El impuesto a Madrid abre la guerra en el Gobierno y el PSOE: Montero y Jalloul, contra Escrivá y Ximo Puig

Como ocurrió en la campaña del 4-M, el debate sobre la fiscalidad en Madrid no inquieta en el centroderecha pero abre grietas, y de importancia, en la izquierda. Entonces ocurrió entre los candidatos de PSOE y Podemos, Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias, ambos ya fuera de la política, dado que el primero no creía conveniente plantear una subida impositiva.

Ahora ha sucedido dentro de las filas socialistas y del Gobierno, sin necesidad, en esta ocasión, de contar para la trifulca con la colaboración de la formación morada.

La idea de un impuesto especial para Madrid que compense el "efecto capitalidad", planteada desde hace semanas por el presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y a la que esta misma semana daba alas el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriva (independiente pero adscrito a la parte socialista del Ejecutivo de coalición) ha levantado mucha polvareda y la firme oposición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y del propio Pablo Casado, que acusan al Gobierno de "madrileñofobia".

El líder de la oposición aseguraba que "Sánchez pretende tapar su fracaso atacando a las comunidades autónomas del PP" y se comprometía a bajar impuestos y reducir burocracia "cuando lleguemos al Gobierno" y, al mismo tiempo, mejorar la finaciación autonómica.

Pero, al mismo tiempo, esa propuesta de una fiscalidad específica para una sola autonomía provocaba importantes rectificaciones en el Gobierno y el PSOE. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto público este viernes en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, se mostraba inusualmente contundente contra un compañero de gabinete, desautorizando a Escrivá.

Sánchez pretende tapar su fracaso atacando a las CCAA del PP.



Cuando lleguemos al Gobierno bajaremos impuestos y burocracia, reduciremos los ministerios a la mitad y mejoraremos la financiación autonómica.



La libertad y la prosperidad no están en venta. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) August 6, 2021

"Este Gobierno nunca va a hacer una política que enfrente a los territorios" afirmaba Montero, sin citar expresamente al titular de Seguridad Social. Pero el destinatario de su mensaje estaba claro: "Esa propuesta no está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar nunca... Creo que he sido bastante clara". La ministra responsable de la política fiscal acusaba por otro lado al PP de estar "permanentemente jugando al victimismo" y de hacer "ruido, intentando buscar polémica donde no hay nada".

Desautorizado Escrivá por la jefa de la Hacienda Pública Escrivá, la idea de un impuesto solo para Madrid provocaba además discrepancias entre dirigentes territoriales socialistas.

Jalloul contra Puig

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, se apresuraba a fijar posición, desmarcándose de sus compañero valenciano Puig. Jalloul abogaba por un "sistema de financiación justo y equitativo para todas las autonomías" en el que "quienes más ganan sean los que más aporten al bienestar de todos" pero, matizaba, sin poner "impuestos especiales" a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

La portavoz de los socialistas madrileños, tercera fuerza política de la región tras ser superados el 4-M por Más Madrid, la formación que lidera Mónica García, no perdía sin embargo la oportunidad de arremeter contra Ayuso por mantener su compromiso de una nueva bajada de impuestos, por ejemplo en el tramo autónomico del IRPF. Algo que para Jalloul beneficia a las clases más altas y perjudica la sostenibilidad de los servicios públicos.

Pese a todo, desde el Gobierno tratan de minimizar la desautorización a Escrivá, asegurando que la idea de un impuesto específico para Madrid fue del presidente valenciano Puig y no de él. El ministro se habría limitado, según fuentes del Ejecutivo, a plantear algún tipo de medida compensatoria al efecto capitalidad dentro del sistema de financiación autonómica, sin tener que ser forzosamente fiscal.

Lo cierto es que Escrivá, en el contexto precisamente de una reunión con jefe del Gobierno de Valencia, habló de "explorar" la compensación a otras comunidades, sin especificar en ningún momento que no por vía de impuestos, como luego hizo Montero.

La idea de que existe un "dumping fiscal" por parte de Madrid ya se planteó a finales de 2020 con motivo de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con ERC. El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, llegó a hablar de "paraíso fiscal" en refrencia a la comunidad madrileña y le arrancó a Pedro Sánchez el compromiso de crear un grupo de trabajo específico para abordar esta cuestión.

Tradicionalmente, los nacionalistas catalanes han sido pioneros en reivindicar la autonomía fiscal de las regiones, desde que en los años noventa comenzaron a lograr las primeras cesiones de tramos del IRPF.

