más apoyo popular, desde luego en Madrid" #LaRoca9 https://t.co/CY9nhPv1fr pic.twitter.com/IFZSDh2r1V — La Roca (@LaRocaLaSexta) December 5, 2021

Preguntada sobre por qué no acudió a la presentación del ex presidente del Gobierno y miembro de su partido, Aguirre ha indicado, en tono jocoso, que el evento se produjo el pasado miércoles, una jornada en la que "tengo a los nietos". "Con Rajoy me llevo muy bien en lo personal, pero en lo político hemos chocado", ha afirmado Aguirre.

El futuro de Casado

Preguntada acerca de si sigue pensando que Pablo Casado es el candidato idóneo para presidir La Moncloa, Esperanza Aguirre ha asegurado que "está convencida de que va a ser el presidente del Gobierno". Eso sí, considera que para ello ha de sustentarse en los barones del PP y en Díaz Ayuso, "porque se ha convertido en la política que tiene más apoyo popular". "Cuando Casado llegue a Moncloa, tendrá que aplicar las mismas políticas que Ayuso", ha apostillado.

La expresidenta de la CAM ha aconsejado a Casado "escuchar a todos" los miembros de su partido, pero se ha mostrado confiada de cara a las próximas elecciones generales: "Estoy convencida de que no vamos a poder recuperar todos los votos que se ha llevado Vox", pero que "Vox apoyará a Casado para ser presidente del Gobierno".

La conductora del programa, Nuria Roca, también ha querido preguntarle acerca de la popularidad creciente de Yolanda Díaz y qué le sugiere su éxito en comparación con el de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Considera que dicha analogía sería como "comparar a una persona que ha sido votada abrumadoramente por los madrileños, con una persona que iba en una lista".

Inviolabilidad del Rey

Con motivo del 43º aniversario de la Constitución Española de 1978, Esperanza Aguirre ha querido resaltar la labor de Juan Carlos I durante la Transición, y ha asegurado que "Juan Carlos tendría que volver (a España) y tendríamos que tener con él la generosidad que él ha tenido con los españoles".

El artículo 56.3 de la Carta Magna afirma que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". En referencia a si la Constitución actual debería modificar dicha claúsula, Aguirre considera que "lo que creo es que Podemos quiere cambiar de régimen, quieren acabar con la monarquía y por eso quieren cambiar la Constitución".

