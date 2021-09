Diego Conesa deja de liderar el PSOE en Murcia tras el fiasco de su moción de censura al PP junto a Cs

La moción de censura en Murcia del pasado marzo no solo fracasó para el PSOE, sino que sus consecuencias aún prosiguen. El secretario general socialista en la Región, Diego Conesa, ha anunciado este lunes que dejará de liderar el partido, dando paso a "un nuevo proceso de renovación" del "proyecto político", que modificará el organigrama federal, el autonómico y el municipal, tal y como ha asegurado en una carta de despedida enviada a los militantes murcianos.

"Te anuncio desde estas líneas que he decidido no presentarme a la reelección como Secretario General del PSRM-PSOE, una decisión personal y meditada que he comunicado esta misma mañana en Madrid a nuestro Secretario General y Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que quiero agradecer su apoyo en todo momento, especialmente estos últimos meses", reza la misiva, en la que también denuncia "ataques furibundos, no ya solo políticos, sino también personales y familiares que superan cualquier línea roja".

Por ello, Conesa asegura que ha decidido "dar un paso al lado" y "tomar oxígeno", tras una legislatura que califica de "intensa" y un último año "duro".

Después de cuatro años, doy un paso al lado sabiendo que he dado todo cuanto tenía y he dedicado todas las horas posibles del día, durante los siete días de la semana, para hacer una Región de Murcia mejor a través de un @PSOE_RM centrado en ser útil a sus 45 municipios. pic.twitter.com/YyiTm2jozx — Diego Conesa (@diegoconesa) September 13, 2021

En estos últimos meses, además de la DANA, el "ecocidio" del Mar Menor o "el auge de la extrema derecha" -según expone en su carta-, el gran fiasco del PSOE murciano, con eco nacional, fue la moción de censura fallida contra el presidente regional, el popular Fernando López Miras.

López Miras, en su turno de réplica en la Asamblea Regional durante la moción. Asamblea Regional

Urdida por los socialistas junto a la dirección de Ciudadanos, la estrategia acabó fracasando después de que varios diputados díscolos del partido de Inés Arrimadas -formación que pedía encabezar el Ejecutivo autonómico, a pesar de que el PSOE, que cedió para pactar una candidata común, había obtenido más votos- acabaran por frustrarla.

Con los votos en contra de Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez, sumados a los noes de PP y Vox, la moción pinchó en hueso.

"Sufrimos como Región la vergüenza democrática de tener un presidente

regional, de la Asamblea, y dos consejeros declarados tránsfugas, tras una corrupta compra de voluntades hecha por el Partido Popular y ofrecida en directo a toda España", expone Conesa en su carta de despedida.

