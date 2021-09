Casado sobre el CGPJ: "No traicionaré mis principios por una campaña mentirosa del Gobierno"

El PP de Málaga ha recibido este viernes al líder nacional de los populares, Pablo Casado, en el acto de apertura del curso político en los tradicionales huevos fritos del PP. Casado ha centrado su discurso a los militantes en dos de los temas de más actualidad: el precio de la luz y la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

En ese sentido, el presidente nacional del PP ha afirmado que: "no me he movido de mi sitio en tres años, hoy renuevo mi compromiso con Sánchez: que venga, el PP está en el mismo sitio. No traicionaré mis principios porque un Gobierno haga una campaña de presión mintiendo".

"Es falso que bloqueemos; el que gobierna con radicales es Sánchez. Lecciones ni una", ese ha sido el tono de Pablo Casado, que ha exigido al Gobierno "que cumpla su palabra. Nosotros estamos en la mejor compañía: los jueces, el Estado de derecho, la constitución y los estándares europeos". Así, ha querido destacar que su papel en la negociación por la renovación del CGPJ no va a cambiar.

"Yo sólo he puesto una condición: reforzar la independencia judicial", ha insistido Casado, que también ha querido mostrar su rechazo a las políticas del Gobierno con respecto a la gestión de la crisis provocada por el precio de la electricidad: "Nosotros hemos hecho propuestas y no nos han escuchado". En contraposición, el líder nacional de los populares ha señalado directamente a Teresa Ribera, secretaria de Estado con Zapatero y "la ministra de la luz con Sánchez".

Así, Casado ha recordado que "Ribera dejó un boquete de 27.000 millones de euros con el anterior Gobierno socialista, tuvo que venir el PP a arreglarlo y ahora es la responsable del Ministerio".

Su crítica al Gobierno de Sánchez también ha pasado por la propuesta de la creación de una empresa pública de electricidad, "algo que ya existía hasta que el PSOE de Felipe la privatizó y antes de que la malvendiera Zapatero". Eso sí, para que no quedara resquicio a dudas, ha tenido que apostillar: "Yo no quiero una eléctrica pública".

En torno a la gestión de las políticas energéticas, Casado ha criticado también que "el deshielo" con Marruecos haya llegado en el momento en el que ese país está a la gresca con Argelia, país "que nos suministra todo el gas".

En otro sentido, Casado ha querido redoblar sus críticas al Gobierno y al presidente Sánchez. En Andalucía, donde gobiernan los populares, se ha pronunciado para contraponer al "partido responsable y de gobierno" con "una jaula de grillos: el PSOE".

"El problema es él, es Sánchez. Es un antilíder", ha acusado Casado. Según el líder del PP, ante problemas internacionales, sanitarios o la crisis de la luz, la respuesta del presidente del Gobierno ha sido "esconderse, sólo salió a un acto en el que le firmó una escayola recién puesta a una señora", en relación con la presentación de Sánchez de los planes de recuperación.

Génova y Andalucía, de la mano

De la mano o codo a codo, pero cerca. Esa es la imagen que desde el PP se ha querido transmitir en este inicio del curso político. Sentados en la misma mesa Pablo Casado y Juanma Moreno quienes, además, se han intercambiado piropos políticos.

"Los que llevamos muchos años, que el PP presida la Junta de Andalucía es emocionante", ha indicado Casado. El líder popular ha loado los casi tres años de Ejecutivo andaluz y ha querido mostrar el "apoyo y el cariño de todo el partido": "Juanma Moreno es una referencia de buen gobierno".

Por su parte, Moreno ha devuelto los halagos a Casado: "Sólo hay un partido y sólo hay una persona, y esa persona eres tú. Estamos convencidos de que serás presidente del Gobierno de España y cambiarás el mal rumbo que ha trazado Sánchez".

