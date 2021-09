El PP se siente engañado: "Bolaños nunca se negó a estudiar el cambio en la elección del CGPJ"

El Partido Popular dice sentirse engañado por el PSOE, o por el Gobierno... o directamente por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia e interlocutor de los de Pablo Casado en las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros organismos constitucionales.

Este diario desveló el miércoles que Moncloa nunca aceptará la exigencia del PP de cambiar el sistema de elección de los vocales: "Rotundamente no", respondieron fuentes del Consejo de Ministros. Así lo confirmó el propio Bolaños en una entrevista este jueves, en directo en la Cadena Ser.

Con eso dicho, no sólo Pablo Casado exigió "su cese" inmediato por estas palabras, sino que fuentes de su entorno afirman a este diario que el propio Bolaños ha mantenido lo contrario de lo que ahora afirma en sus reuniones privadas: "Sí que se habló de cómo mejorar y nunca se cerraron a estudiar nuestra propuesta".

Bolaños debería ser cesado por su ataque a la democracia y al estado de Derecho: “no se puede hacer compartimentos estanco con los poderes del Estado” y a la independencia judicial, la Constitución y la UE: “los jueces no pueden elegir a los jueces”.

Un totalitarismo inadmisible. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 2, 2021

El presidente del PP acusó al ministro de "atacar a la democracia y al Estado de derecho", mientras el PSOE respondió con las mismas palabras de Bolaños el martes, en la sala de prensa de Moncloa: "Es el Partido Popular el que incumple todos los días la ley y la Constitución".

En conversación con EL ESPAÑOL, un portavoz del entorno de Casado terminó de elevar el tono, al revelar el supuesto engaño: "Es la primera vez que lo dice en público, llevamos años hablando con ellos, con Bolaños en concreto y nunca se cerró a estudiar nuestra propuesta".

Tres preguntas

Entonces, más allá de que el CGPJ lleve 1.000 días bloqueado (ahora 1.004), ¿quién tiene la culpa? "El PP no ha cambiado de postura en estos tres años", apunta este portavoz cercano a Casado, "desde que está esta dirección decimos lo mismo, que los jueces deben elegir a los jueces, por el bien de la separación de poderes, y porque es lo que exigen Europa y la Constitución".

Pero el lado gubernamental también tienen respuesta a esto: "Llevamos mil días de bloqueo, con mil excusas diferentes, y si ahora dicen lo del cambio de la ley, el ministro ha sido muy claro, lo más democrático es que los vocales los elijan los representantes del pueblo".

¿Y quién tiene razón en esta última bronca? ¿Ha cambiado de postura el PSOE, el Gobierno, Bolaños? "El ministro ha demostrado lo que cree en la división de poderes, hay pensamientos que no deben verbalizarse", apunta el entorno del presidente del PP. "Si se iban a negar, que lo hubieran dicho desde el principio"... que es muy parecido a lo que aduce el entorno de Bolaños, lo del cambio de excusas.

Y a la acusación de engaño, una sola respuesta: "Esto no se arregla ni a golpe de tuit ni revelando en público conversaciones privadas, en las que no hay modo de probar si lo que se revela es verdad, media verdad o mentira completa. El ministro no va a entrar a discutir eso, no es elegante, eso no se hace".

¿Y quién gana en todo esto? Es una discusión bizantina, en la que ninguna de las dos partes puede probar sus aseveraciones, ni a la parte contraria ni al común de los ciudadanos. Y es una discusión tan elevada como los elementos sobre los que se discute: organismos constitucionales que no se renuevan desde hace tres años, cuatro o más.

... sin respuesta clara

Al Gobierno le conviene sacar de cuando en cuando el tema, porque parece tener ganada la batalla de quién es el culpable. El Partido Popular, por supuesto. Y ahora que se llenan las portadas y los telediarios de récords históricos día sí y día también en la factura de la luz, nada mejor que recordar que el CGPJ lleva 1.000 días en funciones. Y que el PP "lo bloquea con 1.000 excusas distintas, incumpliendo la ley y la Constitución".

Al PP le conviene no participar de la negociación y dejar al Ejecutivo cocerse en su propia salsa de reproches, para empezar, porque está convencido de que debe mantenerse muy firme ante el PSOE, no vaya a ser que Vox le recuerde al electorado de derechas que Casado ha pactado con quien es "amigo de los golpistas y los terroristas", es decir, ERC y Bildu.

Y además, porque la actual composición del CGPJ le conviene más a los populares que la que saldría de una negociación: hoy refleja las mayorías de un Congreso elegido en 2011 -hace una década- con mayoría absoluta del PP, es decir, hay más vocales de adscripción conservadora que progresistas.

Además, el CGPJ, una vez renovado, tendría un mandato de cinco años, y a un eventual Gobierno de Pablo Casado a partir de 2024 le tocaría cohabitar más tiempo con un Poder Judicial de color progresista.

Sigue los temas que te interesan