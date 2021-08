Cruzada del PSOE contra las bebidas energéticas: pide que se prohíban los envases de medio litro

El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para intentar reducir el consumo de bebidas energéticas, hasta el punto de estudiar la prohibición de comercializar este tipo de líquidos en envases de 500 ml (medio litro).

Los diputados María Soledad Sánchez Jodar y Daniel Vicente Viondi aseguran en su escrito entregado a la Cámara Baja que las altas cantidades de azúcar o cafeína que tienen este tipo de bebidas no sólo se asocian al sobrepeso o la obesidad, sino también a la "hipertensión, pérdida de masa ósea y osteoporosis, y otras enfermedades cardiovasculares; o con efectos secundarios como palpitaciones, insomnio, náuseas, vómitos y micción frecuente".

Para su cruzada contra las bebidas energéticas, el PSOE se basa en un informe elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), según el cual uno de cada cuatro niños de entre 3 y 10 años toma este tipo de bebidas. El consumo es mayor entre los más jóvenes: la prevalencia entre los adultos es del 30% mientras que en adolescentes se dispara hasta el 62%.

El informe en cuestión fue presentado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y revelaba también que, en nuestro país, el 16% de los jóvenes de entre 14 y 18 años reconocen haber mezclado estas bebidas con alcohol.

Son productos que, según los diputados socialistas, "no deben estar recomendados en niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia". Y recuerdan que en el entorno europeo existen regulaciones específicas para estas bebidas. En Alemania o Dinamarca, por ejemplo, hay leyes que acotan tanto los ingredientes que pueden contener como su concentración máxima o combinaciones.

Por todo ello, el PSOE propone varias líneas de actuación que, de aprobarse por el Congreso de los Diputados, deberían de ser gestionadas por el Gobierno. La primera, evitar la comercialización de envases de 500 ml para "moderar la exposición a componentes activos y psicoactivos".

Según el último informe de Consumo sobre estos productos, los envases más habituales de bebidas energéticas contienen 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros, teniendo en cuenta que hay envases también de 300 y 500 mililitros.

Campaña lanzada por el Ministerio de Consumo. I. P. Nova

Para que el consumidor también se implique en el proceso, el plan del PSOE es monitorizar anualmente las tendencias de consumo de este tipo de bebidas, "de forma que pueda evaluarse su contribución a la exposición dietética de cafeína y otros ingredientes activos en grupos específicos de personas consumidoras, estimar su riesgo y diseñar planes de actuación para su minimización".

Del mismo modo, plantean una acción conjunta entre los ministerios de Consumo y Educación para llevar a cabo programas informativos y comunicación con el objetivo de "aumentar el conocimiento de la población, mejorar la percepción del riesgo y minimizar los posibles riesgos asociados al consumo excesivo de bebidas energéticas". En estas campañas educativas se deberán de considerar de "forma diferenciada" a los grupos de mayor riesgo como "niños y adolescentes".

Mezclado con alcohol

Son muchas las discotecas y salas de ocio nocturno que anuncian en sus puertas los conocidos como JaggerBoom u otras combinaciones en las que se mezcla este tipo de bebidas con alcohol. Algo que el PSOE también apuesta por parar.

Los socialistas plantean "evaluar el consumo, exposición o riesgo de los shots" (chupitos en inglés). Argumentan que el consumo de alcohol mezclado con bebidas energéticas conduce a estados "subjetivos alterados", incluida una disminución de la intoxicación percibida, "un aumento de la estimulación" y un mayor deseo de beber alcohol en comparación con el consumo de alcohol sin mezcla.

Según el artículo Caffeinated energy drink consumption among adolescents and potential health consequences associated with their use: a significant public health Hazard, publicado en la revista Acta Biomédica, el efecto de la cafeína sobre la intoxicación puede ser más pronunciado cuando los mezcladores se endulzan artificialmente, es decir, carecen de sacarosa, lo que reduce la tasa de vaciado gástrico del alcohol.

Parece que Alberto Garzón y el PSOE por fin se han puesto de acuerdo en algo que atañe a los hábitos alimenticios de la sociedad española (y no es, precisamente, sobre la carne roja). Ambos pretenden reducir la ingesta de estos refrescos estimulantes, entre cuyos ingredientes están la cafeína, la taurina y el azúcar.

