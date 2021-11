Isabel Rodríguez: "Casado tiene por delante una larga travesía del desierto y no sé si va a llegar"

Su perfil encaja, como anillo al dedo, en el triple objetivo de Pedro Sánchez para la etapa poscovid: rejuvenecer el Gobierno, apostar por mujeres con experiencia en gestión y fortalecer el poder municipal. Se enteró de su nombramiento como ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno literalmente en bikini -cuando pasaba un día de descanso en Fuengirola con su marido y sus dos hijos pequeños para desconectar unas horas de sus responsabilidades como alcaldesa de Puertollano.

Ahora, aunque apenas han pasado tres meses, se mueve en la Moncloa como pez en el agua y sortea con habilidad las procelosas aguas del Consejo de Ministros y los enfrentamientos entre la parte socialista y la de Unidad Podemos. "Hay discrepancias pero en absoluto se puede hablar de crisis", señala.

Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981), es nueva en el cargo, pero ni mucho menos es una novata en la cosa pública. Está curtida en mil batallas políticas. Es considerada como una pata negra que tiene el socialismo en las venas. Ya ejerció de portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, fue la senadora más joven de España con 22 años y, en su paso como diputada por la Carrera de San Jerónimo, fue una estrella ascendente.

Isabel Rodríguez - Parte 1 - Política Nacional

Las extrañas piruetas de la política hicieron que en su día Isabel Rodríguez apostara por Susana Díaz en las primarias, y antes fue una ferviente activista de Eduardo Madina y amiga de Patxi López. Eso sí, ha vuelto a la primera línea convertida en el rostro del sanchismo más amable.

Es plenamente consciente de la responsabilidad que conlleva ser la cara y la voz del Gobierno de España y tal vez por eso tiene un discurso claro, socialdemócrata en estado puro y en "coalición con la sociedad", afirma.

Durante la entrevista -concertada para hacerla coincidir con la presentación de la alianza entre EL ESPAÑOL y El Digital de Castilla-La Mancha- tiene también unas palabras para este periódico. "Si tuviera que elegir un elemento periodístico diría que este acuerdo es, sin duda, una buena noticia. Doble buena noticia diría yo, porque desde los titulares y noticias de este tándem periodístico entre EL ESPAÑOL y El Digital de Castilla-La Mancha quedarán magníficamente reflejados los intereses, anhelos y sueños de nuestros paisanos y paisanas de Castilla-La Mancha", afirma.

Por empezar por un hecho luctuoso, ¿el Gobierno se ha planteado el cese del secretario general de Instituciones Penitenciarias por la excarcelación del asesino del niño de Lardero?

Esto es una tragedia horrible, es lo peor que les puede pasar a unos padres, perder a su hijo y de esta forma. Imagino el dolor y el desgarro por el que estarán pasando y quiero trasladarles, a ellos y a los familiares de Álex, el pésame del Gobierno y mostrarles todo el apoyo y el cariño.

El Gobierno siempre confía en la actuación de todas las instituciones del Estado. Es un juzgado quien le concede la libertad provisional en abril de 2020, situación en la que se encontraba en la actualidad. De 2013 a 2020 se le autorizaron por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 39 permisos, sin registro de incidencia alguna durante los mismos.

¿No es muy grave que Interior pague un plus de productividad a los directores que excarcelen más presos? Admita que eso crea alarma social…

La orden de productividad no está ligada de ninguna manera a las progresiones de grado. Lo que se pretende es potenciar la clasificación inicial en tercer grado exclusivamente para aquellas personas con una condena inferior a un año.

¿Qué le quita el sueño a la ministra portavoz, además de la pelea entre la parte socialista y la de Unidas Podemos del Gobierno?

Llego tan cansada a casa que tengo un sueño reparador. Pero, la preocupación del Gobierno en su conjunto es afrontar las dificultades que aún quedan para la recuperación de la situación económica de nuestro país tras la pandemia. Ahora estamos centrados en dar respuesta a los problemas a través de los Presupuestos Generales del Estado, y entre otras cosas, poniendo en marcha nuevas medidas para frenar el coste del precio de la factura eléctrica.

"Hablar de crisis entre Calviño y Yolanda Díaz es una exageración. Sólo hemos tenido que puntualizar algunas cuestiones"

El presidente Sánchez da por cerrada la minicrisis entre las ministras Nadia Calviño y Yolanda Díaz. ¿Quién se ha llevado el gato al agua de las dos?

Hablar de crisis entre las ministras Calviño y Díaz es una exageración. Es la primera vez que en España existe un Gobierno de coalición y las discrepancias hay que tomarlas con naturalidad. Yo soy la portavoz del Gobierno en su conjunto, y me siento tan orgullosa de las iniciativas que adopta un ministerio como el otro. Hemos parado un momento a ordenar los trabajos y el método en torno a la reforma laboral, y eso ha implicado que hayamos tenido que puntualizar algunas cuestiones, pero eso no puede calificarse de minicrisis.

Pues para algunos de sus compañeros, Yolanda Díaz baila sola y los ministros de Podemos también, lo cual se entiende como una deslealtad al presidente del Gobierno…

En el Gobierno nadie baila solo. A mí me gusta que el Gobierno sea un coro sin solistas, y así debe ser. El presidente nos ha otorgado la confianza a todos sus ministros y ministras para que ejerzamos nuestras competencias, y él ejerce el liderazgo con absoluta responsabilidad pensando en el bien común. Pero la medalla o el podio no es para ninguno de nosotros, sino para la ciudadanía. Los ministros no debemos pensar en nosotros, porque a quien queremos llevar a la meta del éxito es a la sociedad española.

Finalmente ustedes han cerrado los Presupuestos con ERC y el PNV, sin necesidad de enmiendas a la totalidad. ¿Eso significa que se garantiza la legislatura hasta el 2023?

Eso significa que el Gobierno cumple su palabra. Dijimos que entregaríamos los nuevos Presupuestos para el próximo año al Congreso de los Diputados, y lo hemos hecho en tiempo y forma sin enmiendas a la totalidad de parte del arco parlamentario.

El objeto de estos Presupuestos es avanzar en un proyecto de país que estamos liderando en el seno de la Unión Europea, que tiene que ver con la recuperación económica. Son los Presupuestos que darán tranquilidad a los padres cuyos hijos necesiten una beca, los que van a garantizar el acceso a la vivienda en alquiler de los jóvenes con ese bono de 250 euros. Son los Presupuestos que van a transformar los pueblos y ciudades de España implementando los fondos para la transición energética y rehabilitando los edificios con energía renovable. En cuanto a su otra pregunta, no contemplamos otra opción que completar la legislatura.

Isabel Rodríguez posa en el Hotel Beatriz, en Toledo, tras la entrevista. Óscar Huertas

¿No ha sido demasiado alto el precio que han pagado al PNV cediéndoles la gestión del ingreso mínimo vital, que se creó precisamente para unificar las rentas de inserción autonómica y ahora se trocea?

El ingreso mínimo vital es una de las políticas más importantes que se han puesto en marcha en esta legislatura. En los Presupuestos Generales del pasado año se adecuó esta circunstancia al régimen especial del País Vasco consagrado en la Constitución, y es absolutamente normal que ahora le demos cobertura a esa demanda del Gobierno vasco y del PNV. Eso no significa en absoluto que se rompa la unificación de las rentas de inserción autonómica.

¿Miente Otegi cuando afirma que va a haber Presupuestos a cambio de la liberación de presos de ETA?

Miente absolutamente. En ningún momento se ha planteado la liberación de presos de ETA a cambio de su apoyo a los Presupuestos. El único criterio que rige en materia penitenciaria es la ley, y hacer lo contrario sería decir que los empleados públicos, los jueces e instituciones penitenciarias están alterando las normas y no cumpliendo con la legalidad, y eso no se puede sostener bajo ningún concepto.

"Todos los indicadores siguen mostrando a España como el país que está liderando el crecimiento en la UE"

Ministra, el PIB sólo creció un 2% en el tercer trimestre, y la inflación nos va a costar 2.539 euros por hogar, con lo que la previsión del Gobierno se ha ido al traste. ¿Hay nubarrones económicos serios para nuestro país?

Ciertamente algunos datos están siendo matizados respecto a la previsión del Gobierno, pero todos los indicadores siguen mostrando a España como el país que está liderando el crecimiento en la Unión Europea, con esa tasa de ocupación previa a los niveles del año 2008. ¿Eso significa satisfacción y fuegos artificiales para el Gobierno? No. Significa que es un impulso para seguir trabajando en la línea de recuperación, para afrontar algo inédito como fue la pandemia, y ahora las circunstancias sobrevenidas de las mismas, como la ausencia de materiales básicos, problemas de suministro, e incluso energéticos.

¿Se puede hacer una reforma laboral al margen de la CEOE? El diálogo social saltó por los aires con el Salario Mínimo y una cosa es derogar, como pide Podemos, y otra reformar, como dice Pedro Sánchez, ¿no?

Rajoy hizo en el año 2012 una reforma laborar sin la CEOE, sin los sindicatos y sin ningún otro partido que no fuera el Gobierno. Pero nosotros no lo haremos. Este Gobierno quiere que la reforma laboral se haga con diálogo social, y que no sea sólo una contrarreforma, sino unas nuevas relaciones laborales que vengan a liderar ese nuevo modelo productivo, económico y empresarial que queremos que se dé en nuestro país con una reindustrialización de un modo más sostenible, que genere más y mejores empleos.

Hay un compromiso del presidente del Gobierno en su discurso de investidura, ratificado también en el acuerdo de coalición, y recientemente en la Unión Europea para que en diciembre haya una reforma laboral consensuada con empresarios y sindicatos. A finales de año habrá una nueva reforma laboral y la medalla será para la sociedad española.

Hablando de sus socios, ¿se va a cumplir lo que dice Ione Belarra de que se van a eliminar las devoluciones en caliente previstas dentro de la ley mordaza?

La inmigración es un asunto demasiado complejo como para abordarlo en un par de titulares. Merece una acción por parte del Gobierno de España como la que está haciendo el presidente, dialogando con el resto de mandatarios europeos y también en el marco de la fraternidad y de la buena vecindad, con países cercanos, como es el caso de Marruecos.

Isabel Rodríguez - Parte 2 - Política Castilla y La Mancha

A quien nadie le hace un ruidito en el PSOE es al presidente Sánchez, que consiguió casi un apoyo a la búlgara en el último congreso. ¿Se ha acabado definitivamente con el poder de los barones?

El presidente del Gobierno ha pasado una prueba muy complicada con la gestión de la pandemia. Tuvo que tomar decisiones muy difíciles, sabiendo las consecuencias tan dramáticas que tendrían para los derechos y libertades de las personas, pero teniendo claro que con eso se estaba curando y ayudando al país. Se ha ganado con creces la confianza y el respeto, no sólo del PSOE, sino también de la inmensa mayoría de los españoles.

¿Pero los barones mandan algo o ya no?

Somos el partido que más se parece a España, y claro que los presidentes autonómicos y los secretarios generales del partido tienen poder y ejercen su liderazgo con absoluta lealtad y colaboración con el Gobierno de España, como no puede ser de otra manera.

En tiempos de Alfonso Guerra se decía que quien se movía no salía en la foto, ahora en tiempos de Sánchez se ha quitado de la foto a los más cercanos. ¿Es cierto que Pedro Sánchez es un killer, como dicen algunos?

En absoluto. Todos los compañeros y compañeras que han estado en el Consejo de Ministros han dado lo mejor de sí mismos. Ahora estamos en otra etapa, y el presidente está en su potestad de renovar sus equipos. Ha querido un nuevo equipo para gestionar la recuperación. Es un orgullo estar en el Gobierno de España, y creo que lo habrá sido también para todos los que han pasado por él.

"¿Encuestas? Han pasado tantas cosas en dos años que no gastamos energía en diseccionarlas"

Vamos, que la leyenda negra que hay sobre la salida de José Luis Ábalos no es cierta…

Yo ni he leído ni he oído esas leyendas negras.

Pues también la salida de Carmen Calvo, y su forma de entender el feminismo, se ha interpretado como una victoria de Podemos…

Carmen sigue siendo un extraordinario referente en nuestro partido y una persona con la que siempre vamos a contar, que comprende perfectamente las decisiones que tiene que adoptar el presidente.

Ministra, ¿hay fecha para renovar la ley de financiación autonómica pendiente desde 2014 o seguiremos aceptando que haya ciudadanos de primera y de segunda en España?

Ese es un tema que debe abordarse con rigor. A mí me sorprende que haya Autonomías que se jacten de bajar impuestos, y luego reclamen más financiación al Estado. La financiación autonómica hay que abordarla desde el rigor y el respeto, la solidaridad entre los territorios y la igualdad ente todos los españoles. Sobre estos dos principios tendremos que tomar las decisiones que sean necesarias. Aquí no se trata de abrir frentes ideológicos a costa de la financiación, sino de tender puentes y encontrar la mejor solución para todas las Autonomías.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Óscar Huertas

Sea como fuere, lo que Isabel Díaz Ayuso llama "madrileñofobia", al final se ha vuelto en contra del PSOE. ¿No han calibrado mal la estrategia?

Niego la mayor. Aquí no ha habido ninguna madrileñofobia. El Gobierno de España ha hecho una inversión inédita en Madrid. De hecho, Pedro Sánchez ha invertido en Madrid en cuatro años un 42,6% más que Rajoy. Como vecina castellanomanchega creo que Madrid es una comunidad autónoma y una ciudad acogedora, y nos representa a todos en la capitalidad. También pienso sinceramente que algunos líderes políticos necesitan esa idea de confrontación para enmascarar otras peleas internas que tienen de puertas adentro.

¿Finalmente, el talón de Aquiles del presidente del Gobierno puede ser el recibo de la luz?, porque primero señaló a las eléctricas, luego a los proveedores y al final todo sigue igual…

Decía Don Quijote que no se puede parar el viento, pero se pueden hacer molinos, y este Gobierno ha demostrado que sabe luchar contra la adversidad. En el caso de la política energética el horizonte es ir a un modelo mucho más sostenible en base a energía verde. Ese horizonte lo tenemos claro, pero han surgido inconvenientes a los que hemos dado respuestas, como la bajada del IVA, para que las familias españolas afronten la situación.

Existe un compromiso del presidente del Gobierno de que cuando finalice el año la factura que pagaremos por nuestro consumo eléctrico será similar a la que hubiéramos pagado en el año 2018. Y ese compromiso se cumplirá. No obstante, ésta es una cuestión que no depende sólo de las decisiones del Gobierno, sino del marcado internacional.

Corríjame si me equivoco, pero ¿al final van a hacer un plan de choque para la confiscación de 2.600 millones de beneficios a las eléctricas?

El asunto es complejo, incluso para aquellos que tienen un mayor conocimiento técnico, pero lo único que pide el Gobierno a las empresas energéticas es que una parte de sus beneficios reviertan a la sociedad española. Son empresas estratégicas, que queremos que sigan invirtiendo y teniendo proyectos en España. Las vamos a ayudar y acompañar, como ya lo estamos haciendo con el desarrollo de los fondos europeos, pero esa responsabilidad social corporativa de los que más tienen con la sociedad española no se puede olvidar.

Ministra, todas las encuestas menos la de Tezanos plantean la posibilidad de que el PP y Vox consigan la mayoría en las próximas elecciones. ¿Ustedes barajan ese escenario?

Han pasado tantas cosas en dos años que todos nuestros esfuerzos están centrados en hacer una transformación completa de nuestro país, y no gastamos energía en diseccionar encuestas. La mejor encuesta son las urnas y nosotros trabajamos para ampliar la confianza que los ciudadanos depositaron en nosotros.

"Los fondos europeos van a garantizarnos años de prosperidad y van a transformar este país"

¿Usted cree, como dicen algunos, que la presencia de Podemos en un gobierno de coalición de izquierdas blanquea la presencia de Vox en uno de derechas?

Tengo tanto que explicar de mi formación política y del Gobierno de España que no me voy a detener en hablar de otros partidos, ni de aquellos con los que compartimos gobierno ni de otros que distan enormemente de mi planteamiento ideológico y del modelo de país que defiendo.

¿Pablo Casado puede ser un adversario duro de pelar que puede llegar a la Moncloa?

Pablo Casado tiene por delante una larguísima travesía del desierto, y no sé si va a llegar. Creo que está teniendo algunos problemas con los suyos, y son ellos los que tal vez no le dejen llegar a presentarse en las próximas elecciones. Se le va a hacer larga, larguísima, la legislatura.

Oiga, después del acuerdo PP-PSOE para la renovación del defensor del pueblo y otros órganos institucionales, ¿van a poder renovar el Consejo General del Poder Judicial?, ¿Tienen en mente otro Manuel Marchena, que en su día pudo ser un hombre de consenso?

De momento no. Seguimos manteniendo la demanda constitucional para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Yo confío en que este golpe de hombre de Estado que le entró al señor Casado en los últimos días para renovar otros órganos institucionales vuelva a aparecer para el CGPJ.

Para España es muy importante tener un Gobierno con un horizonte claro, y un partido de la oposición con voluntad de ser alternativa de gobierno, que sepa consensuar decisiones importantes en beneficio de España.

Dígame, ¿si Puigdemont pone un pie en España va a ser detenido y puesto a disposición de la Justicia?

A Puigdemont no lo detiene el Gobierno, lo tendrán que detener los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en cumplimiento de las disposiciones judiciales. Yo creo tanto en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como en los jueces y fiscales, que cumplirán con su obligación.

Quienes no están muy contentos son los independentistas, porque según dicen, les están tomando ustedes el pelo en la cacareada mesa de diálogo…

Lo más importante sobre la situación de Cataluña es que se ha recuperado la normalidad institucional. El Gobierno se relaciona con la Generalitat de Cataluña como con la Junta de Castilla-La Mancha o la Junta de Extremadura. Recuperar esos lazos de entendimiento y diálogo son muy positivos.

Nosotros nos comprometimos a que iríamos avanzando según se vayan produciendo acuerdos, y los equipos trabajan técnicamente, por lo que no hay ningún sosiego ni desasosiego. Lo importante es la recuperación del diálogo y la normalización de las relaciones institucionales. Estamos en un momento importante con los PGE, y el Gobierno de España mira a Cataluña como al resto de España con una perspectiva de modernización y transformación.

¿Ustedes contemplan un escenario de un nuevo referéndum? Ni ERC ni el resto de los independentistas renuncian a él.

Primero tendríamos que saber sobre qué preguntar. Y antes de preguntar a la ciudadanía, los responsables públicos y los representantes institucionales tenemos que ejercer nuestra responsabilidad en el marco de la ley y la Constitución.

¿Los fondos europeos son un arma electoral en manos del Gobierno o el maná que nos va a salvar de ésta?

En absoluto. Los fondos son el instrumento para cambiar por completo el país y dar respuestas, por ejemplo, a temas como la dependencia energética y alcanzar cierta soberanía energética gracias a las energías renovables. Son un instrumento para cambiar la cualificación de los trabajadores y trabajadoras para atender las necesidades de las empresas con una nueva formación profesional.

Los fondos, bien ejecutados y no controlados sólo por las Administraciones sino acompañados del sector económico y empresarial, de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, van a garantizarnos años de prosperidad y van a transformar este país.

Esther Esteban y la ministra Isabel Rodríguez. Óscar Huertas

Sigue los temas que te interesan